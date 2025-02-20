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ExpressVPN регулярно выпускает новые версии приложений с обновлениями функций и безопасности. Важно поддерживать актуальность вашего приложения для наилучшего пользовательского опыта.
Если вы хотите установить последнюю версию, посетите наше руководство по обновлению ExpressVPN. Если вы хотите только узнать номер текущей версии, выполните следующие шаги.
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Windows или Mac
Android или iOS
Роутер
Linux
Расширение браузера (ExpressVPN Keys)
Расширение браузера (VPN)
Windows или Mac
- В приложении ExpressVPN нажмите .
- Нажмите Справка & служба поддержки > О программе ExpressVPN.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Android или iOS
- В приложении ExpressVPN откройте вкладку Поддержка.
- Найдите вашу версию ExpressVPN в разделе О программе.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Роутер
- Войдите в ваш роутер, работающий с ExpressVPN.
- Выберите Расширенные настройки > Обновление программного обеспечения.
- Найдите вашу версию ExpressVPN рядом с Версия ExpressVPN.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Linux
- Запустите Терминал.
- Введите следующую команду:
expressvpn -version
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Расширение браузера (ExpressVPN Keys)
- В расширении браузера ExpressVPN Keys нажмите Помощь.
- Найдите вашу версию ExpressVPN Keys рядом с Версия расширения.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Расширение браузера (VPN)
- В расширении браузера ExpressVPN нажмите .
- Нажмите Справка & служба поддержки.
- Найдите вашу версию ExpressVPN рядом с Версия расширения.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.