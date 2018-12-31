Eğer ExpressVPN’e bağlıyken resolv.conf dosyanızı manuel olarak düzenlediyseniz, ExpressVPN bağlantınızı kestikten sonra internette gezinemeyebilirsiniz. ExpressVPN’e bağlıyken internete erişebilseniz bile, bağlantıyı kestikten sonra bu sorunla karşılaşabilirsiniz.

Sorunu gidermek için:

Terminale şu komutu girin: expressvpn disconnect Ardından şu komutu çalıştırın: sudo ln -sf /var/run/resolvconf/resolv.conf /etc/resolv.conf

Eğer hala internete erişemiyorsanız:

Şu komutu girin: sudo rm /etc/resolv.conf Bilgisayarınızı yeniden başlatın

Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, .