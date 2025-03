Brug for en VPN til Windows Få ExpressVPN nu

Elsker du ExpressVPN? Vil du have en gratis måned? Henvis en ven nu

Denne guide viser dig hvordan du bruger ExpressVPN’s Command Line Interface (CLI) i Windows Kommandoprompt.

ExpressVPN’s command line interface (CLI) kan bruges til at kontrollere ExpressVPN app til Windows i Windows Kommandoprompt.

Dette er et avanceret værktøj, der kan bruges til at kontrollere og automatisere app’en til at forbinde, afbryde og mere.

Vigtigt: For at forbinde til ExpressVPN app til Windows ved hjælp af Kommandoprompt, skal du vælge Kør som administrator når du starter Kommandoprompt. Du skal derefter navigere til mappen for ExpressVPN CLI ved at indtaste følgende kommando i Kommandoprompt: cd C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\services\

Bemærk: ExpressVPN’s command line interface (CLI) kræver version 12.69.0 eller højere af ExpressVPN app til Windows.

Hopp til…

Se alle kommandoer

Aktiver app’en

Forbind til en VPN-serverplacering

Afbryd forbindelsen til en VPN-serverplacering

Forbind til en anden VPN-serverplacering

Skift til en anden VPN-protokol

Forbindelsesinformation

Aktiver (eller deaktiver) Network Lock

Tjek appversion

Log ud af din konto

Se alle kommandoer

For at se en liste over kommandoer, du kan bruge, kør en af de følgende tre kommandoer:

ExpressVPN.CLI -?

ELLER

ExpressVPN.CLI -h

ELLER

ExpressVPN.CLI --help

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Aktiver app’en

Åbn Windows Kommandoprompt og kør kommandoen:

ExpressVPN.CLI activate <activationCode>

Erstat <activationCode> med din ExpressVPN aktiveringskode.

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Forbind til en VPN-serverplacering

For at forbinde til VPN’en, kør denne kommando:

ExpressVPN.CLI connect

ExpressVPN vil bruge smartplacering til at vælge den bedste serverplacering for dig baseret på faktorer som hastighed og nærhed.

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Afbryd forbindelsen til en VPN-serverplacering

For at afbryde forbindelsen til en VPN-serverplacering, kør denne kommando:

ExpressVPN.CLI disconnect

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Forbind til en anden VPN-serverplacering

Liste over serverplaceringer

For at finde en liste over VPN-serverplaceringer at forbinde til, indtast følgende kommando i terminalen:

ExpressVPN.CLI list

Forbind til en specifik VPN-serverplacering

For at forbinde til en specifik serverplacering, indtast:

ExpressVPN.CLI connect <location>

For eksempel, for at forbinde til USA – New York, indtast:

ExpressVPN.CLI connect “USA - New York”

Opret forbindelse til smartplacering

For at oprette forbindelse til smartplacering:

ExpressVPN.CLI connect smart

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Skift til en anden VPN-protokol

Vigtigt: Afbryd forbindelsen til VPN’en, før du skifter til en anden protokol.

For den bedste oplevelse anbefaler ExpressVPN at bruge den automatiske protokolindstilling. Dette er valgt som standard og vælger automatisk den protokol, der er mest passende for dit netværk.

I nogle tilfælde kan det at skifte til en anden protokol give dig hurtigere forbindelseshastigheder.

For at skifte til Lightway – TCP, kør følgende kommando:

ExpressVPN.CLI protocol lightway_tcp

For at skifte til Lightway – UDP, kør følgende kommando:

ExpressVPN.CLI protocol lightway_udp

For at skifte til OpenVPN – TCP, kør følgende kommando:

ExpressVPN.CLI protocol tcp

For at skifte til OpenVPN – UDP, kør følgende kommando:

ExpressVPN.CLI protocol udp

For at bruge den automatiske indstilling, kør denne kommando:

ExpressVPN.CLI protocol auto

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Forbindelsesinformation

For at tjekke din forbindelsesstatus, kør den følgende kommando:

ExpressVPN.CLI status

For at se diagnostiske oplysninger om forbindelsen, kør kommandoen:

ExpressVPN.CLI diagnostics

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Aktiver (eller deaktiver) Network Lock

Bemærk: Afbryd forbindelsen til VPN’en før du ændrer din indstilling.

Advarsel: Network Lock er ExpressVPN’s kill switch. Hvis din VPN-forbindelse uventet droppes, blokerer Network Lock al internettrafik og holder dine data sikre. Deaktivering af Network Lock vil efterlade din internettrafik eksponeret, hvis din VPN uventet afbrydes.

Network Lock er aktiveret som standard.

For at deaktivere Network Lock, indtast følgende kommando:

ExpressVPN.CLI network_lock off

Network Lock er aktiveret som standard. Hvis du tidligere har deaktiveret Network Lock, kan du aktivere det ved at køre:

ExpressVPN.CLI network_lock on

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Tjek appversion

For at tjekke hvilken version af ExpressVPN app’en du bruger, kør kommandoen:

ExpressVPN.CLI --version

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Log ud af din konto

For at logge ud af din ExpressVPN-konto på ExpressVPN app til Windows, kør den følgende kommando:

ExpressVPN.CLI logout

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen