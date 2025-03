Mange websites beder om din placering ved at sende dig en placeringsforespørgsel. For at beskytte dit privatliv kan du deaktivere placeringsdeling i din browser.

Bemærk: Selvom du har deaktiveret placeringsdeling i browsere, kan nogle sider bruge information som din IP-adresse til at spore din placering. For at forhindre din placering i at blive afsløret, brug en VPN til at browse anonymt.

Google Chrome

På Windows, Mac og Linux

Klik på i browserværktøjslinjen.

Vælg Indstillinger.

Under Privatliv og sikkerhed skal du vælge Webstedsindstillinger.

Under Tilladelser skal du vælge Placering.

Skift Spørg før adgang (Anbefalet) fra.



På iOS

Gå til Indstillinger. I søgefeltet skal du indtaste Chrome. Tryk på Chrome.

Tryk på Placering > Aldrig.



På Android

I din Chrome-app skal du trykke på > Indstillinger.

Tryk på Webstedsindstillinger > Placering.

Skift Placering fra.



Mozilla Firefox

Bemærk: Der er ingen indstilling til at deaktivere geoplaceringsdeling i Firefox på iOS.

På Windows, Mac og Linux

I adressefeltet skal du indtaste

About:config Du vil se en “Fortsæt med forsigtighed” advarsel. Klik på Accepter risikoen og fortsæt.

I søgefeltet skal du indtaste

geo.enabled Dobbeltklik på geo.enabled linjen, så værdien bliver falsk.



På Android

De fleste Android-enheder I Firefox-appen skal du trykke på i nederste højre hjørne. Tryk på Indstillinger.

Under Privatliv og sikkerhed skal du trykke på Webstedstilladelser.

Tryk på Placering > Blokeret.

Samsung Android-enheder I Firefox-appen skal du trykke på i øverste højre hjørne.

Tryk på Indstillinger > Privatliv.

Under Datavalg skal du fjerne markeringen i boksen for Mozilla Location Services.



Microsoft Edge

Bemærk: Der er ingen indstilling til at deaktivere geoplaceringsdeling i Microsoft Edge på iOS.

På Windows

På dit skrivebord skal du trykke på Win + A for at åbne Handlingscenter. Højreklik på Placering, og vælg derefter Gå til Indstillinger.

Skift Tillader apps at få adgang til din placering fra.

Rul ned til Placeringshistorik, og klik derefter på Ryd.



På Mac og Linux

I din browser skal du klikke på .

Vælg Indstillinger.

I venstre sidebjælke skal du vælge Cookies og Side Side Tilladelser. Klik på Placering.

Slå Spørg før adgang (anbefalet) fra.



På Android

Gå til Indstillinger. Tryk på Apps eller Apps & notifikationer.

Tryk på , og søg derefter efter Edge. Tryk på Edge.

Tryk på Tilladelser > Placering.

Tryk på Afvis.



Safari

Disse instruktioner gælder kun for Mac- og iOS-enheder.

På Mac

I din Safari-browser skal du klikke på Safari > Indstillinger…



Klik på Privatliv-fanen. Ved siden af Webstedssporing, marker feltet for Forhindre sporing på tværs af websteder.



På iOS

Gå til Indstillinger. I søgefeltet skal du skrive Safari. Tryk på Safari.

Rul ned til bunden. Tryk på Placering.

Tryk på Afvis.



Opera

Bemærk: Der er ingen indstilling for at deaktivere geoplacering i Opera på iOS.

På Windows, Mac og Linux

Indtast i adressefeltet

about:config Klik på Avanceret > Privatliv & sikkerhed.

Klik på Siteindstillinger > Placering.

Slå Spørg før adgang (anbefalet) fra.



På Android

I Opera-browseren skal du trykke på menuknappen i nederste højre hjørne. Tryk på Indstillinger. Under Privatliv skal du trykke på Siteindstillinger.

Tryk på Placering > Placering.

Tryk på Afvist.



