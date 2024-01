VPN o un DNS per la tua Apple TV? Scarica subito ExpressVPN

Questo tutorial ti mostrerà come configurare la tua Apple TV (prima, seconda, terza gen) con MediaStreamer.

MediaStreamer è un servizio DNS progettato per migliorare l’esperienza streaming. Dato che le Apple TV non supportano le VPN in modo nativo, puoi utilizzare MediaStreamer come alternativa per lo streaming.

Nota: MediaStreamer non è una VPN e non offre i vantaggi di privacy e sicurezza di una VPN. MediaStreamer non possiede un’interfaccia utente grafica. Non è possibile cambiare posizione su MediaStreamer.

Nota: il video qui sotto mostra una Apple TV di quarta generazione, quindi l’interfaccia potrebbe essere diversa da quella dei modelli precedenti.



1. Registra il tuo indirizzo IP sul sito web ExpressVPN

Accedi alla pagina per impostare i DNS di ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le tue credenziali di ExpressVPN e clicca su Accedi.

Inserisci il codice di verifica che ti è stato inviato via email.

Sotto la voce Registrazione indirizzo IP, clicca Registra il mio indirizzo IP. Se a fianco del tuo indirizzo IP è scritto “registrato”, non è necessario selezionare di nuovo questa opzione.

Attiva Registra automaticamente il mio indirizzo IP. Si consiglia di farlo, in quanto monitora automaticamente le modifiche al tuo indirizzo IP.

Una volta attivato Registra automaticamente il mio indirizzo IP, assicurati di mantenere aggiornato il tuo indirizzo IP registrato eseguendo l’accesso periodico al tuo account sul sito web ExpressVPN. In alternativa, puoi utilizzare l’app ExpressVPN (su qualunque dispositivo) mentre sei connesso alla stessa rete della tua Apple TV. Queste azioni faranno sì che i tuoi dispositivi sulla rete continuino ad accedere a MediaStreamer.

2. Ottieni l’indirizzo IP del server MediaStreamer

Accedi alla pagina di configurazione di ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le tue credenziali di ExpressVPN e clicca su Accedi.

Inserisci il codice di verifica che ti è stato inviato via email.

Sulla destra, troverai l’indirizzo IP del server DNS di MediaStreamer.

Mantieni aperta questa finestra del browser. Avrai bisogno di queste informazioni più tardi.

3. Configura le impostazioni di posizione sulla tua Apple TV

Sulla tua Apple TV, apri Impostazioni.

Seleziona iTunes Store.

Seleziona Posizione.

Scorri in basso e seleziona Stati Uniti.

Torna alla schermata principale. Ora dovrebbero apparire le app che desideri.

4. Configura i server DNS sulla tua Apple TV

Vai su Impostazioni > Generale.

Seleziona Rete.

Seleziona Wi-Fi o Ethernet, a seconda della configurazione internet della tua Apple TV (qui abbiamo scelto Ethernet. Se utilizzi il Wi-Fi, seleziona Wi-Fi e inserisci le tue credenziali di rete wireless).

Seleziona Configura DNS.

Seleziona Manuale.

Nota: si consiglia vivamente di annotare il proprio indirizzo/impostazione DNS corrente prima di cambiarlo per riferimento futuro e per conservarlo. Potresti averne bisogno nel caso non volessi più utilizzare i nostri servizi.

Inserisci i numeri dell’indirizzo IP del server DNS MediaStreamer, di cui abbiamo parlato in precedenza.

È NECESSARIO riavviare l’Apple TV per effettuare la modifica del DNS. Vai su Impostazioni > Generale > Riavvia.

Congratulazioni! Ora hai accesso al servizio MediaStreamer.

