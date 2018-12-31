Eğer ExpressVPN’e bağlıyken resolv.conf dosyanızı manuel olarak düzenlediyseniz, ExpressVPN bağlantınızı kestikten sonra internette gezinemeyebilirsiniz. ExpressVPN’e bağlıyken internete erişebilseniz bile, bağlantıyı kestikten sonra bu sorunla karşılaşabilirsiniz.
Sorunu gidermek için:
- Terminale şu komutu girin:
expressvpn disconnect
- Ardından şu komutu çalıştırın:
sudo ln -sf /var/run/resolvconf/resolv.conf /etc/resolv.conf
Eğer hala internete erişemiyorsanız:
- Şu komutu girin:
sudo rm /etc/resolv.conf
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın
Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.