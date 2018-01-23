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Из этого руководства вы узнаете, как использовать MediaStreamer на роутере с прошивкой ExpressVPN.
MediaStreamer — это служба DNS, предназначенная для улучшения качества потокового вещания. MediaStreamer не является VPN-сервисом и не обеспечивает защиту конфиденциальности и безопасности как VPN. С помощью MediaStreamer нельзя изменить местоположение.
Чтобы использовать MediaStreamer:
- настройте ExpressVPN на роутере,
- подключите устройства к роутеру.
Содержание
Как использовать MediaStreamer на роутере с прошивкой ExpressVPN (v2 и выше)
Как использовать MediaStreamer на роутере с прошивкой ExpressVPN (v1)
Как использовать MediaStreamer на роутере с прошивкой ExpressVPN (v2 и выше)
- Откройте настройки роутера с прошивкой ExpressVPN.
- Выберите в группе устройств, для которой вы хотите использовать MediaStreamer.
- Нажмите ВСЕ ЛОКАЦИИ.
- Нажмите MediaStreamer.
Теперь вы используете MediaStreamer для этой группы устройств.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как использовать MediaStreamer на роутере с прошивкой ExpressVPN (v1)
- Откройте настройки роутера с прошивкой ExpressVPN.
- Выберите VPN > Управление устройствами.
- В разделе Настройки, выберите пункт «Позволить выбрать, какие устройства должны быть защищены«.
- Выберите устройства, для которых вы хотите использовать MediaStreamer. Возможно, потребуется зарегистрировать IP-адрес в ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.