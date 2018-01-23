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Из этого руководства вы узнаете, как использовать MediaStreamer на роутере с прошивкой ExpressVPN.

MediaStreamer — это служба DNS, предназначенная для улучшения качества потокового вещания. MediaStreamer не является VPN-сервисом и не обеспечивает защиту конфиденциальности и безопасности как VPN. С помощью MediaStreamer нельзя изменить местоположение.

Чтобы использовать MediaStreamer:

Содержание

Как использовать MediaStreamer на роутере с прошивкой ExpressVPN (v2 и выше)
Как использовать MediaStreamer на роутере с прошивкой ExpressVPN (v1)

Как использовать MediaStreamer на роутере с прошивкой ExpressVPN (v2 и выше)

  1. Откройте настройки роутера с прошивкой ExpressVPN.
  2. Выберите More icon. в группе устройств, для которой вы хотите использовать MediaStreamer.
    Нажмите меню "Выбор локаций".
  3. Нажмите ВСЕ ЛОКАЦИИ.
    Нажмите "Все локации".
  4. Нажмите MediaStreamer.
    Нажмите MediaStreamer.

Теперь вы используете MediaStreamer для этой группы устройств.

Теперь вы используете MediaStreamer для этой группы устройств.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Как использовать MediaStreamer на роутере с прошивкой ExpressVPN (v1)

  1. Откройте настройки роутера с прошивкой ExpressVPN.
  2. Выберите VPN > Управление устройствами.
  3. В разделе Настройки, выберите пункт «Позволить выбрать, какие устройства должны быть защищены«.
  4. Выберите устройства, для которых вы хотите использовать MediaStreamer. Возможно, потребуется зарегистрировать IP-адрес в ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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