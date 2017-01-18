Многие веб-сайты запрашивают вашу локацию, отправляя запрос на определение локации. Чтобы сохранить конфиденциальность, вы можете отключить обмен локацией в браузере.

Примечание: Даже если вы отключили обмен локацией в браузерах, некоторые сайты могут использовать информацию, такую как ваш IP-адрес, чтобы отследить вашу локацию. Чтобы предотвратить раскрытие вашей локации, используйте VPN для анонимного просмотра.

Google Chrome

На Windows, Mac и Linux

Нажмите на панели инструментов браузера.

Выберите Настройки.

В разделе Конфиденциальность и безопасность, выберите Настройки сайта.

В разделе Разрешения, выберите Локация.

Переключите Запрашивать перед доступом (Рекомендуется) в положение «выключено».



На iOS

Перейдите в Настройки. В строке поиска введите Chrome. Нажмите Chrome.

Нажмите Локация > Никогда.



На Android

В вашем приложении Chrome нажмите > Настройки.

Нажмите Настройки сайта > Локация.

Переключите Локация в положение «выключено».



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Mozilla Firefox

Примечание: В Firefox для iOS нет настройки для отключения обмена геолокацией.

На Windows, Mac и Linux

В строке адреса введите

About:config Вы увидите предупреждение «Будьте осторожны». Нажмите Принять риск и продолжить.

В строке поиска введите

geo.enabled Дважды щелкните по строке geo.enabled, чтобы значение стало ложным.



На Android

Большинство Android устройств В приложении Firefox нажмите в правом нижнем углу. Нажмите Настройки.

В разделе Конфиденциальность и безопасность выберите Разрешения сайта.

Нажмите Локация > Заблокировано.

Устройства Samsung на Android В приложении Firefox нажмите в правом верхнем углу.

Нажмите Настройки > Конфиденциальность.

В разделе Выбор данных снимите флажок с Службы локации Mozilla.



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Microsoft Edge

Примечание: В Microsoft Edge на iOS нет настройки для отключения обмена геолокацией.

На Windows

На рабочем столе нажмите Win + A, чтобы открыть Центр уведомлений. Щелкните правой кнопкой мыши по Локация, затем выберите Перейти в Настройки.

Переключите Разрешить приложениям доступ к вашей локации в положение «выключено».

Прокрутите вниз до История локации, затем нажмите Очистить.



На Mac и Linux

В вашем браузере нажмите .

Выберите Настройки.

В левом боковом меню выберите Файлы cookie и доступ сайта Разрешения сайта. Нажмите на Локация.

Переключите Спрашивать перед доступом (рекомендуется) в положение «выключено».



На Android

Перейдите в Настройки. Нажмите Приложения или Приложения & уведомления.

, затем найдите Edge. Нажмите Edge.

Нажмите Разрешения > Локация.

Нажмите Запретить.



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Safari

Эти инструкции применимы только для устройств Mac и iOS.

На Mac

В вашем браузере Safari нажмите Safari > «Настройки…»



Нажмите вкладку Конфиденциальность. Рядом с Отслеживание веб-сайта, установите флажок Предотвратить отслеживание между сайтами.



На iOS

Перейдите в Настройки. В строке поиска введите Safari. Нажмите Safari.

Прокрутите вниз до конца. Нажмите Локация.

Нажмите Запретить.



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Opera

Примечание: Нет настройки для отключения общей геолокации в Opera на iOS.

На Windows, Mac и Linux

В адресной строке введите

about:config Нажмите Дополнительно > Конфиденциальность & безопасность.

Нажмите Настройки сайта > Локация.

Переключите Спрашивать перед доступом (рекомендуется) в положение «выключено».



На Android

В браузере Opera нажмите кнопку меню в нижнем правом углу. Нажмите Настройки. Под Конфиденциальность, нажмите Настройки сайта.

Нажмите Локация > Локация.

Нажмите Запрещено.



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