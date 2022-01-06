Şu hizmetlerden giriş bilgilerini ExpressVPN Keys’e aktarabilirsiniz:

Chrome

Edge

Vivaldi

Opera

Brave

1Password

Dashlane

LastPass

iCloud Keychain

Bitwarden

ExpressVPN Keys yalnızca giriş bilgilerini (e-postalar, kullanıcı adları ve şifreler) içe aktarmayı destekler. Kredi kartı bilgileri veya kaydedilmiş notlar gibi diğer veriler içe aktarılmayacaktır.

Giriş bilgilerini, yukarıda listelenmeyen bir şifre yöneticisi hizmetinden ExpressVPN Keys’e aktarmak istiyorsanız şu adımları izleyin:

Chrome, Opera, Edge, Vivaldi veya Brave üzerinde ExpressVPN Keys Chrome uzantısını yükleyin ve kurun. ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısına tıklayın. Seçenekler sekmesine ve Ayarlar‘a tıklayın. Mevcut hizmetlerden içeri aktar‘a tıklayın. Birincil şifrenizi girin. Diğer‘i seçin. Ekrandaki yönergeleri takip edin.

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