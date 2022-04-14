Последнее обновление:

Важно! В настоящий момент менеджер паролей ExpressVPN Keys доступен для ОС Windows, Mac и Linux в формате расширения для браузера Chrome, а также в приложениях ExpressVPN для Android и iOS.

Вы можете импортировать записи в ExpressVPN Keys из следующих сервисов:

ExpressVPN Keys поддерживает только импорт логинов (электронных адресов, имен пользователей и паролей). Прочие данные, в том числе платежные реквизиты или сохраненные заметки, не будут импортированы.

Если вы хотите импортировать в ExpressVPN Keys логины из менеджера паролей, не указанного выше, выполните следующие действия:

  1. Установите расширение ExpressVPN Keys для Chrome, если вы используете браузеры Chrome, Opera, Edge, Vivaldi или Brave.
  2. Нажмите на расширение ExpressVPN Keys.
  3. Выберите вкладку Параметры > Настройки.
  4. Нажмите Перенос из других сервисов.
  5. Разблокируйте менеджер паролей.
  6. Выберите Прочее.
  7. Следуйте инструкциям.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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