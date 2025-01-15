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В этом руководстве вы узнаете, как исправить ошибку, возникающую в Android Auto при подключении устройства Android к приложению ExpressVPN.

Чтобы устранить проблему:

  1. Откройте ExpressVPN для Android.
  2. Нажмите Параметры.
  3. Выберите Раздельное туннелирование.
  4. В разделе При подключении к VPN нажмите Не разрешать выбранным приложениям использовать VPN.
  5. Найдите Android Auto и нажмите + рядом с ним.
  6. Если VPN уже подключен, отключите его и снова подключитесь, чтобы изменения вступили в силу.

Если при использовании Android Auto с VPN ошибка по-прежнему появляется, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для оперативной помощи.

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