Denne guiden vil vise deg hvordan du bruker ExpressVPN kommandolinjegrensesnittet (CLI) i Windows kommandolinje.

ExpressVPN kommandolinjegrensesnitt (CLI) kan brukes til å kontrollere ExpressVPN-appen for Windows i Windows kommandolinje.

Dette er et avansert verktøy som kan brukes til å kontrollere og automatisere appen for å koble til, koble fra og mer.

Viktig: For å koble til ExpressVPN-appen for Windows ved bruk av kommandolinje, må du velge Kjør som administrator når du starter kommandolinjen. Du må deretter navigere til katalogen for ExpressVPN CLI ved å skrive inn følgende kommando i kommandolinjen: cd C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\services\

Merk: ExpressVPN kommandolinjegrensesnitt (CLI) krever versjon 12.69.0 eller høyere av ExpressVPN-appen for Windows.

Vis alle kommandoer

For å se en liste over kommandoer du kan bruke, kjør noen av de tre følgende kommandoene:

ExpressVPN.CLI -?

ELLER

ExpressVPN.CLI -h

ELLER

ExpressVPN.CLI --help

Aktiver appen

Åpne Windows kommandolinje og kjør kommandoen:

ExpressVPN.CLI activate <activationCode>

Erstatt <activationCode> med din ExpressVPN aktiveringskode.

Koble til en VPN-serverlokasjon

For å koble til VPN, kjør kommandoen:

ExpressVPN.CLI connect

ExpressVPN vil bruke Smart Location for å velge den beste serverlokasjonen for deg basert på faktorer som hastighet og nærhet.

Koble fra en VPN-serverlokasjon

For å koble fra en VPN-serverlokasjon, kjør denne kommandoen:

ExpressVPN.CLI disconnect

Koble til en annen VPN-serverlokasjon

Liste over serverlokasjoner

For å finne en liste over VPN-serverlokasjoner å koble til, skriv inn følgende kommando i terminalen:

ExpressVPN.CLI list

Koble til en spesifikk VPN-serverlokasjon

For å koble til en spesifikk serverlokasjon, skriv inn:

ExpressVPN.CLI connect <location>

For eksempel, for å koble til USA – New York, skriv inn:

ExpressVPN.CLI connect “USA - New York”

Koble til Smart Location

For å koble til Smart Location:

ExpressVPN.CLI connect smart

Bytt til en annen VPN-protokoll

Viktig: Koble fra VPN før du bytter til en annen protokoll.

For den beste opplevelsen, anbefaler ExpressVPN å bruke den automatiske protokoll-innstillingen. Dette er valgt som standard og velger automatisk protokollen som passer best til nettverket ditt.

I noen tilfeller kan det å bytte til en annen protokoll gi deg raskere tilkoblingshastigheter.

For å bytte til Lightway – TCP, kjør følgende kommando:

ExpressVPN.CLI protocol lightway_tcp

For å bytte til Lightway – UDP, kjør følgende kommando:

ExpressVPN.CLI protocol lightway_udp

For å bytte til OpenVPN – TCP, kjør følgende kommando:

ExpressVPN.CLI protocol tcp

For å bytte til OpenVPN – UDP, kjør følgende kommando:

ExpressVPN.CLI protocol udp

For å bruke den automatiske innstillingen, kjør denne kommandoen:

ExpressVPN.CLI protocol auto

Tilkoblingsinformasjon

For å sjekke tilkoblingsstatusen din, kjør følgende kommando:

ExpressVPN.CLI status

For å se diagnostisk informasjon om tilkoblingen, kjør kommandoen:

ExpressVPN.CLI diagnostics

Aktiver (eller deaktiver) Network Lock

Merk: Koble fra VPN før du endrer innstillingene dine.

Advarsel: Network Lock er ExpressVPNs kill switch. Hvis VPN-forbindelsen din uventet faller ut, blokkerer Network Lock all internettrafikk, slik at dataene dine er trygge. Å deaktivere Network Lock vil la din internetttrafikk være eksponert hvis VPN-en uventet kobles fra.

Network Lock er aktivert som standard.

For å deaktivere Network Lock, skriv inn følgende kommando:

ExpressVPN.CLI network_lock off

Network Lock er aktivert som standard. Hvis du har deaktivert Network Lock tidligere, kan du aktivere det ved å kjøre:

ExpressVPN.CLI network_lock on

Sjekk app-versjonen

For å sjekke hvilken versjon av ExpressVPN-appen du bruker, kjør kommandoen:

ExpressVPN.CLI --version

Logg ut av kontoen din

For å logge ut av ExpressVPN-kontoen din på ExpressVPN-appen for Windows, kjør følgende kommando:

ExpressVPN.CLI logout

