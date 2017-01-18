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Многие веб-сайты запрашивают вашу локацию, отправляя запрос на определение локации. Чтобы сохранить конфиденциальность, вы можете отключить обмен локацией в браузере.

Примечание: Даже если вы отключили обмен локацией в браузерах, некоторые сайты могут использовать информацию, такую как ваш IP-адрес, чтобы отследить вашу локацию. Чтобы предотвратить раскрытие вашей локации, используйте VPN для анонимного просмотра.

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Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Safari
Opera

Google Chrome

  1. Нажмите Вертикальное многоточие. на панели инструментов браузера.
    Нажмите
  2. Выберите Настройки.
    Нажмите
  3. В разделе Конфиденциальность и безопасность, выберите Настройки сайта.
    chrome-84.0.4147.89-settings-click-site-settings
  4. В разделе Разрешения, выберите Локация.
    В разделе
  5. Переключите Запрашивать перед доступом (Рекомендуется) в положение «выключено».
    Переключите

  1. Перейдите в Настройки. В строке поиска введите Chrome.
  2. Нажмите Chrome.
    Нажмите
  3. Нажмите Локация > Никогда.
    В разделе

  1. В вашем приложении Chrome нажмите Вертикальное многоточие. > Настройки.
    Нажмите
  2. Нажмите Настройки сайта > Локация.
    Нажмите
  3. Переключите Локация в положение «выключено».
    Переключите

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Mozilla Firefox

Примечание: В Firefox для iOS нет настройки для отключения обмена геолокацией.

  1. В строке адреса введите
    About:config
  2. Вы увидите предупреждение «Будьте осторожны». Нажмите Принять риск и продолжить.
    Нажмите
  3. В строке поиска введите
    geo.enabled
  4. Дважды щелкните по строке geo.enabled, чтобы значение стало ложным.
    Double click the “geo enabled” bar so that the value becomes “false.”

Большинство Android устройств

  1. В приложении Firefox нажмите Вертикальное многоточие. в правом нижнем углу.
  2. Нажмите Настройки.
    Нажмите
  3. В разделе Конфиденциальность и безопасность выберите Разрешения сайта.
    Нажмите
  4. Нажмите Локация > Заблокировано.
    Нажмите

Устройства Samsung на Android

  1. В приложении Firefox нажмите Вертикальное многоточие. в правом верхнем углу.
    Нажмите на значок меню.
  2. Нажмите Настройки > Конфиденциальность.
    Нажмите
  3. В разделе Выбор данных снимите флажок с Службы локации Mozilla.
    Снимите флажок с

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Microsoft Edge

Примечание: В Microsoft Edge на iOS нет настройки для отключения обмена геолокацией.

  1. На рабочем столе нажмите Win + A, чтобы открыть Центр уведомлений.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши по Локация, затем выберите Перейти в Настройки.
    Щелкните правой кнопкой мыши по
  3. Переключите Разрешить приложениям доступ к вашей локации в положение «выключено».
    Переключите
  4. Прокрутите вниз до История локации, затем нажмите Очистить.
    В разделе

  1. В вашем браузере нажмите Больше иконка..
    Нажмите на значок меню.
  2. Выберите Настройки.
    Выберите
  3. В левом боковом меню выберите Файлы cookie и доступ сайта Разрешения сайта. Нажмите на Локация.
    Выберите
  4. Переключите Спрашивать перед доступом (рекомендуется) в положение «выключено».
    Переключите

  1. Перейдите в Настройки. Нажмите Приложения или Приложения & уведомления.
    Нажмите
  2. Иконка , затем найдите Edge. Нажмите Edge.
    Нажмите
  3. Нажмите Разрешения > Локация.
    Выберите
  4. Нажмите Запретить.
    Нажмите

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Safari

Эти инструкции применимы только для устройств Mac и iOS.

  1. В вашем браузере Safari нажмите Safari > «Настройки…»
    Нажмите
  2. Нажмите вкладку Конфиденциальность.
  3. Рядом с Отслеживание веб-сайта, установите флажок Предотвратить отслеживание между сайтами.
    Установите флажок

  1. Перейдите в Настройки. В строке поиска введите Safari.
  2. Нажмите Safari.
    Нажмите
  3. Прокрутите вниз до конца. Нажмите Локация.
    Нажмите
  4. Нажмите Запретить.
    Нажмите

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Opera

Примечание: Нет настройки для отключения общей геолокации в Opera на iOS.

  1. В адресной строке введите
    about:config
  2. Нажмите Дополнительно > Конфиденциальность & безопасность.
    Нажмите
  3. Нажмите Настройки сайта > Локация.
    Нажмите
  4. Переключите Спрашивать перед доступом (рекомендуется) в положение «выключено».
    Переключите

  1. В браузере Opera нажмите кнопку меню в нижнем правом углу.
  2. Нажмите Настройки.
  3. Под Конфиденциальность, нажмите Настройки сайта.
    Нажмите
  4. Нажмите Локация > Локация.
    Нажмите
  5. Нажмите Запрещено.
    Нажмите

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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