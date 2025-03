Precisa de uma VPN para Windows? Assine a ExpressVPN Agora

Este guia mostrará como usar a interface de linha de comando (CLI) do ExpressVPN no Prompt de Comando do Windows.

A interface de linha de comando (CLI) do ExpressVPN pode ser usada para controlar o aplicativo ExpressVPN para Windows no Prompt de Comando do Windows.

Esta é uma ferramenta avançada que pode ser usada como meio de controlar e automatizar o aplicativo para conectar, desconectar e mais.

Importante: Para conectar ao aplicativo ExpressVPN para Windows usando o Prompt de Comando, você precisará selecionar Executar como administrador ao iniciar o Prompt de Comando. Você deve então navegar até o diretório do CLI do ExpressVPN digitando o seguinte comando no Prompt de Comando: cd C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\services\

Nota: A interface de linha de comando (CLI) do ExpressVPN requer a versão 12.69.0 ou superior do aplicativo ExpressVPN para Windows.

Para ver uma lista de comandos que pode usar, execute qualquer um dos três comandos seguintes:

ExpressVPN.CLI -?

OU

ExpressVPN.CLI -h

OU

ExpressVPN.CLI --help

Ative o app

Abra o Prompt de Comando do Windows e execute o comando:

ExpressVPN.CLI activate <activationCode>

Substitua <activationCode> pelo seu código de ativação do ExpressVPN.

Conecte-se a uma localização de servidor VPN

Para conectar-se ao VPN, insira este comando:

ExpressVPN.CLI connect

O ExpressVPN usará a Smart Location para selecionar a melhor localização de servidor para você com base em fatores como velocidade e proximidade.

Desconectar de uma localização de servidor VPN

Para desconectar de uma localização de servidor VPN, insira o seguinte comando:

ExpressVPN.CLI disconnect

Conectar a uma localização de servidor VPN diferente

Lista de localizações de servidores

Para encontrar uma lista de localizações de servidores VPN para se conectar, insira o seguinte comando no terminal:

ExpressVPN.CLI list

Conecte-se a uma localização de servidor VPN específica

Para se conectar a uma localização de servidor específica, insira:

ExpressVPN.CLI connect <location>

Por exemplo, para se conectar aos EUA – Nova York, insira:

ExpressVPN.CLI connect “USA - New York”

Conecte-se à Smart Location

Para se conectar à Smart Location:

ExpressVPN.CLI connect smart

Mude para um protocolo VPN diferente

Importante: Desconecte-se do VPN antes de mudar para outro protocolo.

Para a melhor experiência, a ExpressVPN recomenda usar a opção de protocolo Automático. Essa opção é selecionada por padrão e escolhe automaticamente o protocolo mais apropriado para sua rede.

Em alguns casos, mudar para um protocolo diferente pode oferecer velocidades de conexão mais rápidas.

Para mudar para Lightway – TCP, insira o seguinte comando:

ExpressVPN.CLI protocol lightway_tcp

Para mudar para Lightway – UDP, insira o seguinte comando:

ExpressVPN.CLI protocol lightway_udp

Para mudar para OpenVPN – TCP, insira o seguinte comando:

ExpressVPN.CLI protocol tcp

Para mudar para OpenVPN – UDP, insira o seguinte comando:

ExpressVPN.CLI protocol udp

Para usar a opção Automática, insira este comando:

ExpressVPN.CLI protocol auto

Informações de conexão

Para verificar o status da sua conexão, execute o seguinte comando:

ExpressVPN.CLI status

Para ver informações de diagnóstico da conexão, execute o comando:

ExpressVPN.CLI diagnostics

Habilitar (ou desabilitar) Network Lock

Nota: Desconecte-se do VPN antes de alterar suas configurações.

Aviso: Network Lock é o kill switch do ExpressVPN. Se a sua conexão VPN cair inesperadamente, o Network Lock bloqueia todo o tráfego de internet, mantendo seus dados seguros. Desabilitar o Network Lock deixará seu tráfego de internet exposto se seu VPN desconectar inesperadamente.

O Network Lock é habilitado por padrão.

Para desabilitar o Network Lock, insira o seguinte comando:

ExpressVPN.CLI network_lock off

O Network Lock é habilitado por padrão. Se você desabilitou o Network Lock anteriormente, pode habilitá-lo executando:

ExpressVPN.CLI network_lock on

Verificar versão do aplicativo

Para verificar qual versão do aplicativo ExpressVPN você está usando, execute o comando:

ExpressVPN.CLI --version

Saia da sua conta

Para sair da sua conta ExpressVPN no aplicativo ExpressVPN para Windows, execute o seguinte comando:

ExpressVPN.CLI logout

