Как только мы узнали об уязвимости TunnelCrack, мы незамедлительно проверили наши приложения и убедились, что она затронула только приложение ExpressVPN для iOS.

Затем наша инженерная команда разработала исправление, которое было внедрено для всех клиентов, использующих приложение ExpressVPN для iOS, 17 июля 2023 года.

Исправление, которое мы внедрили, отправляет уведомление, когда приложение ExpressVPN для iOS обнаруживает подключение к незащищенной сети Wi-Fi, уязвимой для TunnelCrack. Это уведомление предупреждает вас о том, что ваше устройство подключено к незащищенной сети Wi-Fi и подвержено риску TunnelCrack, и рекомендует отключить доступ к локальной сети.

Чтобы отключить доступ к локальной сети:

Откройте приложение ExpressVPN для iOS и нажмите Параметры > Настройки > Защита сети. Переключите Блокировать Интернет при обрыве соединения VPN в положение «включено». Переключите Разрешить доступ к устройствам в локальной сети в положение «выключено».

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