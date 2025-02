Toen we voor het eerst hoorden over de TunnelCrack-kwetsbaarheid, hebben we onmiddellijk onze apps gecontroleerd en bevestigd dat het alleen de ExpressVPN-app voor iOS beïnvloedde.

Vervolgens werkte ons engineeringteam aan een oplossing, die op 17 juli 2023 werd uitgerold naar alle klanten die de ExpressVPN-app voor iOS gebruiken.

De oplossing die we hebben geïmplementeerd, stuurt je een melding wanneer de ExpressVPN-app voor iOS detecteert dat je verbonden bent met een onbeveiligd wifi-netwerk dat kwetsbaar is voor TunnelCrack. Deze melding waarschuwt je dat je apparaat is verbonden met een onbeveiligd wifi-netwerk en risico loopt vanwege TunnelCrack, en raadt aan om de toegang tot het lokale netwerk uit te schakelen.

Om de toegang tot het lokale netwerk uit te schakelen:

Open de ExpressVPN-app voor iOS en tik op Opties > Instellingen > Netwerkprotectie. Schakel Blokkeer het internet als de VPN-verbinding wordt onderbroken in. Schakel Verbinding met apparaten op lokaal netwerk toestaan uit.

