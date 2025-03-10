Windows için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu kılavuz, Windows Komut İstemi’nde ExpressVPN komut satırı arayüzünü (CLI) nasıl kullanacağınızı gösterecek.

ExpressVPN komut satırı arayüzü (CLI), Windows Komut İstemi’nde Windows için ExpressVPN uygulamasını kontrol etmek için kullanılabilir.

Bu, uygulamayı bağlanma, bağlantıyı kesme ve daha fazlası için kontrol etmek ve otomatikleştirmek için kullanılabilecek ileri düzey bir araçtır.

Önemli: Komut İstemi’ni kullanarak Windows için ExpressVPN uygulamasına bağlanmak için, Komut İstemi’ni başlatırken Yönetici olarak çalıştır seçeneğini seçmeniz gerekecektir. Ardından, Komut İstemi’ne aşağıdaki komutu girerek ExpressVPN CLI dizinine gitmelisiniz: cd C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\services\

Not: ExpressVPN komut satırı arayüzü (CLI), Windows için ExpressVPN uygulamasının 12.69.0 veya daha yüksek bir versiyonunu gerektirir.

Git…

Tüm komutları görüntüleyin

Uygulamayı etkinleştirin

Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Farklı bir VPN protokolüne geçin

Bağlantı bilgileri

Network Lock’u Etkinleştir (veya Devre Dışı Bırak)

Uygulama versiyonunu kontrol edin

Hesabınızdan çıkış yapın

Tüm komutları görüntüleyin

Kullanabileceğiniz komutların bir listesini görmek için, aşağıdaki üç komuttan herhangi birini çalıştırın:

ExpressVPN.CLI -?

VEYA

ExpressVPN.CLI -h

VEYA

ExpressVPN.CLI --help

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Uygulamayı etkinleştirin

Windows Komut İstemi’ni açın ve şu komutu çalıştırın:

ExpressVPN.CLI activate <activationCode>

<aktivasyonKodunuz> yerine ExpressVPN aktivasyon kodunuzu girin.

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Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

VPN’e bağlanmak için şu komutu çalıştırın:

ExpressVPN.CLI connect

ExpressVPN, hıza ve yakınlığa göre sizin için en iyi sunucu konumunu seçmek için Akıllı Konumu kullanacaktır.

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Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesmek için bu komutu çalıştırın:

ExpressVPN.CLI disconnect

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Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Sunucu konumları listesi

Bağlanacağınız VPN sunucusu konumlarının bir listesini bulmak için terminale aşağıdaki komutu girin:

ExpressVPN.CLI list

Belirli bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Belirli bir sunucu konumuna bağlanmak için, şu komutu girin:

ExpressVPN.CLI connect <location>

Örneğin, ABD – New York’a bağlanmak için şu komutu girin:

ExpressVPN.CLI connect “USA - New York”

Akıllı Konuma Bağlan

Akıllı Konuma Bağlan:

ExpressVPN.CLI connect smart

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Farklı bir VPN protokolüne geçin

Önemli: Başka bir protokole geçmeden önce VPN’den bağlantınızı kesin.

En iyi deneyim için ExpressVPN, Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak belirler.

Bazı durumlarda, farklı bir protokole geçmek daha hızlı bağlantı hızları sağlayabilir.

Lightway – TCP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

ExpressVPN.CLI protocol lightway_tcp

Lightway – UDP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

ExpressVPN.CLI protocol lightway_udp

OpenVPN – TCP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

ExpressVPN.CLI protocol tcp

OpenVPN – UDP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

ExpressVPN.CLI protocol udp

Otomatik seçeneği kullanmak için bu komutu çalıştırın:

ExpressVPN.CLI protocol auto

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Bağlantı bilgileri

Bağlantı durumunuzu kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

ExpressVPN.CLI status

Bağlantı hata bilgilerini görüntülemek için şu komutu çalıştırın:

ExpressVPN.CLI diagnostics

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Network Lock’u Etkinleştir (veya Devre Dışı Bırak)

Not: Ayarınızı değiştirmeden önce VPN’den bağlantınızı kesin.

Uyarı: Network Lock , ExpressVPN’in kill switch’idir. VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde kesilirse, Network Lock tüm internet trafiğini engeller ve verilerinizi güvende tutar. Network Lock’u devre dışı bırakmak, VPN’iniz beklenmedik bir şekilde kesildiğinde internet trafiğinizi açıkta bırakabilir.

Network Lock varsayılan olarak aktiftir.

Network Lock’u devre dışı bırakmak için aşağıdaki komutu girin:

ExpressVPN.CLI network_lock off

Network Lock varsayılan olarak aktiftir. Network Lock’u daha önce devre dışı bıraktıysanız, şu komutu çalıştırarak etkinleştirebilirsiniz:

ExpressVPN.CLI network_lock on

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Uygulama versiyonunu kontrol edin

Hangi ExpressVPN uygulama versiyonunu kullandığınızı kontrol etmek için şu komutu çalıştırın:

ExpressVPN.CLI --version

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Hesabınızdan çıkış yapın

Windows için ExpressVPN uygulamasında ExpressVPN hesabınızdan çıkış yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

ExpressVPN.CLI logout

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