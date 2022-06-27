Önemli: ExpressVPN Keys şu anda tüm kullanıcılara kademeli olarak Windows, Mac ve Linux’ta bir ExpressVPN Keys şu anda tüm kullanıcılara kademeli olarak Windows, Mac ve Linux’ta bir Chrome tarayıcı uzantısı aracılığıyla ve ExpressVPN iOS ve Android uygulamasıyla sunulmaktadır.

Tarayıcınızın yerleşik şifre yöneticisinde veya mevcut bir şifre yöneticisinin tarayıcı uzantısında kayıtlı giriş bilgileriniz varsa siteler veya hizmetler için giriş bilgilerinizi doldurmanızı isteyecektir. Bu durum, bu şifre yöneticisi ve ExpressVPN Keys arasında bir çakışmaya neden olur çünkü giriş bilgilerinizi girmenizi aynı anda isterler.

Şifre yöneticisi hizmetinin ExpressVPN Keys ile çakışmasını önlemek için aşağıdaki yönergeleri takip edin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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