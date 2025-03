Hai bisogno di una VPN per Windows? Scarica subito ExpressVPN

Questa guida ti mostrerà come utilizzare l’interfaccia a riga di comando (CLI) di ExpressVPN nel Prompt dei Comandi di Windows.

L’interfaccia a riga di comando (CLI) di ExpressVPN può essere utilizzata per controllare l’app di ExpressVPN per Windows nel Prompt dei Comandi di Windows.

Questo è uno strumento avanzato che può essere utilizzato come mezzo di controllo e automazione dell’app per connettere, disconnettere e altro ancora.

Importante: Per connettersi all’applicazione di ExpressVPN per Windows usando il Prompt dei Comandi, sarà necessario selezionare Esegui come amministratore quando si avvia il Prompt dei Comandi. Devi quindi navigare nella directory della CLI di ExpressVPN inserendo il seguente comando nel Prompt dei Comandi: cd C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\services\

Nota: l’interfaccia a riga di comando (CLI) di ExpressVPN richiede la versione 12.69.0 o superiore dell’app di ExpressVPN per Windows.

Per vedere un elenco dei comandi che puoi usare, esegui uno dei tre comandi seguenti:

ExpressVPN.CLI -?

O

ExpressVPN.CLI -h

O

ExpressVPN.CLI --help

Attiva l’app

Apri il Prompt dei Comandi di Windows ed esegui il comando:

ExpressVPN.CLI activate <activationCode>

Sostituisci <activationCode> con il tuo codice di attivazione di ExpressVPN.

Connettiti alla posizione di un server VPN

Per connettersi alla VPN, eseguire il comando:

ExpressVPN.CLI connect

ExpressVPN utilizzerà Smart Location per selezionare la posizione server migliore per te in base a fattori come velocità e vicinanza.

Disconnettiti dalla posizione server VPN

Per disconnettersi da una posizione server VPN, eseguire questo comando:

ExpressVPN.CLI disconnect

Connettiti a un’altra posizione server VPN

Elenco delle posizioni dei server

Per trovare un elenco di posizioni server VPN a cui connettersi, inserisci il comando seguente nel terminale:

ExpressVPN.CLI list

Connettiti a una posizione server VPN specifica

Per connettersi a una posizione server specifica, inserisci:

ExpressVPN.CLI connect <location>

Ad esempio, per connettersi a USA – New York, inserire:

ExpressVPN.CLI connect “USA - New York”

Connettiti alla Smart location

Per connettersi alla Smart location:

ExpressVPN.CLI connect smart

Passa a un altro protocollo VPN

Importante: Disconnettiti dalla VPN prima di passare a un altro protocollo.

Per la migliore esperienza possibile, ExpressVPN consiglia di utilizzare l’opzione automatica del protocollo. Questa opzione è selezionata di default e sceglie automaticamente il protocollo più adatto per la tua rete.

In alcuni casi, passare a un protocollo diverso può offrire velocità di connessione più elevate.

Per passare a Lightway – TCP, eseguire il seguente comando:

ExpressVPN.CLI protocol lightway_tcp

Per passare a Lightway – UDP, eseguire il seguente comando:

ExpressVPN.CLI protocol lightway_udp

Per passare a OpenVPN – TCP, eseguire il seguente comando:

ExpressVPN.CLI protocol tcp

Per passare a OpenVPN – UDP, eseguire il seguente comando:

ExpressVPN.CLI protocol udp

Per utilizzare l’opzione Automatica, eseguire questo comando:

ExpressVPN.CLI protocol auto

Informazioni sulla connessione

Per controllare lo stato della tua connessione, esegui il seguente comando:

ExpressVPN.CLI status

Per visualizzare le informazioni di diagnostica della connessione, eseguire il comando:

ExpressVPN.CLI diagnostics

Abilita (o disabilita) Network Lock

Nota: Disconnettiti dalla VPN prima di modificare le tue impostazioni.

Avviso: Network Lock è il kill switch di ExpressVPN. Se la tua connessione VPN si interrompe inaspettatamente, Network Lock blocca tutto il traffico internet, mantenendo al sicuro i tuoi dati. Disabilitando Network Lock, il tuo traffico internet sarà esposto se la tua VPN si disconnette inaspettatamente.

Network Lock è abilitato per impostazione predefinita.

Per disabilitare Network Lock, inserisci il seguente comando:

ExpressVPN.CLI network_lock off

Network Lock è abilitato per impostazione predefinita. Se hai disabilitato Network Lock in precedenza, puoi abilitarlo eseguendo:

ExpressVPN.CLI network_lock on

Controlla la versione dell’app

Per verificare quale versione dell’app di ExpressVPN stai utilizzando, esegui il comando:

ExpressVPN.CLI --version

Esci dal tuo account

Per uscire dal tuo account ExpressVPN sull’applicazione di ExpressVPN per Windows, esegui il seguente comando:

ExpressVPN.CLI logout

