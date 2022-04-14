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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Расширение ExpressVPN Keys для Chrome:

Если вы не можете создать учетную запись ExpressVPN Keys, попробуйте выполнять следующие действия и после каждого из них проверять, устранилась ли проблема:

Убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету. Если вы используете сеть, где доступ в Интернет может быть ограничен (например, публичную сеть Wi-Fi), подключитесь к VPN. Загрузите и установите последнюю версию приложения ExpressVPN для вашей платформы (Windows, Mac или Linux). Выйдите из приложения ExpressVPN, затем снова войдите. В браузере откройте chrome://extensions. Отключите и снова включите расширение ExpressVPN Keys. На той же самой странице удалите расширение, затем снова его установите.

Приложение ExpressVPN для Android или iOS:

Если вы не можете создать учетную запись ExpressVPN Keys, попробуйте выполнять следующие действия и после каждого из них проверять, устранилась ли проблема:

Убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету. Если вы используете сеть, где доступ в Интернет может быть ограничен (например, публичную сеть Wi-Fi), подключитесь к VPN. Загрузите и установите версию приложения ExpressVPN для Android или iOS. Выйдите из приложения ExpressVPN, затем снова войдите.

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