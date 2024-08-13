‘Orphan Black: Echoes’ internette nereden izlenir‘Orphan Black: Echoes’ internette nereden izlenir
2052 yılında geçmişinize dair hiçbir şey hatırlamadan uyanıp karanlık güçler tarafından avlandığınızı düşünün. Orphan Black: Echoes, Lucy'nin yeni ailesini bırakıp kimliği hakkında gerçeği keşfetmeye çalışırken ve varlığını tanımlayan bilimsel manipülasyonla yüzleşirken izlediği bir hikayeyi anlatıyor. Bu sürükleyici bilim kurgu macerasına atılmaya hazır mısınız? Orphan Black: Echoes'u internet üzerinden nasıl izleyebileceğinizi öğrenin!
'Orphan Black: Echoes' ABD'de internet üzerinden nereden izlenir
Okullar ve ofisler de dahil olmak üzere, tüm ağlardaki yavaşlatmayı aşmak için ExpressVPN ile Orphan Black: Echoes izleyin ve diziyi her yerden son derece hızlı HD kalitede güvenli bir şekilde izleyin. İşte bu diziyi internetten izlemenin tüm yolları!
AMC+
Fiyat: Aylık 9 USD'den başlıyor Ücretsiz deneme: Yedi günlük ücretsiz deneme Orphan Black: Echoes'u AMC+ üzerinde izleyin. Bu hizmet, hem yeni izleyiciler hem de eski hayranlar için mükemmel bir platform haline getiren geniş bir orijinal yapım kütüphanesi sunmaktadır, buna Orphan Black serisinin tamamı dahildir. ExpressVPN ile izleyen Amerikalılar, dünyanın her yerinden Orphan Black: Echoes izlemek için bir ABD sunucu konumuna bağlandığınızdan emin olun.
YouTube TV
Fiyat: Aylık 73 ABD dolarından başlıyor Ücretsiz deneme: 14 günlük ücretsiz deneme YouTube TV, AMC'de 23 Haziran'dan itibaren yayınlanacak olan Orphan Black: Echoes'u yayınlayacak. YouTube TV, kabloları ortadan kaldıran bir hizmet olarak, diziyi kablo olmadan takip etmek için harika bir yoldur. Ancak, hizmetin bu diziyi talep üzerine sunmadığını unutmayın. ExpressVPN ile izleyen Amerikalı hayranlar, dünyanın her yerinden Orphan Black: Echoes izlemek için bir ABD sunucu konumuna bağlandığınızdan emin olun.
'Orphan Black: Echoes' Birleşik Krallık'ta internet üzerinden nereden izlenir
ITVX
Fiyat: Ücretsiz Ücretsiz deneme: Yok Orphan Black: Echoes'u ITVX'de ücretsiz izleyin. Bu platform sadece Birleşik Krallık'ta mevcuttur, bu nedenle ücretsiz kaydolmak için LL32 8PR veya NN3 2BZ gibi geçerli bir Birleşik Krallık posta koduna ihtiyacınız olacak. Reklamsız izlemek için £5.99/ay veya £59.99/yıl ücrete sahip premium plana yükseltebilirsiniz. ExpressVPN ile izleyen Britanyalı hayranlar, dünyanın herhangi bir yerinden ITVX'te Orphan Black: Echoes izlemek için bir Birleşik Krallık sunucu konumuna bağlandığınızdan emin olun.
'Orphan Black: Echoes' Yeni Zelanda'da internet üzerinden nereden izlenir
TVNZ+
Fiyat: Ücretsiz Ücretsiz deneme: Yok Orphan Black: Echoes'u TVNZ+'da izleyin. Reklam destekli bu hizmet, diziyi ücretsiz izlemenin harika bir yoludur, ancak izlemeye başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturmanız gerekecektir.. TVNZ+ sadece Yeni Zelanda'da ikamet edenlere sunulmaktadır ve geniş bir dizi ve film yelpazesine erişim sunar. ExpressVPN ile izleyen Yeni Zelandalı hayranlar, TVNZ+'da {T3}Orphan Black: Echoes'i dünyanın herhangi bir yerinden ücretsiz izlemek için bir Yeni Zelanda sunucu konumuna bağlandığınızdan emin olun.
‘Orphan Black: Echoes’ Avustralya'da internet üzerinden nereden izlenir
Stan
Fiyat: 10 AUD/ay'dan başlıyor Ücretsiz deneme: Yok Stan , Avustralyalıların Orphan Black: Echoes'u izlemeleri için harika bir yoldur. ExpressVPN ile izleyen Avustralyalı hayranlar, dünyanın herhangi bir yerinden Orphan Black: Echoes'u izlemek için bir Avustralya sunucu konumuna bağlandığınızdan emin olun.
Yeni ‘Orphan Black: Echoes’ internet üzerinden ücretsiz olarak nereden izlenir
Orphan Black: Echoes'u ücretsiz olarak TVNZ+ ve ITVX üzerinden izleyebilirsiniz. TVNZ+, Yeni Zelanda sakinlerine reklamlarla birlikte ücretsiz erişim sunar. ITVX ayrıca Britanya sakinlerine reklamlar bulunan ücretsiz yayın sağlar. Her iki platform da basit bir kayıt süreci gerektirir. Orphan Black hikayesinin son bölümünü ücretsiz izlemenin keyfini çıkarın.
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Başka bir ülkede ‘Orphan Black: Echoes’ izlemek için VPN kullanabilir miyim?
Kendi ülkeniz dışındaki bir ülkedeki VPN sunucusu konumuna bağlanarak Orphan Black: Echoes izleyebilirsiniz ancak bunu yapmak yayın hizmetinizin ve ExpressVPN'in kullanım şartlarını ihlal edebilir. ExpressVPN, bir güvenlik ve gizlilik aracıdır ve telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılmak için tasarlanmamıştır. Tasarım gereği, VPN hizmetimize bağlandığınızda ne yaptığınızı göremez ve kontrol edemeyiz; bu nedenle eğlence sektörüne saygı duymanız ve kullanım koşullarına her zaman uymanız konusunda ısrarcı olmalıyız.
‘Orphan Black: Echoes’un konusu ne?
Orphan Black: Echoes, orijinal dizinin zengin mirasını yakın geleceğe taşıyarak Orphan Black olaylarından 37 yıl sonrasını anlatıyor. Lucy'nin gizemli bir medikal işlemin ardından geçmişine dair hiçbir anısı olmadan uyandığı yolculuğuna eşlik ediyorsunuz. Lucy geçmişini bir araya getirmeye çalışırken, insan modifikasyonu ile uğraşan güçlü bir örgütle karşı karşıya kalır.
Lucy'nin kimliğini bulma arayışı onu bir entrika ve tehlike ağına çeker. Lucy, geçmişini çevreleyen gizeme ilgi duyan zengin bir genç olan Jules, iki zaman dilimini birbirine bağlayan önemli bir rol oynayan ve orijinal dizinin karakteri Sarah Manning'in kızı Dr. Kira Manning gibi gizli niyetlere sahip yeni müttefikler ve düşmanlarla tanışır.
‘Orphan Black: Echoes’ yayınlanma tarihi
Orphan Black: Echoes ABD'de 23 Haziran 2024 tarihinde gösterime girdi. Birleşik Krallık'taki izleyiciler için dizi, 16 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ITVX'de sunulmaya başladı. Avustralya'da, 3 Kasım 2023'ten itibaren Stan'de yayınlanmaya başladı.
‘Orphan Black: Echoes’un oyuncu kadrosu
Orphan Black: Echoes'un oyuncu kadrosu, deneyimli oyuncular ve yeni yüzlerin bir karışımını bir araya getiriyor. İşte dizinin ana oyuncu kadrosu:
- Lucy rolünde Krysten Ritter
- Dr. Kira Manning rolünde Keeley Hawes
- Jules rolünde Amanda Fix
- Jack rolünde Avan Jogia
- Eleanor rolünde Rya Kihlstedt
- Darros rolünde James Hiroyuki Liao
- Tom rolünde Reed Diamond
‘Orphan Black: Echoes’ Hakkında SSS
Hayır, Orphan Black: Echoes dizisini izlemeye başlamadan önce Orphan Black'i izlemenize gerek yok. Yeni dizi, yeni bir hikaye ve karakterler sunarak yeni izleyicilerin kolayca dahil olmasını sağlıyor. Ancak, orijinal dizinin hayranıysanız bazı derin bağlantıları yakalayacak ve geçmiş olaylara yapılan göndermelerden keyif alacaksınız.
Hayır, Orphan Black: Echoes Netflix'te yayınlanmamaktadır. Dizi ABD'de AMC, AMC+ ve BBC America'da, Birleşik Krallık'ta ITVX'te, Avustralya'da Stan'de ve Yeni Zelanda'da TVNZ+'da mevcuttur.
Orphan Black: Echoes bir yeniden çekim değildir. Orijinal diziden 37 yıl sonrasını konu alan bir devam niteliğindedir. Dizi, orijinal hikayeye bağlı kalırken, yeni karakterler ve konularla izleyicilere hem taze hem de tanıdık bir deneyim sunar, eski ve yeni hayranları memnun eder.
Evet, Orphan Black: Echoes'u Yeni Zelanda'da TVNZ+ ve Birleşik Krallık'ta ITVX'te ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Her iki platform da reklamlı olarak ücretsiz yayın sunuyor, ancak reklamsız yayın keyfi için ücretli aboneliğe geçiş yapabilirsiniz. Alternatif olarak, AMC+ ve YouTube TV gibi platformlar ücretsiz denemeler sunuyor, bu sayede Orphan Black: Echoes'u ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
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