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ExpressVPN регулярно выпускает новые версии приложений с обновлениями функций и безопасности. Важно поддерживать актуальность вашего приложения для наилучшего пользовательского опыта.

Если вы хотите установить последнюю версию, посетите наше руководство по обновлению ExpressVPN. Если вы хотите только узнать номер текущей версии, выполните следующие шаги.

Windows или Mac

В приложении ExpressVPN нажмите . Нажмите Справка & служба поддержки > О программе ExpressVPN.

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Android или iOS

В приложении ExpressVPN откройте вкладку Поддержка. Найдите вашу версию ExpressVPN в разделе О программе.

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Роутер

Войдите в ваш роутер, работающий с ExpressVPN. Выберите Расширенные настройки > Обновление программного обеспечения. Найдите вашу версию ExpressVPN рядом с Версия ExpressVPN.

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Linux

Запустите Терминал. Введите следующую команду: expressvpn -version

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Расширение браузера (ExpressVPN Keys)

В расширении браузера ExpressVPN Keys нажмите Помощь. Найдите вашу версию ExpressVPN Keys рядом с Версия расширения.

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Расширение браузера (VPN)

В расширении браузера ExpressVPN нажмите . Нажмите Справка & служба поддержки. Найдите вашу версию ExpressVPN рядом с Версия расширения.

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