Bu kılavuz, Android cihazınız ExpressVPN Android uygulamasına bağlıyken Android Auto’nun hata mesajı göstermesi sorununu nasıl gidereceğinizi açıklayacaktır.
Sorunu çözmek için:
- ExpressVPN Android uygulamasını açın.
- Seçenekler’e dokunun.
- Split Tunneling’e dokunun.
- VPN Bağlıyken bölümünde, Seçilen uygulamaların VPN kullanmasına izin verme seçeneğine dokunun.
- Android Auto’yu bulun ve yanındaki + simgesine dokunun.
- Eğer VPN’e bağlıysanız, değişikliklerin uygulanması için bağlantıyı kesip tekrar bağlanın.
VPN’e bağlıyken Android Auto’yu kullanırken hâlâ bir hata mesajı alıyorsanız, ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
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