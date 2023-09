La rentrée universitaire 2023/2024, et de chaque année d’ailleurs, est l’occasion pour les étudiants de s’équiper au mieux. Nouvel ordinateur, nouveaux cahiers, mais aussi nouvelles applications pour étudiant ! Et oui, les temps ont changé et les universitaires ont désormais accès à de nombreux logiciels (prise de notes, organisation, …) pour faciliter leur quotidien et maximiser leurs chances de réussite aux examens ! Par ailleurs, les intelligences artificielles (IA) ont révolutionné le monde ces derniers temps et elles ont aussi su s’imposer auprès des étudiants. Voici un top 10 des meilleures IA et applications pour étudiant pour cette année.

3 applications pour les étudiants en France

Les applications pour étudiant ne manquent pas, et les administrations françaises se prêtent aussi au jeu ! Que vous ayez toujours habité en France ou que vous soyez étudiant Erasmus, les applications mobile suivantes peuvent vous être utiles pour votre rentrée universitaire 2023/2024.

CROUS Mobile : l’application étudiante n’est pas réservée aux boursiers !

Tout d’abord, nous vous présentons l’application pour étudiant CROUS Mobile, qui ne s’adresse pas qu’aux boursiers ! Dans les faits, malgré les idées reçues, cette application permet à tous les étudiants qui le souhaitent de se documenter sur différents sujets. Vous y trouverez, logiquement, des informations relatives aux services offerts par le CROUS. Par exemple, sur cette application, vous trouverez :

le menu du restaurant universitaire de votre université ;

des informations sur les logements offerts par le CROUS ;

des actualités culturelles sur les événements organisés par le CROUS, etc.

Vous l’aurez compris, cette application pour étudiant s’adresse à toutes les personnes qui font leurs études en France, et pas seulement aux boursiers. Un indispensable pour la rentrée universitaire 2023/2024 ? À vous de décider en téléchargeant l’app.

Affluences : il y a de la place à la B.U. ?

De base, Affluences n’est pas spécifiquement une application étudiant. Toutefois, au fil des années, les étudiants ont su en faire bon usage, et elle fait désormais partie des applications incontournables ! En téléchargeant ce petit logiciel sur votre smartphone, vous pourrez vérifier la fréquentation de nombreux lieux d’intérêt. Voici les types d’établissement qui collaborent avec Affluences :

musées et monuments ;

bibliothèques municipales et universitaires ;

piscines municipales ;

centres administratifs ;

certains magasins (offre assez restreinte pour le moment).

La fonctionnalité qui intéresse la grande majorité des étudiants, c’est la vérification de la fréquentation de la bibliothèque universitaire (B.U.). Il peut aussi être intéressant de regarder l’encombrement des centres administratifs si vous avez besoin de refaire des papiers par exemple.

Izly, application étudiant essentielle pour la rentrée universitaire 2023-2024

Izly est une application disponible au téléchargement depuis plusieurs années déjà. Loin des logiciels de prise de notes, Izly, c’est une application pour étudiant qui permet de… payer !

En fait, toute personne inscrite dans une université française aura une carte étudiante Izly qui lui permettra :

de justifier de son statut d’étudiant ;

mais aussi de payer des services proposés par le CROUS.

Ainsi, si vous préparez votre rentrée universitaire 2023/2024, soyez prêts à recevoir une carte Izly. Celle-ci devra être rechargée via l’application étudiant, et c’est pourquoi elle figure dans notre top 10. Outre le paiement, Izly a su développer des partenariats avec différentes enseignes et vous pourrez accéder à des réductions exclusives grâce à votre compte étudiant.

Logiciel de prise de notes et autres outils pour performer en cours

Maintenant que vous connaissez les applications pour étudiant proposées par le CROUS et autres administrations françaises, place aux logiciels de prise de notes et autres outils indépendants ! Voici 3 logiciels pour préparer et organiser votre rentrée universitaire 2023-2024 au mieux. À noter que si vous avez un VPN PC (ou Mac), vous pourrez peut-être accéder à des fonctionnalités différentes en vous localisant dans d’autres pays.

Notion : organiser sa rentrée universitaire 2023-2024

Notion fait partie des applications pour étudiant que nous avons choisi de vous présenter, tout simplement parce que si vous voulez vous organiser comme un pro, c’est ce qu’il vous faut ! En termes de fonctionnalités, c’est un peu comme si vous aviez fusionné :

un logiciel de prise de notes ;

un post-it ;

un tableur Excel.

L’idée de cette application pour étudiant (et pas que d’ailleurs, Notion est aussi utilisée en entreprise), c’est de pousser l’organisation à son maximum.

Evernote : le logiciel de prise de notes aux multiples fonctionnalités

Dans notre top des applications pour étudiant, difficile de ne pas mentionner Evernote. C’est un logiciel de prise de notes super puissant aux fonctionnalités multiples. Ne pensez pas que cette application est uniquement dédiée au traitement de texte ! Vous pourrez véritablement organiser votre emploi du temps et vos prises de notes grâce à cet outil digital.

Attention, si vous préparez votre rentrée universitaire 2023-2024 et n’avez pas encore votre adresse e-mail étudiante : attendez. En effet, Evernote propose une offre très intéressante pour les étudiants : -50% sur l’abonnement annuel.

Grammarly, une application pour que les étudiants ne fassent plus de fautes

Les fautes d’orthographe et de grammaire sont de plus en plus fréquentes, et les étudiants ne sont pas épargnés. Erreurs d’inattention, langue française complexe, … Quelle que soit la raison, vous ne voulez plus en faire. L’application Grammarly est la solution à ce problème pour votre rentrée universitaire 2023-2024.

Cette application étudiant est en fait un plugin à associer à votre navigateur web ou un logiciel à télécharger sur votre ordinateur. Grammarly détectera les fautes d’orthographe et de grammaire (comme son nom l’indique) dans vos logiciels de prise de notes, mais aussi dans vos e-mails et même sur vos réseaux sociaux !

Les intelligences artificielles autorisées à la rentrée universitaire 2023-2024 : celles qui aident sans tricher

Les intelligences artificielles ont presque envahi notre quotidien et se développent de plus en plus. Elles sont davantage puissantes, proposent des fonctionnalités toujours plus pointues, … Qu’en est-il pour les étudiants ? Si les logiciels de prise de notes et autres applications pour étudiant ont toujours le vent en poupe, certaines IA viennent compléter le top 10 des meilleures applications pour la rentrée universitaire 2023-2024. Attention, l’idée est de vous présenter des IA qui aident les étudiants sans tricher.

Poe, savoir quelle IA choisir pour quel usage

Comme évoqué ci-dessus, les intelligences artificielles sont désormais très nombreuses. Même si ChatGPT est à ce jour la plus populaire, il en existe bien d’autres. À ce titre, il est assez facile d’être perdu dans cet océan de données et de ne pas savoir quelle IA solliciter pour un usage spécifique.

Si vous êtes dans ce cas, alors pas de panique car Poe est là pour vous aider ! On peut la considérer comme une application pour étudiant, comme une aide digitale, comme une intelligence artificielle à part entière, … Sa vocation reste la même : vous dire quelle IA utiliser pour quel usage. Les étudiants utiliseront très certainement les IA dès la rentrée universitaire 2023-2024, en cours ou pour leurs devoirs, alors autant utiliser les bonnes alternatives ?

WolframAlpha : l’application pour étudiant qui concurrence Wikipédia ?

WolframAlpha est une application pour étudiant qui est en fait une IA. Dans les faits, elle est souvent comparée à Wikipédia, mais sa particularité, c’est qu’elle calcule tout ce qu’elle peut ! Bien qu’elle soit très axée scientifique, vous pourrez y trouver des informations littéraires, historiques, géographiques, …

Si votre rentrée universitaire 2023-2024 consiste à rejoindre une école d’ingénieurs, d’informatique, de mathématiques ou tout autre domaine scientifique, vous pouvez d’ores et déjà commencer à vous familiariser avec WolframAlpha. Cette application pour étudiant deviendra certainement un de vos meilleurs alliés !

Ajelix, pour générer des formules Excel et Google Spreadsheets comme un pro

Si les logiciels de prise de notes sont toujours d’actualité, Excel l’est encore. Après de nombreuses mises à jour et la popularisation de son petit frère Google Spreadsheets, les étudiants du monde entier utilisent ce logiciel ultra puissant. Malgré sa popularité, Excel n’est pas toujours le logiciel le plus intuitif et il est parfois compliqué de le prendre en main.

Si vous avez besoin d’aide pour générer une formule Excel ou Google Spreadsheets, il existe bien sûr une application pour étudiant pour cela ! En l’occurrence, il s’agit plutôt d’une intelligence artificielle, Ajelix. Elle est spécialisée dans les tableurs informatiques et vous permettra donc de traduire votre pensée en une belle formule Excel.

Deepl : bilingue pour l’année universitaire 2023/2024 ?

Une rentrée universitaire, c’est un peu comme le Nouvel An : tout le monde essaye de prendre des résolutions et de s’y tenir. Si votre résolution pour la rentrée universitaire 2023-2024 est de devenir bilingue, ou du moins d’améliorer votre niveau en langues étrangères, nous ne pouvons que vous suggérer l’aide d’une IA qui a déjà fait ses preuves : Deepl.

Cette application pour étudiant et professionnels est réputée pour offrir des traductions d’une très belle qualité. Parfait pour vérifier vos dires dans une autre langue ! Attention, bien sûr, à ne pas utiliser ce traducteur pour vos partiels. Il s’agit d’une aide, pour vérifier ou apprendre du vocabulaire.