Quando abbiamo scoperto per la prima volta la vulnerabilità TunnelCrack, abbiamo immediatamente controllato le nostre app e verificato che impattasse solo l’app ExpressVPN per iOS.

Successivamente, il nostro team di ingegneri ha lavorato per sviluppare una soluzione, che è stata implementata per tutti i clienti che utilizzano l’app ExpressVPN per iOS il 17 luglio 2023.

La soluzione implementata invia una notifica quando l’app ExpressVPN per iOS rileva che sei connesso a una rete Wi-Fi non protetta vulnerabile a TunnelCrack. Questa notifica ti avvisa che il tuo dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi non protetta e a rischio per TunnelCrack, e ti consiglia di disattivare l’accesso alla rete locale.

Per disattivare l’accesso alla rete locale:

Apri l’app ExpressVPN per iOS e tocca Opzioni > Impostazioni > Protezione di rete. Attiva Blocca internet quando la connessione VPN è interrotta. Disattiva Consenti l’accesso ai dispositivi sulla rete locale.

