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Eğer ExpressVPN’e bağlıyken resolv.conf dosyanızı manuel olarak düzenlediyseniz, ExpressVPN bağlantınızı kestikten sonra internette gezinemeyebilirsiniz. ExpressVPN’e bağlıyken internete erişebilseniz bile, bağlantıyı kestikten sonra bu sorunla karşılaşabilirsiniz.

Sorunu gidermek için:

  1. Terminale şu komutu girin: expressvpn disconnect
  2. Ardından şu komutu çalıştırın: sudo ln -sf /var/run/resolvconf/resolv.conf /etc/resolv.conf

Eğer hala internete erişemiyorsanız:

  1. Şu komutu girin: sudo rm /etc/resolv.conf
  2. Bilgisayarınızı yeniden başlatın

Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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