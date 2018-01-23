Нужна VPN для роутера? Купить ExpressVPN сейчас

Нравится ExpressVPN? Хотите месяц бесплатно? Пригласите друга прямо сейчас

Из этого руководства вы узнаете, как использовать MediaStreamer на роутере с прошивкой ExpressVPN.

MediaStreamer — это служба DNS, предназначенная для улучшения качества потокового вещания. MediaStreamer не является VPN-сервисом и не обеспечивает защиту конфиденциальности и безопасности как VPN. С помощью MediaStreamer нельзя изменить местоположение.

Чтобы использовать MediaStreamer:

настройте ExpressVPN на роутере,

подключите устройства к роутеру.

Как использовать MediaStreamer на роутере с прошивкой ExpressVPN (v2 и выше)

Откройте настройки роутера с прошивкой ExpressVPN. Выберите в группе устройств, для которой вы хотите использовать MediaStreamer.

Нажмите ВСЕ ЛОКАЦИИ.

Нажмите MediaStreamer.





Теперь вы используете MediaStreamer для этой группы устройств.

Нужна помощь?

Наверх

Как использовать MediaStreamer на роутере с прошивкой ExpressVPN (v1)

Откройте настройки роутера с прошивкой ExpressVPN. Выберите VPN > Управление устройствами. В разделе Настройки, выберите пункт «Позволить выбрать, какие устройства должны быть защищены«. Выберите устройства, для которых вы хотите использовать MediaStreamer. Возможно, потребуется зарегистрировать IP-адрес в ExpressVPN.

Нужна помощь?

Наверх