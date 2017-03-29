Bazı yayın hizmetleri, yönlendiricinizde belirli IP adreslerini engellediğinizde daha güvenilir şekilde çalışabilir.

Bu kılavuz, Netgear yönlendiricilerde belirli IP adreslerini nasıl engelleyeceğinizi gösterecektir.

Netgear yönlendiricinizde IP adreslerini engellemek için, ağ trafiğinizin belirlediğiniz IP’ler üzerinden akmamasını sağlamak amacıyla özel statik yönlendirme kuralları belirlemeniz gerekir.

1. Yönlendirici Yönetici Paneline Giriş Yapın

Yönlendiricinizin yönetici paneline erişmek için web tarayıcınızda 192.168.1.1 adresine gidin ve kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın (varsayılan olarak her ikisi de admin’dir).

Eğer yönlendiricinizin IP adresi daha önce değiştirildiyse ve hatırlamıyorsanız, cihazınızın ayarlarından bulabilirsiniz.

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2. Yönlendirici Ağ Ayarlarını Değiştirin

Yönlendirici yönetici panelinizde, ADVANCED sekmesine tıklayın.

Sol kenar çubuğunda Advanced Setup > Static Routes seçeneğine tıklayın.

Add butonuna tıklayın.

Aşağıdaki bilgileri girin:

Route Name: Bu yönlendirmeyi tanıyabileceğiniz bir ad girin. **Active** kutusunu işaretleyin.

Bu yönlendirmeyi tanıyabileceğiniz bir ad girin. **Active** kutusunu işaretleyin. Destination IP Address: Engellemek istediğiniz IP adresini girin.

Engellemek istediğiniz IP adresini girin. IP Subnet Mask: 255.255.255.255 girin.

girin. Gateway IP Address: 192.168.1.1 girin. (Varsayılan ağ geçidiniz daha önce değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarından bulabilirsiniz.)

girin. (Varsayılan ağ geçidiniz daha önce değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarından bulabilirsiniz.) Metric: 2 girin.

Apply butonuna tıklayın.

Tekrar Add butonuna tıklayın ve aşağıdaki bilgileri girin:

Route Name: Bu yönlendirmeyi tanıyabileceğiniz bir ad girin. Active kutusunu işaretleyin. Destination IP Address: Engellemek istediğiniz IP adresini girin. IP Subnet Mask: 255.255.255.255 girin. Gateway IP Address: 192.168.1.1 girin. (Varsayılan ağ geçidiniz daha önce değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarından bulabilirsiniz.) Metric: 2 girin.



Apply butonuna tıklayın.

Bazı yayın servisleri için birden fazla IP adresi engellemeniz gerekebilir. Hangi IP’leri engellemeniz gerektiğini öğrenmek için, .

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IP Adreslerinin Engellenip Engellenmediğini Kontrol Edin

IP adreslerini başarıyla engellediğinizi kontrol etmek için Mac’te Terminal, Windows’ta Komut İstemini açın.

Aşağıdaki komutu girin:

ping 8.8.8.8

Ping testi, “Timed Out” veya “Destination Host Unreachable” şeklinde bir yanıt vermelidir.

Eğer test başarısız olursa, yukarıdaki adımları tekrar uygulayın.

Ardından yönlendiricinizi yeniden başlatın.

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