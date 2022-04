Baixe o aplicativo da ExpressVPN para o seu celular, faça login e conecte-se a uma localização de servidor no Canadá. Et voilà! Você tem um endereço IP canadense em seu celular. Você vai encontrar aplicativos tanto para iOS quanto para Android .

A tecnologia VPN é legal em jurisdições ao redor do mundo. Pessoas e empresas em todo o planeta usam VPNs para proteger suas informações privadas e atividades online, incluindo lugares com governos altamente restritivos.

Utilizar uma VPN protege sua atividade do seu provedor de Internet, operadores de Wi-Fi, governos e outros terceiros. Isso pode reduzir a quantidade de publicidade direcionada que você recebe e impedir que outros lucrem com o seu histórico de navegação.

Com um endereço IP diferente você pode navegar na Internet como se você estivesse em uma localização diferente, como o Canadá. Muitos sites e serviços utilizam bloqueios com base na região para restringir seus conteúdos a certas regiões. Se a sua VPN não possui servidores no Canadá ou não é otimizada para uma compatibilidade máxima, você pode perder acesso a esses serviços sempre que se conectar. Mas, uma VPN premium, como a ExpressVPN, é desenvolvida para proteger sua privacidade e segurança, não importa o que você esteja fazendo online, seja olhando sites de notícias, assistindo esportes ao vivo ou transmitindo em HD a partir de plataformas como DAZN , CTV e CBC .

Quando você se conecta a uma VPN, você automaticamente direciona todo o seu tráfego de Internet através de um servidor no país que você escolher. Selecionar uma localização de servidor no Canadá atribuirá ao seu dispositivo um endereço IP canadense, permitindo que você navegue online como se estivesse no Canadá.

