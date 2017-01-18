Последнее обновление: 27 февраля 2025
Многие веб-сайты запрашивают вашу локацию, отправляя запрос на определение локации. Чтобы сохранить конфиденциальность, вы можете
отключить обмен локацией в браузере. Примечание: Даже если вы отключили обмен локацией в браузерах, некоторые сайты могут использовать информацию, такую как ваш IP-адрес, чтобы отследить вашу локацию. Чтобы предотвратить раскрытие вашей локации, используйте VPN для анонимного просмотра. Google Chrome На Windows, Mac и Linux Нажмите на панели инструментов браузера. Выберите Настройки. В разделе Конфиденциальность и безопасность, выберите Настройки сайта. В разделе Разрешения, выберите Локация. Переключите Запрашивать перед доступом (Рекомендуется) в положение «выключено». На iOS Перейдите в Настройки. В строке поиска введите Chrome. Нажмите Chrome. Нажмите Локация > Никогда. На Android В вашем приложении Chrome нажмите > Настройки. Нажмите Настройки сайта > Локация. Переключите Локация в положение «выключено».
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Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи. Вернуться наверх Mozilla Firefox Примечание: В Firefox для iOS нет настройки для отключения обмена геолокацией. На Windows, Mac и Linux В строке адреса введите
About:config
Вы увидите предупреждение «Будьте осторожны». Нажмите Принять риск и продолжить. В строке поиска введите
geo.enabled
Дважды щелкните по строке geo.enabled, чтобы значение стало ложным. На Android
Нужна помощь?
Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи. Вернуться наверх Microsoft Edge Примечание: В Microsoft Edge на iOS нет настройки для отключения обмена геолокацией. На Windows На рабочем столе нажмите Win + A, чтобы открыть Центр уведомлений. Щелкните правой кнопкой мыши по Локация, затем выберите Перейти в Настройки. Переключите Разрешить приложениям доступ к вашей локации в положение «выключено». Прокрутите вниз до История локации, затем нажмите Очистить. На Mac и Linux В вашем браузере нажмите . Выберите Настройки. В левом боковом меню выберите Файлы cookie и доступ сайта Разрешения сайта. Нажмите на Локация. Переключите Спрашивать перед доступом (рекомендуется) в положение «выключено». На Android Перейдите в Настройки. Нажмите Приложения или Приложения & уведомления. , затем найдите Edge. Нажмите Edge. Нажмите Разрешения > Локация. Нажмите Запретить.
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Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи. Вернуться наверх Safari
Эти инструкции применимы только для устройств Mac и iOS.
На Mac В вашем браузере Safari нажмите Safari > «Настройки…» Нажмите вкладку Конфиденциальность. Рядом с Отслеживание веб-сайта, установите флажок Предотвратить отслеживание между сайтами. На iOS Перейдите в Настройки. В строке поиска введите Safari. Нажмите Safari. Прокрутите вниз до конца. Нажмите Локация. Нажмите Запретить.
Нужна помощь?
Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи. Вернуться наверх Opera Примечание: Нет настройки для отключения общей геолокации в Opera на iOS. На Windows, Mac и Linux В адресной строке введите
about:config
Нажмите Дополнительно > Конфиденциальность & безопасность. Нажмите Настройки сайта > Локация. Переключите Спрашивать перед доступом (рекомендуется) в положение «выключено». На Android В браузере Opera нажмите кнопку меню в нижнем правом углу. Нажмите Настройки. Под Конфиденциальность, нажмите Настройки сайта. Нажмите Локация > Локация. Нажмите Запрещено.
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