Deze gids laat je zien hoe je de ExpressVPN Keys Chrome browserextensie (ExpressVPN’s wachtwoordmanager) instelt. De ExpressVPN Keys Chrome browserextensie is te downloaden in de Chrome Web Store. Het is volledig compatibel met Chrome evenals Opera, Edge, Vivaldi en Brave.

Om de extensie te gebruiken, moet je de ExpressVPN app geïnstalleerd hebben op je Windows, Mac of Linux apparaat, en een ExpressVPN account hebben.

Belangrijk: De bèta extensie van de wachtwoordmanager wordt in een aantal weken uitgerold en is niet onmiddellijk voor alle gebruikers beschikbaar. Hoewel je het misschien niet meteen kunt gebruiken en je niet meteen kunt aanmelden voor een account, kun je het vast installeren en wachten op een bericht dat het voor je beschikbaar is.

De ExpressVPN Keys Chrome-browserextensie instellen

1. Download de ExpressVPN Keys browserextensie

Bezoek op Chrome, Opera, Edge, Vivaldi of Brave de ExpressVPN Keys browserextensie downloadpagina.

(Als je Microsoft Edge gebruikt, zie je bovenaan mogelijk Extensies van andere winkels toevoegen. Klik erop en vervolgens op Toestaan). Klik op Toevoegen aan [browser] > Extensie toevoegen.

2. De ExpressVPN Keys browserextensie instellen

Klik op de ExpressVPN Keys browserextensie. Mogelijk moet je de laatste versie van ExpressVPN installeren en activeren op je Windows, Mac of Linux apparaat. Volg de instructies.Als je nog geen ExpressVPN Keys account hebt aangemaakt, volg dan de instructies in de volgende sectie.

3. Maak een ExpressVPN Keys-account aan

Maak een primair wachtwoord aan. Leer hoe je sterk wachtwoord aanmaakt. Bewaar de herstelcode op een veilige plaats. Je hebt hem nodig om toegang te krijgen tot je wachtwoordbeheer als je je primaire wachtwoord verliest. Voer desgevraagd de zescijferige verificatiecode in die naar je e-mail is gestuurd.

Wanneer je je aanmeldt bij apps of websites, vraagt de wachtwoordmanager je om je aanmeldingsgegevens op te slaan..

ExpressVPN Keys instellen op nog een apparaat

Belangrijk: ExpressVPN Keys is momenteel beschikbaar als bèta voor Windows, Mac en Linux via een ExpressVPN Keys is momenteel beschikbaar als bèta voor Windows, Mac en Linux via een Chrome browserextensie en in de ExpressVPN app voor iOS en Android

Als je je ExpressVPN Keys account al hebt ingesteld, volg dan deze stappen om ExpressVPN Keys op al je apparaten te installeren:

Installeer ExpressVPN Keys op nog een apparaat: Windows, Mac en Linux: Bèta versie van de Chrome extensie

Android: ExpressVPN Android app

iOS: ExpressVPN iOS app Volg de instructies om de wachtwoordmanager te activeren. Voer als dat gevraagd wordt de zescijferige verificatiecode in die je in de mail hebt ontvangen. Ontgrendel de wachtwoordmanager.

Je inloggegevens worden automatisch gesynchroniseerd tussen al je apparaten.

Hoe gebruik je ExpressVPN Keys

Om erachter te komen hoe je ExpressVPN Keys gebruikt, raadpleeg je de bijbehorende instructies:

Een bug melden

Als je iets raars tegenkomt bij het gebruik van de bèta versie van de browserextensie:

Klik op de extensie van de ExpressVPN Keys Chrome extensie. Klik op het tabblad HULP. Klik op Een probleem rapporteren.

