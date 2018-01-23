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Bu kılavuz, size ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide MediaStreamer’ın nasıl kullanılacağını gösterecektir.

MediaStreamer, video izleme deneyiminizi artırmak için tasarlanmış bir DNS hizmetidir. MediaStreamer bir VPN değildir ve VPN’in sunduğu gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStream kullanan konumları değiştiremezsiniz.

MediaStream kullanmak için öncelikle:

Bölüme atla…

ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide MediaStreamer kullanın (v2 ve üstü)
ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide MediaStreamer kullanın (v1)

ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide MediaStreamer kullanın (v2 onwards)

  1. ExpressVPN’in çalıştığı yönlendiricinize giriş yapın.
  2. MediaStreamer kullanacağınız cihaz grubunda More icon. simgesini seçin.
    Select the "Location Picker."
  3. TÜM KONUMLAR‘I seçin.
    Select "All Locations."
  4. MediaStreamer‘ı seçin.
    Select “MediaStreamer.”

Artık bu cihaz grubu için MediaStreamer kullanabilirsiniz.

You are now using MediaStreamer for that device group.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide MediaStreamer kullanın (v1)

  1. ExpressVPN’in çalıştığı yönlendiricinize giriş yapın.
  2. VPN > Cihazları Yönet‘i seçin.
  3. Ayarlar altında, Hangi cihazların korunacağını seçmeme izin ver‘i seçin.
  4. MediaStreamer’ı kullanmak istediğiniz cihazları seçin. IP adresinizi ExpressVPN’e kaydetmeniz gerekebilir.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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