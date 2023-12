J'utilise ce service depuis 2 ans, et il est parfait ! Il fonctionne avec toutes les applis et tous les services. Aucun problème de streaming !

Choisissez un serveur ultra-rapide à Vancouver , Toronto et Montréal . Pour obtenir les meilleures vitesses de streaming, vous devez vous connecter au serveur le plus proche de votre emplacement géographique.

AMI-tv propose un contenu spécialement conçu pour les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, des vidéos accompagnées d'une description, des sous-titres et des programmes qui favorisent l'accessibilité et l'inclusion.

Knowledge Network diffuse des programmes éducatifs et informatifs, notamment des documentaires, des émissions culturelles et des productions locales à vocation intellectuelle.

GlobalTV propose des productions provenant de grands opérateurs TV américains, tels que CBS et NBC, ainsi que d'autres contenus canadiens originaux, notamment des films dramatiques, des sitcoms et des programmes d'actualité.

CBC Gem propose des programmes provenant de divers réseaux TV canadiens et internationaux, notamment des séries populaires, des films et des documentaires.

Mais si votre FAI, votre école , votre entreprise ou votre réseau Wi-Fi public bloque l'accès aux services de streaming dans le but d'économiser la bande passante ou de réduire les distractions, vous aurez besoin d'un VPN. Si vous souhaitez simplement profiter de la confidentialité et de la sécurité d'un VPN premium, vous aurez besoin d'un fournisseur avec des serveurs situés au Canada, offrant des connexions rapides et régulières, comme ExpressVPN.

Si vous habitez au Canada et que vous n'êtes pas trop soucieux de votre sécurité en ligne, vous pourrez peut-être vous connecter sans problème et regarder tous vos contenus multimédias préférés en streaming, à condition que votre FAI ou votre opérateur Wi-Fi local n'impose aucune restriction à votre connexion lorsque vous accédez à ce type de services.

Ouvrez l'application ExpressVPN et connectez-vous à l'un des milliers de serveurs VPN sécurisés et rapides dans 105 pays. Vous pouvez sélectionner un serveur situé au Canada .

Abonnez-vous à ExpressVPN ! Un VPN crée un tunnel sécurisé entre votre appareil et le réseau internet pour protéger votre connexion de toute intrusion. L'utilisation d'un VPN vous permet également de changer d'adresse IP et de naviguer en ligne comme si votre appareil se trouvait dans un autre pays.

