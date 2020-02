ExpressVPN for iPhone:

VPN-beskyttelse i lomma di

Verdens beste smarttelefon trenger verdens beste VPN. Velg mellom 160 VPN-servelokasjoner verden rundt for å skjule din iPhones IP-adresse, fjerne blokkeringen av sensurerte nettsteder og beskytte dine data på usikre Wi-Fi-nettverk.

ExpressVPN er kompatibel med:

iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

ExpressVPN beskytter din iPhone over Wi-Fi, LTE/4G, 3G og alle mobildataleverandører. Velg mellom UDP, TCP, IKEv2 og IPsec-krypteringprotokoller, eller la appen velge hva som er best for deg.

Last ned ExpressVPN-appen for iOS i App Store for en gratis 7-dagers prøveperiode: