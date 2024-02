Les anglophones utilisent Instagram hack, deux mots qui pourraient s’apparenter à priori à des notions d’art et d’artisanat, et non à des cauchemars numériques. Mais si votre compte Instagram est piraté, ne vous inquiétez pas ! Nous vous proposons un guide étape par étape pour récupérer votre compte. Vous pourrez ainsi redonner vie à votre fil d’actualité.

Aller à…

Comment savoir si votre compte Instagram est piraté ?

Comment récupérer un compte Instagram piraté ?

Que faire si un hacker supprime votre compte Instagram ?

Êtes-vous exposé au risque de piratage sur Instagram ?

Comment les comptes Instagram sont-ils piratés ?

Comment protéger votre compte Instagram ?

Comment savoir si votre compte Instagram est piraté ?

Avant de prendre des mesures pour récupérer votre compte Instagram piraté, il est important d’identifier d’abord si la sécurité du compte a été réellement compromise.

Voici neuf signaux d’alerte parmi les plus courants indiquant un piratage d’un compte Instagram :

Publications ou activités non autorisées : si vous remarquez des publications, des commentaires ou des messages directs que vous n’avez pas créés ou envoyés, c’est une indication claire que quelqu’un d’autre a accès à votre compte. Compte présentant un comportement inhabituel : si vous recevez des notifications pour des actions que vous n’avez pas effectuées, comme le fait de suivre des comptes inconnus, d’aimer des contenus inappropriés ou d’apporter des modifications inattendues à votre profil, vous devez être vigilant. Baisse soudaine du nombre de followers ou de la réactivité : les hackers peuvent apporter des modifications qui entraînent une baisse du nombre de vos abonnés, de l’engagement ou de la réactivité dans votre compte, par exemple en bloquant vos followers ou en modifiant votre contenu. Changements d’adresse électronique ou de mot de passe : si vous recevez des notifications concernant des modifications de votre adresse électronique, de votre numéro de téléphone ou de votre mot de passe dont vous n’êtes pas à l’origine, il se peut que votre compte soit compromis. Tentatives de connexion suspectes : vous recevez des notifications concernant des tentatives de connexion inhabituelles ? Il se peut que quelqu’un essaie d’accéder à votre compte. Connexion impossible : les hackers sont connus pour agir rapidement, modifiant souvent les informations personnelles des comptes dès le départ. Si vous apercevez soudainement que vous ne pouvez plus vous connecter à votre compte Instagram, malgré la saisie des informations d’identification correctes, il est possible qu’une personne non autorisée en ait pris le contrôle. Appareils inconnus : Instagram fournit des informations sur les appareils connectés à votre compte. Si vous voyez des appareils que vous ne reconnaissez pas, il se peut que votre compte ait été consulté à partir d’une source non autorisée. Activité inhabituelle sur votre fil d’actualité : l’apparition d’images, de vidéos ou de stories aléatoires sur votre profil est un signe certain que quelqu’un d’autre est à la manœuvre. Messages indésirables et liens suspects : si vos amis se plaignent de messages étranges provenant de votre compte et contenant des liens inconnus, il est possible qu’un hacker utilise votre identité à des fins malveillantes.

Puis-je récupérer mon compte Instagram piraté ?

Oui ! À condition d’agir rapidement. Plus vous prendrez rapidement les mesures nécessaires pour reprendre le contrôle de votre compte Instagram, plus vous aurez de chances de réussir à le récupérer.

Étape 1 : vérifiez si vous pouvez encore vous connecter avec votre mot de passe

Si vous remarquez un ou plusieurs signes d’alerte figurant ci-dessus, vérifiez si vous pouvez toujours vous connecter à votre compte. Certains hackers s’introduisent dans des comptes de réseaux sociaux sans modifier les mots de passe. Cela peut s’expliquer par le fait qu’ils ont pu accéder à votre compte alors qu’ils ne connaissent pas votre mot de passe (par exemple, s’ils l’ont fait en empruntant votre téléphone).

Si vous parvenez à vous connecter à votre compte Instagram, ou si vous êtes toujours connecté à Instagram sur l’un de vos appareils, changez immédiatement votre mot de passe pour mettre l’intrus dehors avant qu’il ne touche à vos données personnelles, qu’il n’efface vos photos ou qu’il ne publie on ne sait quoi sur votre profil.

Suivez ces instructions :

Une fois connecté à votre compte Instagram, accédez aux paramètres de votre profil Naviguez jusqu’à l’icône du menu ≡ dans le coin supérieur droit Appuyez sur Paramètres et confidentialité Appuyez sur Espace Comptes Sous Paramètres du compte, appuyez sur Mot de passe et sécurité Sélectionnez Changer de mot de passe, puis choisissez le compte Instagram Suivez les instructions pour créer un mot de passe sécurisé et unique

Veillez ensuite à ce que les intrus soient exclus de votre compte.

Dans le menu Mot de passe et sécurité, appuyez sur Lieux de connexion Appuyez sur un appareil qui semble suspect, puis déconnectez-le

Si vous êtes déconnecté de votre compte et que vous ne parvenez pas à vous reconnecter (le hacker a modifié votre mot de passe ou d’autres informations), vous pouvez essayer les autres méthodes ci-dessous.

Étape 2 : consultez votre e-mail pour annuler les modifications apportées à votre compte

Si un hacker tente de modifier votre mot de passe, vous recevrez un e-mail d’Instagram (security@mail.instagram.com) vous avertissant que votre adresse e-mail a été modifiée. Si vous agissez rapidement, vous pouvez annuler ce changement en cliquant sur le lien hypertexte Sécuriser mon compte dans l’e-mail.

Étape 3 : récupérez votre compte via l’application

Si vous découvrez que le hacker a réussi à modifier votre mot de passe, ainsi que votre adresse électronique, suivez les instructions pour créer un nouveau mot de passe via votre smartphone :

Sur la page de connexion Instagram, appuyez sur Mot de passe oublié ? Saisissez votre numéro de téléphone portable, puis appuyez sur Trouver le compte Vous devriez recevoir un SMS contenant un lien de réinitialisation du mot de passe Suivez les instructions pour modifier votre mot de passe

Si le hacker ne s’est pas contenté de se connecter et a manipulé les données de votre compte comme les mots de passe, l’adresse électronique et les numéros de téléphone, les choses deviennent plus compliquées. Instagram peut vous aider à reprendre le contrôle de votre compte selon l’ampleur de la violation.

Étape 4 : demandez de l’aide directement à Instagram

Si des hackers demandent une rançon ou vous ont complètement bloqué, et que vous n’avez aucun moyen de récupérer votre mot de passe, vous devez signaler le piratage de votre compte directement à Instagram. La plateforme propose quelques options pour récupérer un compte piraté.

Par exemple, si votre demande d’assistance Instagram concerne un compte qui ne contient aucune photo de vous, Instagram vous demandera de fournir les informations suivantes pour vérifier votre identité :

L’adresse électronique ou le numéro de téléphone que vous avez utilisé pour créer le compte

Le type d’appareil que vous avez utilisé pour créer le compte

Par ailleurs, si vous avez soumis une demande d’assistance pour un compte comportant des photos de vous, Instagram vous demandera de prendre un selfie vidéo de vous en train de tourner la tête dans différentes directions. Cela permet de s’assurer que vous êtes une personne réelle et que vous êtes le propriétaire du compte.

Ce processus ne donnera peut-être pas de résultats instantanés (cela peut prendre des jours, voire des semaines), mais en suivant scrupuleusement ces étapes, Instagram vous redonnera probablement l’accès à votre compte.

Que faire si un hacker a supprimé votre compte Instagram ?

Dans certains cas, des hackers peuvent s’emparer de votre compte Instagram et procéder à la suppression de tous les contenus que vous avez publiés, rendant ainsi votre profil moins attrayant. Ils peuvent également aller plus loin et supprimer complètement votre compte.

Comment récupérer des posts supprimés sur Instagram ?

Vous ne pourrez récupérer les posts supprimés qu’une fois que vous aurez réussi à accéder de nouveau à votre compte. Tout d’abord, accédez à la section Votre activité dans votre profil Instagram et naviguez jusqu’à l’option Supprimé récemment. C’est là que vous trouverez les posts des 30 derniers jours, ainsi que les stories des dernières 24 heures. Vous pouvez ensuite restaurer les contenus de votre profil Instagram.

Récupérer un compte Instagram supprimé

Si vous soupçonnez un hacker d’avoir supprimé définitivement votre compte Instagram, contactez immédiatement Meta, la société mère d’Instagram. En effet, lorsque vous décidez de supprimer définitivement votre compte Instagram, la plateforme conserve vos données pendant environ 30 jours. Par conséquent, si un hacker parvient à prendre le contrôle de votre compte et à le supprimer, vous disposez d’environ un mois pour signaler le problème à Instagram. Si vous ne respectez pas ce délai, votre compte sera probablement perdu à jamais, de même que les détails de votre profil, vos photos, vos vidéos, vos commentaires, vos likes et vos followers.

Êtes-vous exposé au risque de piratage sur Instagram ?

Si tout le monde risque de voir son compte Instagram piraté, certaines personnes sont plus susceptibles d’être ciblées. Cela concerne notamment :

Ceux qui sont suivis par beaucoup de personnes : les comptes ayant un grand nombre de followers sont plus précieux pour les hackers, car ils peuvent les utiliser pour diffuser des spams ou des scams.

les comptes ayant un grand nombre de followers sont plus précieux pour les hackers, car ils peuvent les utiliser pour diffuser des spams ou des scams. Les influenceurs : les hackers peuvent cibler les influenceurs afin d’accéder à leurs informations personnelles ou d’utiliser leurs comptes pour promouvoir leurs propres produits et services.

les hackers peuvent cibler les influenceurs afin d’accéder à leurs informations personnelles ou d’utiliser leurs comptes pour promouvoir leurs propres produits et services. Les entreprises : les comptes des entreprises peuvent être piratés pour nuire à leur réputation ou pour voler les données des clients.

les comptes des entreprises peuvent être piratés pour nuire à leur réputation ou pour voler les données des clients. Les personnes qui utilisent des mots de passe faibles ou le même mot de passe pour plusieurs comptes : si vous utilisez un mot de passe faible ou si vous réutilisez le même mot de passe pour accéder à plusieurs comptes, votre compte Instagram risque davantage d’être piraté.

si vous utilisez un mot de passe faible ou si vous réutilisez le même mot de passe pour accéder à plusieurs comptes, votre compte Instagram risque davantage d’être piraté. Les personnes qui cliquent sur des liens de phishing ou qui installent des applications malveillantes : les liens de phishing et les applications malveillantes sont des moyens couramment utilisés par les hackers pour accéder aux comptes des utilisateurs.

Les cybercriminels ciblent les comptes de réseaux sociaux pour y trouver des informations personnelles. Une fois parvenus à s’infiltrer dans un compte, ils l’exploitent pour s’introduire dans d’autres. Ils trompent les contacts des victimes, partagent de faux contenus, des liens nuisibles et cherchent à obtenir de l’argent. C’est pourquoi les comptes qui comptent de nombreux followers sont plus attrayants, ils peuvent permettre aux hackers d’atteindre un nombre plus important de personnes.

Instagram est la cible de plusieurs cyberattaques, dont l’extorsion, les cybercriminels exigeant un paiement en échange de l’accès aux comptes compromis. Le risque est encore amplifié par le fait que d’autres réseaux sociaux, tels que Facebook (qui sont liés au compte Instagram d’une personne), peuvent servir de passerelles vers des plateformes plus sensibles, comme les sites e-commerce qui contiennent des informations sur les cartes de crédit. Les comptes compromis sont également fréquemment vendus sur le dark web.

La popularité croissante d’Instagram a entraîné une recrudescence des tentatives de piratage sur la plateforme. En effet, Instagram est le réseau social où le risque de piratage est le plus élevé. Une récente étude réalisée par Gitnux révèle des statistiques inquiétantes : 85 % des comptes Instagram ont été compromis d’une manière ou d’une autre, que ce soit par un piratage ou une fuite de données.

Parmi ces cas, 70 % des victimes se sont vu interdire l’accès à leurs comptes et 71 % ont vu des hackers contacter leurs amis en utilisant leurs comptes. Ce problème est particulièrement préoccupant si l’on considère l’importante communauté d’utilisateurs d’Instagram (1,35 milliard de personnes), consolidant sa quatrième position parmi les plateformes de réseaux sociaux les plus utilisées au monde.

Comment les comptes Instagram sont-ils piratés ?

Les hackers emploient généralement une série de stratégies pour obtenir un accès non autorisé à un compte Instagram en exploitant la confiance et les vulnérabilités des utilisateurs. Voici six techniques utilisées fréquemment :

Se faire passer pour un ami : les hackers se font passer pour des amis afin de faire baisser la garde des victimes et de les inciter à cliquer sur des liens malveillants. Près de la moitié des victimes de piratage ont cliqué sur des liens contenus dans des messages provenant de personnes qu’elles connaissent. Escroqueries pour s’enrichir rapidement : les cybercriminels attirent les victimes avec des promesses de richesse par le biais de cryptomonnaies ou d’investissements frauduleux, les incitant à cliquer par inadvertance sur des liens qui contiennent des malwares . Attaques MITM : en utilisant un réseau Wi-Fi non sécurisé, les hackers effectuent des attaques de type man-in-the-middle pour intercepter les informations transmises par les victimes, et potentiellement voler les mots de passe. Attaque par appât : les victimes reçoivent des liens vers de fausses pages de connexion Instagram. Une fois les informations d’identification saisies, les escrocs prennent le contrôle du compte. (En savoir plus : Signes indiquant qu’un site de vente est frauduleux ) Fuites de données : lorsque des informations personnelles sont exposées à cause de fuites de données sur d’autres plateformes en ligne, les cybercriminels peuvent s’en servir pour tenter d’accéder aux comptes Instagram. Comptes liés : lier les comptes Facebook et Instagram peut exposer les deux plateformes à des cyberattaques. Une faille dans un compte peut rendre l’autre vulnérable.

Connaître ces techniques est essentiel pour assurer votre protection en ligne. Cependant, ce n’est qu’une mesure parmi tant d’autres pour garantir la sécurité de votre compte Instagram.

Comment protéger votre Instagram ?

Si vous souhaitez vous protéger en ligne, vous devez prendre quelques mesures supplémentaires :

Créez un mot de passe sécurisé

Utilisez des mots de passe uniques et complexes pour tous vos compte. Pour cela, un gestionnaire de mots de passe peut s’avérer utile. Si vous utilisez des mots de passe identiques, quelqu’un qui découvrirait l’un de vos mots de passe (par exemple en cas de violation de données) pourrait l’essayer pour accéder à tous vos comptes.

Activez l’authentification à deux facteurs (2FA)

Le 2FA ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre compte en vous invitant à saisir un code sur votre téléphone chaque fois que vous vous connectez.

Faites attention aux liens sur lesquels vous cliquez

Les hackers envoient souvent des e-mails ou des messages de phishing qui contiennent des liens. Si vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers un site web frauduleux qui ressemble à celui d’Instagram. Dès que vous saisissez vos informations de connexion sur le faux site web, les hackers peuvent les récupérer.

Surveillez l’activité de connexion

Examinez régulièrement votre historique de connexion pour repérer tout appareil ou localisation inhabituelle. En cas d’activité suspecte, déconnectez immédiatement les appareils inconnus.

Empêchez les applications tierces d’accéder à vos données

Vous avez peut-être donné à des applications tierces l’autorisation d’accéder à votre compte Instagram dans le passé, par exemple via une application de programmation ou un vérificateur de followers. Vérifiez régulièrement vos paramètres et n’accorder l’accès à votre compte qu’aux applications en lesquelles vous avez confiance.

Activez la sauvegarde automatique

Activez la sauvegarde automatique de vos photos/posts originaux sur votre appareil. Cela n’empêchera pas le piratage, mais garantit la sauvegarde de votre contenu en cas de perte de votre compte.

N’utilisez pas les identifiants de Facebook

Créez des identifiants différents pour chaque compte au lieu de lier Instagram à Facebook. Vous éviterez ainsi un effet domino au cas où l’un des identifiants serait volé.

Activez les notifications de sécurité

Activez les alertes pour les tentatives de connexion à partir de lieux ou d’adresses IP inconnus.

Utilisez un VPN

Utilisez un VPN comme ExpressVPN pour chiffrer votre trafic internet, préserver la confidentialité de votre localisation sur Instagram et protéger vos données personnelles sur les réseaux Wi-Fi non sécurisés.

Évitez le Wi-FI public

Évitez de vous connecter aux réseaux sociaux sur le Wi-Fi public. Si vous le faites, assurez-vous d’utiliser un VPN.

Mettez vos logiciels à jour

Instagram publie régulièrement des mises à jour de sécurité pour corriger les vulnérabilités que les hackers pourraient exploiter. Veillez à installer ces mises à jour dès qu’elles sont disponibles.

Profitez du streaming TV canadien sans restrictions grâce à un VPN.