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Bu kılavuz, Windows Komut İstemi’nde ExpressVPN komut satırı arayüzünü (CLI) nasıl kullanacağınızı gösterecek.
ExpressVPN komut satırı arayüzü (CLI), Windows Komut İstemi’nde Windows için ExpressVPN uygulamasını kontrol etmek için kullanılabilir.
Bu, uygulamayı bağlanma, bağlantıyı kesme ve daha fazlası için kontrol etmek ve otomatikleştirmek için kullanılabilecek ileri düzey bir araçtır.
cd C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\services\
Git…
Tüm komutları görüntüleyin
Uygulamayı etkinleştirin
Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin
Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Farklı bir VPN protokolüne geçin
Bağlantı bilgileri
Network Lock’u Etkinleştir (veya Devre Dışı Bırak)
Uygulama versiyonunu kontrol edin
Hesabınızdan çıkış yapın
Tüm komutları görüntüleyin
Kullanabileceğiniz komutların bir listesini görmek için, aşağıdaki üç komuttan herhangi birini çalıştırın:
ExpressVPN.CLI -?
VEYA
ExpressVPN.CLI -h
VEYA
ExpressVPN.CLI --help
Yardıma ihtiyacınız mı var? Yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Uygulamayı etkinleştirin
Windows Komut İstemi’ni açın ve şu komutu çalıştırın:
ExpressVPN.CLI activate <activationCode>
<aktivasyonKodunuz> yerine ExpressVPN aktivasyon kodunuzu girin.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
VPN’e bağlanmak için şu komutu çalıştırın:
ExpressVPN.CLI connect
ExpressVPN, hıza ve yakınlığa göre sizin için en iyi sunucu konumunu seçmek için Akıllı Konumu kullanacaktır.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin
Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesmek için bu komutu çalıştırın:
ExpressVPN.CLI disconnect
Yardıma ihtiyacınız mı var? Yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Sunucu konumları listesi
Bağlanacağınız VPN sunucusu konumlarının bir listesini bulmak için terminale aşağıdaki komutu girin:
ExpressVPN.CLI list
Belirli bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Belirli bir sunucu konumuna bağlanmak için, şu komutu girin:
ExpressVPN.CLI connect <location>
Örneğin, ABD – New York’a bağlanmak için şu komutu girin:
ExpressVPN.CLI connect “USA - New York”
Akıllı Konuma Bağlan
Akıllı Konuma Bağlan:
ExpressVPN.CLI connect smart
Yardıma ihtiyacınız mı var? Yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Farklı bir VPN protokolüne geçin
En iyi deneyim için ExpressVPN, Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak belirler.
Bazı durumlarda, farklı bir protokole geçmek daha hızlı bağlantı hızları sağlayabilir.
Lightway – TCP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
ExpressVPN.CLI protocol lightway_tcp
Lightway – UDP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
ExpressVPN.CLI protocol lightway_udp
OpenVPN – TCP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
ExpressVPN.CLI protocol tcp
OpenVPN – UDP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
ExpressVPN.CLI protocol udp
Otomatik seçeneği kullanmak için bu komutu çalıştırın:
ExpressVPN.CLI protocol auto
Yardıma ihtiyacınız mı var? Yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bağlantı bilgileri
Bağlantı durumunuzu kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
ExpressVPN.CLI status
Bağlantı hata bilgilerini görüntülemek için şu komutu çalıştırın:
ExpressVPN.CLI diagnostics
Yardıma ihtiyacınız mı var? Yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Network Lock’u Etkinleştir (veya Devre Dışı Bırak)
Network Lock varsayılan olarak aktiftir.
Network Lock’u devre dışı bırakmak için aşağıdaki komutu girin:
ExpressVPN.CLI network_lock off
Network Lock varsayılan olarak aktiftir. Network Lock’u daha önce devre dışı bıraktıysanız, şu komutu çalıştırarak etkinleştirebilirsiniz:
ExpressVPN.CLI network_lock on
Yardıma ihtiyacınız mı var? Yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Uygulama versiyonunu kontrol edin
Hangi ExpressVPN uygulama versiyonunu kullandığınızı kontrol etmek için şu komutu çalıştırın:
ExpressVPN.CLI --version
Yardıma ihtiyacınız mı var? Yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Hesabınızdan çıkış yapın
Windows için ExpressVPN uygulamasında ExpressVPN hesabınızdan çıkış yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
ExpressVPN.CLI logout
Yardıma ihtiyacınız mı var? Yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.