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Bu kılavuz, size ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide MediaStreamer’ın nasıl kullanılacağını gösterecektir.

MediaStreamer, video izleme deneyiminizi artırmak için tasarlanmış bir DNS hizmetidir. MediaStreamer bir VPN değildir ve VPN’in sunduğu gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStream kullanan konumları değiştiremezsiniz.

MediaStream kullanmak için öncelikle:

Yönlendiricinizde ExpressVPN’i kurun

Cihazınızı yönlendiriciye bağlayın

ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide MediaStreamer kullanın (v2 onwards)

ExpressVPN’in çalıştığı yönlendiricinize giriş yapın. MediaStreamer kullanacağınız cihaz grubunda simgesini seçin.

TÜM KONUMLAR‘I seçin.

MediaStreamer‘ı seçin.





Artık bu cihaz grubu için MediaStreamer kullanabilirsiniz.

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ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide MediaStreamer kullanın (v1)

ExpressVPN’in çalıştığı yönlendiricinize giriş yapın. VPN > Cihazları Yönet‘i seçin. Ayarlar altında, Hangi cihazların korunacağını seçmeme izin ver‘i seçin. MediaStreamer’ı kullanmak istediğiniz cihazları seçin. IP adresinizi ExpressVPN’e kaydetmeniz gerekebilir.

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