Нужна VPN для Windows?Купить ExpressVPN сейчас
Нравится ExpressVPN? Хотите месяц бесплатно?Пригласите друга прямо сейчас
Это руководство покажет вам как использовать интерфейс командной строки (CLI) ExpressVPN в Командной строке Windows.
Интерфейс командной строки (CLI) ExpressVPN может быть использован для управления приложением ExpressVPN для Windows в Командной строке Windows.
Это продвинутый инструмент, который может быть использован для управления и автоматизации приложения для подключения, отключения и других действий.
cd C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\services\
Перейти к…
Просмотреть все команды
Активируйте приложение
Подключитесь к локации VPN-серверов
Отключитесь от локации VPN-серверов
Подключитесь к другой локации VPN-серверов
Переключитесь на другой VPN-протокол
Информация о подключении
Включить (или отключить) Network Lock
Проверить версию приложения
Выйдите из своей учетной записи
Просмотреть все команды
Чтобы увидеть список команд, которые вы можете использовать, выполните любую из следующих трех команд:
ExpressVPN.CLI -?
ИЛИ
ExpressVPN.CLI -h
ИЛИ
ExpressVPN.CLI --help
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Активируйте приложение
Откройте Командную строку Windows и выполните команду:
ExpressVPN.CLI activate <activationCode>
Замените <activationCode> на ваш код активации ExpressVPN.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Подключитесь к локации VPN-серверов
Чтобы подключиться к VPN, выполните следующую команду:
ExpressVPN.CLI connect
ExpressVPN будет использовать функцию автовыбора, чтобы выбрать для вас лучшую локацию сервера на основе таких факторов, как скорость и близость.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Отключитесь от локации VPN-серверов
Чтобы отключиться от локации сервера, выполните следующую команду:
ExpressVPN.CLI disconnect
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Подключитесь к другой локации VPN-серверов
Локации серверов
Чтобы найти список локаций VPN-серверов для подключения, введите следующую команду в терминале:
ExpressVPN.CLI list
Подключитесь к определенной локации VPN-серверов
Чтобы подключиться к определенной локации сервера, введите:
ExpressVPN.CLI connect <location>
Например, чтобы подключиться к США – Нью-Йорк, введите:
ExpressVPN.CLI connect “USA - New York”
Подключитесь к функции автовыбора
Чтобы подключиться к функции автовыбора:
ExpressVPN.CLI connect smart
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Переключитесь на другой VPN-протокол
Для лучшего опыта использования ExpressVPN рекомендует использовать опцию «Автоматически». Он выбран по умолчанию и автоматически выбирает наиболее подходящий протокол для вашей сети.
В некоторых случаях переход на другой протокол может обеспечить более высокую скорость соединения.
Чтобы переключиться на Lightway – TCP, выполните следующую команду:
ExpressVPN.CLI protocol lightway_tcp
Чтобы переключиться на Lightway – UDP, выполните следующую команду:
ExpressVPN.CLI protocol lightway_udp
Чтобы переключиться на OpenVPN – TCP, выполните следующую команду:
ExpressVPN.CLI protocol tcp
Чтобы переключиться на OpenVPN – UDP, выполните следующую команду:
ExpressVPN.CLI protocol udp
Чтобы использовать опцию «Автоматически», выполните эту команду:
ExpressVPN.CLI protocol auto
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Информация о подключении
Чтобы проверить статус вашего подключения, выполните следующую команду:
ExpressVPN.CLI status
Чтобы просмотреть данные диагностики подключения, выполните команду:
ExpressVPN.CLI diagnostics
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Включить (или отключить) Network Lock
Функция Network Lock активна по умолчанию.
Чтобы отключить Network Lock, введите следующую команду:
ExpressVPN.CLI network_lock off
Функция Network Lock активна по умолчанию. Если вы раньше отключали Network Lock, вы можете снова включить её, выполнив:
ExpressVPN.CLI network_lock on
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Проверить версию приложения
Чтобы проверить, какую версию приложения ExpressVPN вы используете, выполните команду:
ExpressVPN.CLI --version
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Выйдите из своей учетной записи
Чтобы выйти из своей учетной записи ExpressVPN в приложении ExpressVPN для Windows, выполните следующую команду:
ExpressVPN.CLI logout
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.