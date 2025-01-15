Son güncelleme:

Bu kılavuz, Android cihazınız ExpressVPN Android uygulamasına bağlıyken Android Auto’nun hata mesajı göstermesi sorununu nasıl gidereceğinizi açıklayacaktır.

Sorunu çözmek için:

  1. ExpressVPN Android uygulamasını açın.
  2. Seçenekler’e dokunun.
  3. Split Tunneling’e dokunun.
  4. VPN Bağlıyken bölümünde, Seçilen uygulamaların VPN kullanmasına izin verme seçeneğine dokunun.
  5. Android Auto’yu bulun ve yanındaki + simgesine dokunun.
  6. Eğer VPN’e bağlıysanız, değişikliklerin uygulanması için bağlantıyı kesip tekrar bağlanın.

VPN’e bağlıyken Android Auto’yu kullanırken hâlâ bir hata mesajı alıyorsanız, ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Başa dön

Bu yazı faydalı oldu mu?

Bunu duyduğumuza üzüldük. Nasıl geliştirebileceğimiz hakkında bizi bilgilendirin.

Destek Ekibimizden bir üyemiz sorununuzla ilgili sizinle iletişime geçecek.