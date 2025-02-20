Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda. Uygulamaları ücretsiz edinin

ExpressVPN düzenli olarak uygulamaların yeni sürümlerini özellik ve güvenlik güncellemeleri ile birlikte yayımlıyor. En iyi kullanıcı deneyimi için uygulamanızın güncel olması önemlidir.

En son sürümü yüklemek istiyorsanız, ExpressVPN’i nasıl güncelleyeceğiniz hakkında rehberimize göz atın. Yalnızca mevcut sürüm numaranızı bilmek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

Windows veya Mac

ExpressVPN uygulamasında, simgesine tıklayın. Yardım & Destek > ExpressVPN Hakkında seçeneklerine tıklayın.

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

Android veya iOS

ExpressVPN uygulamasında, Yardım sekmesine dokunun. ExpressVPN sürümünüzü Hakkında altında bulun.

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

Yönlendirici

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinize giriş yapın. Gelişmiş Ayarlar > Yazılım Güncellemesi seçeneklerini seçin. ExpressVPN sürümünüzü ExpressVPN sürümü yanında bulun.

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

Linux

Terminal‘i başlatın. Aşağıdaki komutu girin: expressvpn -version

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

Tarayıcı Uzantısı (ExpressVPN Keys)

ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısında, YARDIM seçeneğine tıklayın. ExpressVPN Keys sürümünüzü Uzantı sürümü yanında bulun.

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

Tarayıcı Uzantısı (VPN)

ExpressVPN tarayıcı uzantısında, simgesine tıklayın. Yardım & Destek seçeneğine tıklayın. ExpressVPN sürümünüzü Uzantı sürümü yanında bulun.

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön