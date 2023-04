To use our apps and configurations, please sign up for an ExpressVPN account first.

Denne side besvarer almindelige spørgsmål for ExpressVPN ti routere.

For at konfigurere ExpressVPN på din router, skal du læse den relevante routervejledning.

Opsætning af din router

Hvordan finder jeg min routers standardadgangskode?

Hvordan ændrer jeg routerens administratoradgangskode?

Hvordan får jeg adgang til routerens indstillinger?

Hvordan tilslutter jeg min router til min internetudbyders modem eller router?

Hvilke netværkskonfigurationer understøttes?

Beskyttelse af dine enheder

Hvor mange enheder kan forbindes til routeren?

Kan jeg vælge, hvilke enheder der er beskyttet af VPN’en?

Hvordan indstiller jeg en statisk LAN-IP for en enhed?

Hvordan fjerner jeg en inaktiv enhed fra routeren?

Hvorfor vises nogle enheder to gange på mit kontrolpanel?

<ahref=”#unnamed-devices”>Hvordan identificerer jeg unavngivne enheder på mit dashboard?

Brug af din router

Hvordan verificerer jeg, at VPN’en fungerer korrekt?

Hvordan tester jeg hastigheden på min internetforbindelse?

Hvordan ændrer jeg wi-fi-navn og -adgangskode?

Hvordan deler jeg 2,4 GHz og 5 GHz wi-fi-netværk?

Hvordan opdaterer jeg ExpressVPN-firmwaren?

Hvordan genstarter jeg min router?

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg automatisk genstart?

Hvordan slukker jeg aktivitetslys?

Avancerede indstillinger

Hvordan konfigurerer jeg port forwarding?

Hvordan konfigurerer jeg dynamisk DNS?

Hvordan konfigurerer jeg en statisk WAN-IP?

Hvordan kan jeg konfigurere brugerdefineret DNS?

Hvordan kan jeg nulstille min router til standardindstillingerne?

Hvorfor kontakter min router uventede domæner?

Opsætning af din router

Hvordan finder jeg min routers standardadgangskode?

Du kan ofte finde routerens standardloginoplysninger på etiketten, der er trykt på bagsiden eller bunden af routeren. Få mere at vide om at finde standardloginoplysningerne på bestemte Asus-, Linksys-, Netgear- og Aircove-routere.

Hvordan ændrer jeg routerens administratoradgangskode?

Du kan ændre routerens administratoradgangskode ved at gå til dit routerdashboard og gå til Avancerede indstillinger > Routerindstillinger. Hvis du har glemt din router-administratoradgangskode, skal du nulstille din router.

Hvordan tilgå jeg routerens indstillinger?

Du kan tilgå din routers indstillinger ved at gå til expressvpnrouter.com i en webbrowser på en enhed, der er tilsluttet routeren. Få mere at vide.

Hvordan tilslutter jeg min router til min internetudbyders modem eller router?

Du kan forbinde din ExpressVPN-router til din internetudbyders modem eller router ved at forbinde et LAN-kabel fra LAN-porten på din internetudbyders modem eller router til “WAN”- eller “Internet”-porten på din ExpressVPN-router. Få mere at vide.

Hvilke netværkskonfigurationer understøttes?

Der er flere måder at opsætte din ExpressVPN-router på. Du kan forbinde din ExpressVPN-router til en Ethernet-switch, til et meshnetværk ved hjælp af wi-fi-forlængere og endda kæde flere ExpressVPN-routere sammen. Få mere at vide.

Beskyttelse af dine enheder

Hvor mange enheder kan tilsluttes routeren?

Du kan tilslutte så mange enheder, du vil, til routeren. Få mere at vide.

Kan jeg vælge, hvilke enheder der er beskyttet af VPN’en?

Som standard er alle enheder, der er forbundet til din router, beskyttet af VPN’en. Hvis du ønsker, at nogle enheder ikke skal bruge VPN’en eller modtage en internetforbindelse, kan du bruge funktionen Enhedsgruppe og oprette en ny enhedsgruppe uden VPN-beskyttelse eller internettet og tildele enheder til den. Få mere at vide.

Hvordan indstiller jeg en statisk LAN-IP på en enhed?

Gå til expressvpnrouter.com i en webbrowser på enhver enhed, der er forbundet til routeren. Vælg den enhed, du vil angive en statisk LAN-IP for, og rediger /span>enhedens IP-adresse-field. Få mere at vide.

Hvordan fjerner jeg en inaktiv enhed fra routeren?

Du kan fjerne en enhed med disse trin:

Gå til expressvpnrouter.com i en webbrowser på enhver enhed, der er forbundet til routeren. Vælg den enhed, du vil fjerne, og vælg derefter Nulstil enhedsindstillinger .

Enheden vil blive fjernet fra dashboardet efter 24 timer, eller hvis du genstarter routeren.

Hvorfor vises nogle enheder to gange på mit dashboard?

Hver enhed har en MAC-standardadresse, der bruges af routere til at identificere den på et netværk. Hvis den bruger en randomiseret MAC-adresse i stedet for standardadressen, kan det medføre, at den vises mere end én gang på dit routerdashboard. Få mere at vide.

Hvordan identificerer jeg unavngivne enheder på mit dashboard?

Du kan bekræfte, om den unavngivne enhedspost tilhører din enhed ved at sammenligne de sidste seks cifre i enhedsposten med enhedens MAC-adresse. Få mere at vide om, hvordan du finder din enheds MAC-adresse.

Brug af din router

Hvordan kan jeg bekræfte, at VPN’en fungerer korrekt

Du kan bruge ExpressVPN’s IP-adresseværktøj for at bekræfte, at VPN’en fungerer korrekt. Hvis din VPN er forbundet korrekt, vil der stå, at du opretter forbindelse fra din VPN-placering i stedet for din faktiske placering. Hvis du f.eks. befinder dig i Japan, men er forbundet til en amerikansk VPN-server, vil IP-adresseværktøjet vise, at du opretter forbindelse fra USA Få mere at vide.

Hvordan kan jeg teste hastigheden på min internetforbindelse?

For at tjekke din internetforbindelses hastighed kan du bruge et online værktøj som Ookla Speedtest. Få mere at vide om, hvordan du tester VPN-hastigheder. </span >

Hvordan ændrer jeg navn og adgangskode på mit wi-fi?

Gå til expressvpnrouter.com i en webbrowser på enhver enhed, der er forbundet til routeren. Gå til Netværksindstillinger > Wi-fi-indstillinger. Derfra kan du ændre dine indstillinger såsom netværksnavn, adgangskode, kanal, WPA3-sikkerhed og synlighed. Få mere at vide om, hvordan du vælger de optimale wi-fi-indstillinger.

Hvordan deler jeg 2,4 GHz- og 5 GHz wi-fi-netværk?

Gå til expressvpnrouter.com i en webbrowser på enhver enhed, der er forbundet til routeren. Gå til Netværksindstillinger > Wi-fi-indstillinger, og vælg Separat 2.4GHz og 5GHz wi-fi. Få mere at vide.

Som standard installerer din ExpressVPN-router automatisk alle tilgængelige opdateringer dagligt kl. 4.00. Hvis du vil opdatere din router manuelt, kan du downloade den nyeste firmware fra expressvpn.com/latest#router. Derefter skal du gå til dit routerkontrolpanel og derefter navigere til Avancerede indstillinger > Softwareopdatering for at installere firmwaren. Få mere at vide.

Hvordan genstarter jeg min router?

Du kan genstarte routeren på to måder:

Mulighed 1: Tilgå expressvpnrouter.com i en webbrowser på enhver enhed, der er forbundet til routeren, og vælg Genstart router fra sidebjælken.

Mulighed 2: Tænd for routeren på en slukket stikkontakt på væggen eller brug af afbryderkontakten på routeren, hvis der er en.

Hvordan kan jeg aktivere eller deaktivere automatisk genstart?

Du kan slå automatisk genstart til eller fra ved at tilgå expressvpnrouter.com i en webbrowser på enhver enhed, der er tilsluttet routeren. Gå til Avancerede indstillinger > Routerindstillinger, og vælg Genstart routeren dagligt kl. 4:00.

Hvordan slår jeg aktivitetslyset på Aircove fra?

For at slå LED-aktivitetslyset på Aircoves fra, skal du gå til Avancerede indstillinger > Routerindstillinger og derefter vælge Aktivitetslys.

Avancerede indstillinger

Hvordan konfigurerer jeg port forwarding?

Gå til Avancerede indstillinger > Port forwarding på dit routerdashboard. Få mere at vide.

Hvordan konfigurerer jeg dynamisk DNS?

Gå til Avancerede indstillinger > Dynamisk DNS på dit routerdashboard. Få mere at vide.

Hvordan konfigurerer jeg en statisk WAN-IP?

Gå til Netværksindstillinger > Internetindstillinger på dit routerdashboard, og vælg Statisk IP som din forbindelsesprotokol. Få mere at vide om hvordan statiske IP’er og andre måder at oprette forbindelse til din internetudbyder på.

Hvordan kan jeg konfigurere brugerdefineret DNS?

Du kan indstille brugerdefinerede DNS-servere, der skal bruges, når VPN’en afbrydes ved at tilgå dit routerdashboard og gå til Netværksindstillinger > Internetindstillinger. Få mere at vide.

Hvordan kan jeg nulstille routeren til standardindstillingerne?

Mulighed 1: Fra dit routerdashboard skal du gå til Avancerede indstillinger > Sikkerhedskopiér og gendan , og vælg Nulstil alle routerindstillinger .

Mulighed 2: Find nålehulsknappen til nulstilling på bagsiden af din router. Brug en papirclips til at holde knappen nede i ~10 sekunder, indtil tænd/sluk-lyset begynder at blinke, og slip derefter knappen.

Hvorfor kontakter min router uventede domæner?

ExpressVPN-routere kontrollerer regelmæssigt en række domæner for at registrere eventuelle problemer med internetforbindelse:

http://connectivity-check.ubuntu.com

http://connectivitycheck.android.com

http://connectivitycheck.gstatic.com

http://developers.google.cn

http://maps.gstatic.com

http://mt0.google.com

http://www.google.cn

http://www.airport.us

http://www.ibook.info

http://www.itools.info

http://www.thinkdifferent.us

http://fedoraproject.org

http://www.msftncsi.com

