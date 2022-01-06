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Önemli: ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında tüm kullanıcılara aşamalı olarak sunulmaktadır.
Şu hizmetlerden giriş bilgilerini ExpressVPN Keys’e aktarabilirsiniz:

ExpressVPN Keys yalnızca giriş bilgilerini (e-postalar, kullanıcı adları ve şifreler) içe aktarmayı destekler. Kredi kartı bilgileri veya kaydedilmiş notlar gibi diğer veriler içe aktarılmayacaktır.

Giriş bilgilerini, yukarıda listelenmeyen bir şifre yöneticisi hizmetinden ExpressVPN Keys’e aktarmak istiyorsanız şu adımları izleyin:

  1. Chrome, Opera, Edge, Vivaldi veya Brave üzerinde ExpressVPN Keys Chrome uzantısını yükleyin ve kurun.
  2. ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısına tıklayın.
  3. Seçenekler sekmesine ve Ayarlar‘a tıklayın.
  4. Mevcut hizmetlerden içeri aktar‘a tıklayın.
  5. Birincil şifrenizi girin.
  6. Diğer‘i seçin.
  7. Ekrandaki yönergeleri takip edin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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