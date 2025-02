Lorsque nous avons découvert la vulnérabilité TunnelCrack, nous avons immédiatement vérifié nos applis et avons confirmé qu’elle impactait uniquement l’appli ExpressVPN pour iOS.

Ensuite, notre équipe d’ingénieurs a travaillé à développer un correctif, qui a été déployé pour tous les clients utilisant l’appli ExpressVPN pour iOS le 17 juillet 2023.

Le correctif que nous avons mis en place vous envoie une notification lorsque l’appli ExpressVPN pour iOS détecte que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi non sécurisé vulnérable à TunnelCrack. Cette notification vous avertit que votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi non sécurisé et en danger à cause de TunnelCrack, et vous recommande de désactiver l’accès réseau local.

Pour désactiver l’accès réseau local :

Ouvrez l’appli ExpressVPN pour iOS et appuyez sur Options > Paramètres > Protection réseau. Activez Bloquer internet lorsque la connexion VPN est interrompue. Désactivez Autoriser l’accès aux périphériques du réseau local.

