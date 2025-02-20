TunnelCrack güvenlik açığı hakkında ilk bilgi aldığımızda, uygulamalarımızı kontrol ettik ve sadece iOS için ExpressVPN uygulamasını etkilediğini doğruladık.

Sonra, mühendislik ekibimiz bir düzeltme geliştirmek için çalıştı ve bu düzeltmeyi 17 Temmuz 2023 tarihinde iOS için ExpressVPN uygulamasını kullanan tüm müşterilere sağladı.

Yaptığımız düzeltme, iOS için ExpressVPN uygulaması, TunnelCrack’e karşı savunmasız olan güvensiz bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzu tespit ettiğinde size bir bildirim gönderir. Bu bildirim, cihazınızın güvensiz bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunu ve TunnelCrack riskine maruz kaldığını bildirir ve yerel ağ erişimini kapatmanızı önerir.

Yerel ağ erişimini kapatmak için:

iOS için ExpressVPN uygulamasını açın ve Seçenekler > Ayarlar > Ağ Koruması düğmesine dokunun. VPN bağlantısı kesildiğinde interneti engelle düğmesini açın. Yerel ağdaki cihazlara erişim izni ver düğmesini kapatın.

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