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Расширение ExpressVPN Keys для Chrome:
Если вы не можете создать учетную запись ExpressVPN Keys, попробуйте выполнять следующие действия и после каждого из них проверять, устранилась ли проблема:
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету.
- Если вы используете сеть, где доступ в Интернет может быть ограничен (например, публичную сеть Wi-Fi), подключитесь к VPN.
- Загрузите и установите последнюю версию приложения ExpressVPN для вашей платформы (Windows, Mac или Linux).
- Выйдите из приложения ExpressVPN, затем снова войдите.
- В браузере откройте chrome://extensions. Отключите и снова включите расширение ExpressVPN Keys.
- На той же самой странице удалите расширение, затем снова его установите.
Приложение ExpressVPN для Android или iOS:
Если вы не можете создать учетную запись ExpressVPN Keys, попробуйте выполнять следующие действия и после каждого из них проверять, устранилась ли проблема:
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету.
- Если вы используете сеть, где доступ в Интернет может быть ограничен (например, публичную сеть Wi-Fi), подключитесь к VPN.
- Загрузите и установите версию приложения ExpressVPN для Android или iOS.
- Выйдите из приложения ExpressVPN, затем снова войдите.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.