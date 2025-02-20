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ExpressVPN düzenli olarak uygulamaların yeni sürümlerini özellik ve güvenlik güncellemeleri ile birlikte yayımlıyor. En iyi kullanıcı deneyimi için uygulamanızın güncel olması önemlidir.
En son sürümü yüklemek istiyorsanız, ExpressVPN’i nasıl güncelleyeceğiniz hakkında rehberimize göz atın. Yalnızca mevcut sürüm numaranızı bilmek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki adımları izleyin.
Git…
Windows veya Mac
Android veya iOS
Yönlendirici
Linux
Tarayıcı Uzantısı (ExpressVPN Keys)
Tarayıcı Uzantısı (VPN)
Windows veya Mac
- ExpressVPN uygulamasında, simgesine tıklayın.
- Yardım & Destek > ExpressVPN Hakkında seçeneklerine tıklayın.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Android veya iOS
- ExpressVPN uygulamasında, Yardım sekmesine dokunun.
- ExpressVPN sürümünüzü Hakkında altında bulun.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Yönlendirici
- ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinize giriş yapın.
- Gelişmiş Ayarlar > Yazılım Güncellemesi seçeneklerini seçin.
- ExpressVPN sürümünüzü ExpressVPN sürümü yanında bulun.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Linux
- Terminal‘i başlatın.
- Aşağıdaki komutu girin:
expressvpn -version
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Tarayıcı Uzantısı (ExpressVPN Keys)
- ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısında, YARDIM seçeneğine tıklayın.
- ExpressVPN Keys sürümünüzü Uzantı sürümü yanında bulun.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Tarayıcı Uzantısı (VPN)
- ExpressVPN tarayıcı uzantısında, simgesine tıklayın.
- Yardım & Destek seçeneğine tıklayın.
- ExpressVPN sürümünüzü Uzantı sürümü yanında bulun.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.