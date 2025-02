Da vi først fandt ud af om TunnelCrack-sårbarheden, kontrollerede vi straks vores apps og bekræftede, at det kun påvirkede ExpressVPN-appen til iOS.

Derefter arbejdede vores ingeniørhold på at udvikle en løsning, som blev udsendt til alle kunder, der bruger ExpressVPN-appen til iOS den 17. juli 2023.

Løsningen vi implementerede, sender dig en besked, når ExpressVPN-appen til iOS opdager, at du er forbundet til et usikret wi-fi-netværk, der er sårbart over for TunnelCrack. Denne besked advarer dig om, at din enhed er forbundet til et usikret wi-fi-netværk og i fare fra TunnelCrack, og anbefaler, at du deaktiverer lokal netværksadgang.

For at deaktivere lokal netværksadgang:

Åbn ExpressVPN appen til iOS og tryk på Valgmuligheder > Indstillinger > netværksbeskyttelse. Skift Blokér internettet, når VPN-forbindelsen afbrydes til. Skift Tillad adgang til enheder på lokalt netværk fra.

