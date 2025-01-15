В этом руководстве вы узнаете, как исправить ошибку, возникающую в Android Auto при подключении устройства Android к приложению ExpressVPN.
Чтобы устранить проблему:
- Откройте ExpressVPN для Android.
- Нажмите Параметры.
- Выберите Раздельное туннелирование.
- В разделе При подключении к VPN нажмите Не разрешать выбранным приложениям использовать VPN.
- Найдите Android Auto и нажмите + рядом с ним.
- Если VPN уже подключен, отключите его и снова подключитесь, чтобы изменения вступили в силу.
Если при использовании Android Auto с VPN ошибка по-прежнему появляется, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для оперативной помощи.