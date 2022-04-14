Вы можете импортировать записи в ExpressVPN Keys из следующих сервисов:
ExpressVPN Keys поддерживает только импорт логинов (электронных адресов, имен пользователей и паролей). Прочие данные, в том числе платежные реквизиты или сохраненные заметки, не будут импортированы.
Если вы хотите импортировать в ExpressVPN Keys логины из менеджера паролей, не указанного выше, выполните следующие действия:
- Установите расширение ExpressVPN Keys для Chrome, если вы используете браузеры Chrome, Opera, Edge, Vivaldi или Brave.
- Нажмите на расширение ExpressVPN Keys.
- Выберите вкладку Параметры > Настройки.
- Нажмите Перенос из других сервисов.
- Разблокируйте менеджер паролей.
- Выберите Прочее.
- Следуйте инструкциям.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.