Ce guide vous montrera comment installer l’extension Chrome d’ExpressVPN Keys (le gestionnaire de mots de passe d’ExpressVPN). L’extension de navigateur Chrome ExpressVPN Keys est disponible au téléchargement sur le Chrome Web Store. Elle est entièrement compatible avec Chrome ainsi qu’avec Opera, Edge, Vivaldi et Brave.

Afin de pouvoir utiliser l’extension, vous devez avoir l’appli ExpressVPN installée sur votre appareil Windows, Mac ou Linux et disposer d’un compte ExpressVPN.

Important : L’extension Chrome ExpressVPN Keys est en cours de déploiement sur une période de plusieurs mois et ne sera pas disponible pour tous les utilisateurs dans l’immédiat. Bien que vous ne puissiez pas l’utiliser et vous inscrire à un compte de suite, conservez l’extension installée et vous serez informé lorsqu’elle sera disponible pour vous.

Configuration d’un compte ExpressVPN Keys

1. Téléchargez l’extension de navigateur ExpressVPN Keys

Sur Chrome, Opera, Edge, Vivaldi, ou Brave, visitez la page de téléchargement de l’extension de navigateur ExpressVPN Keys.

(Si vous utilisez Microsoft Edge, vous verrez peut-être Ajouter des extensions d’autres stores en haut de la page. Cliquez dessus, puis sur Autoriser) Cliquez sur Ajouter au [navigateur] > Ajouter l’extension.

2. Configurer l’extension de navigateur ExpressVPN Keys

Cliquez sur l’extension du navigateur ExpressVPN Keys. Il se peut que vous soyez invité à installer et à activer la dernière version d’ExpressVPN sur votre appareil Windows, Mac ou Linux. Suivez les instructions au fur et à mesure.

Si vous n’avez pas encore créé de compte ExpressVPN Keys, suivez les instructions de la section suivante.

3. Créez un compte ExpressVPN Keys

Créez un mot de passe principal. Découvrez comment définir un mot de passe fort. Conservez le code de récupération dans un endroit sûr. Vous en aurez besoin pour accéder à votre gestionnaire de mots de passe si vous perdez votre mot de passe principal. Si vous y êtes invité, saisissez le code de vérification à six chiffres envoyé à votre adresse e-mail.

Lorsque vous vous connectez à une appli ou un site, le gestionnaire de mots de passe vous invite à enregistrer vos identifiants.

Vous avez besoin d’aide ?

Retour en haut de page

Installer ExpressVPN Keys sur un autre appareil

Important : ExpressVPN Keys est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs sous Windows, Mac et Linux via une : ExpressVPN Keys est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs sous Windows, Mac et Linux via une extension de navigateur Chrome et dans l’appli ExpressVPN pour iOS et Android

Si vous avez déjà configuré votre compte ExpressVPN Keys, suivez ces étapes pour installer l’extension sur tous vos appareils :

Sur un autre appareil, installez ExpressVPN Keys : Windows, Mac et Linux : extension ExpressVPN Keys pour Chrome Android : appli ExpressVPN pour Android iOS : appli ExpressVPN pour iOS

Suivez les instructions pour activer le gestionnaire de mots de passe. Si vous y êtes invité, entrez le code de vérification à 6 chiffres qui vous a été envoyé par e-mail. Déverrouillez le gestionnaire de mots de passe.

Vos identifiants se synchroniseront automatiquement dans tous vos appareils.

Vous avez besoin d’aide ?

Retour en haut de page

Comment utiliser ExpressVPN Keys

Pour savoir comment utiliser ExpressVPN Keys, veuillez vous référer aux instructions suivantes :

Vous avez besoin d’aide ?

Retour en haut de page

Signaler un bug

Si vous rencontrez le moindre problème lors de l’utilisation de l’extension :

Cliquez sur l’extension de navigateur d’ExpressVPN Keys. Cliquez sur l’onglet AIDE. Cliquez sur Signaler un problème. Suivez les instructions.

Vous avez besoin d’aide ?

Retour en haut de page