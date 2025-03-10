Нужна VPN для Windows? Купить ExpressVPN сейчас

Нравится ExpressVPN? Хотите месяц бесплатно? Пригласите друга прямо сейчас

Это руководство покажет вам как использовать интерфейс командной строки (CLI) ExpressVPN в Командной строке Windows.

Интерфейс командной строки (CLI) ExpressVPN может быть использован для управления приложением ExpressVPN для Windows в Командной строке Windows.

Это продвинутый инструмент, который может быть использован для управления и автоматизации приложения для подключения, отключения и других действий.

Важно: Чтобы подключиться к приложению ExpressVPN для Windows, используя Командную строку, вам нужно будет выбрать Запуск от имени администратора при запуске Командной строки. Затем вам необходимо перейти в каталог CLI ExpressVPN, введя следующую команду в Командной строке: cd C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\services\

Примечание: Интерфейс командной строки (CLI) ExpressVPN требует версию 12.69.0 или выше приложения ExpressVPN для Windows.

Перейти к…

Просмотреть все команды

Активируйте приложение

Подключитесь к локации VPN-серверов

Отключитесь от локации VPN-серверов

Подключитесь к другой локации VPN-серверов

Переключитесь на другой VPN-протокол

Информация о подключении

Включить (или отключить) Network Lock

Проверить версию приложения

Выйдите из своей учетной записи

Просмотреть все команды

Чтобы увидеть список команд, которые вы можете использовать, выполните любую из следующих трех команд:

ExpressVPN.CLI -?

ИЛИ

ExpressVPN.CLI -h

ИЛИ

ExpressVPN.CLI --help

Нужна помощь?

Вернуться наверх

Активируйте приложение

Откройте Командную строку Windows и выполните команду:

ExpressVPN.CLI activate <activationCode>

Замените <activationCode> на ваш код активации ExpressVPN.

Нужна помощь?

Вернуться наверх

Подключитесь к локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к VPN, выполните следующую команду:

ExpressVPN.CLI connect

ExpressVPN будет использовать функцию автовыбора, чтобы выбрать для вас лучшую локацию сервера на основе таких факторов, как скорость и близость.

Нужна помощь?

Вернуться наверх

Отключитесь от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться от локации сервера, выполните следующую команду:

ExpressVPN.CLI disconnect

Нужна помощь?

Вернуться наверх

Подключитесь к другой локации VPN-серверов

Локации серверов

Чтобы найти список локаций VPN-серверов для подключения, введите следующую команду в терминале:

ExpressVPN.CLI list

Подключитесь к определенной локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к определенной локации сервера, введите:

ExpressVPN.CLI connect <location>

Например, чтобы подключиться к США – Нью-Йорк, введите:

ExpressVPN.CLI connect “USA - New York”

Подключитесь к функции автовыбора

Чтобы подключиться к функции автовыбора:

ExpressVPN.CLI connect smart

Нужна помощь?

Вернуться наверх

Переключитесь на другой VPN-протокол

Важно: Отключитесь от VPN перед переключением на другой протокол.

Для лучшего опыта использования ExpressVPN рекомендует использовать опцию «Автоматически». Он выбран по умолчанию и автоматически выбирает наиболее подходящий протокол для вашей сети.

В некоторых случаях переход на другой протокол может обеспечить более высокую скорость соединения.

Чтобы переключиться на Lightway – TCP, выполните следующую команду:

ExpressVPN.CLI protocol lightway_tcp

Чтобы переключиться на Lightway – UDP, выполните следующую команду:

ExpressVPN.CLI protocol lightway_udp

Чтобы переключиться на OpenVPN – TCP, выполните следующую команду:

ExpressVPN.CLI protocol tcp

Чтобы переключиться на OpenVPN – UDP, выполните следующую команду:

ExpressVPN.CLI protocol udp

Чтобы использовать опцию «Автоматически», выполните эту команду:

ExpressVPN.CLI protocol auto

Нужна помощь?

Вернуться наверх

Информация о подключении

Чтобы проверить статус вашего подключения, выполните следующую команду:

ExpressVPN.CLI status

Чтобы просмотреть данные диагностики подключения, выполните команду:

ExpressVPN.CLI diagnostics

Нужна помощь?

Вернуться наверх

Включить (или отключить) Network Lock

Примечание: Отключитесь от VPN перед изменением настройки.

Предупреждение: Network Lock — это функция экстренного отключения ExpressVPN. Если ваше подключение к VPN неожиданно прерывается, Network Lock блокирует весь интернет-трафик, обеспечивая безопасность ваших данных. Отключение Network Lock оставит ваш интернет-трафик незашифрованным, если ваша VPN неожиданно отключится.

Функция Network Lock активна по умолчанию.

Чтобы отключить Network Lock, введите следующую команду:

ExpressVPN.CLI network_lock off

Функция Network Lock активна по умолчанию. Если вы раньше отключали Network Lock, вы можете снова включить её, выполнив:

ExpressVPN.CLI network_lock on

Нужна помощь?

Вернуться наверх

Проверить версию приложения

Чтобы проверить, какую версию приложения ExpressVPN вы используете, выполните команду:

ExpressVPN.CLI --version

Нужна помощь?

Вернуться наверх

Выйдите из своей учетной записи

Чтобы выйти из своей учетной записи ExpressVPN в приложении ExpressVPN для Windows, выполните следующую команду:

ExpressVPN.CLI logout

Нужна помощь?

Вернуться наверх