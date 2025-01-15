В этом руководстве вы узнаете, как исправить ошибку, возникающую в Android Auto при подключении устройства Android к приложению ExpressVPN.

Чтобы устранить проблему:

Откройте ExpressVPN для Android. Нажмите Параметры. Выберите Раздельное туннелирование. В разделе При подключении к VPN нажмите Не разрешать выбранным приложениям использовать VPN. Найдите Android Auto и нажмите + рядом с ним. Если VPN уже подключен, отключите его и снова подключитесь, чтобы изменения вступили в силу.

Если при использовании Android Auto с VPN ошибка по-прежнему появляется, .

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