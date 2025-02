Da vi først fant ut om TunnelCrack-sårbarheten, sjekket vi umiddelbart appene våre og bekreftet at den kun påvirket ExpressVPN-appen for iOS.

Deretter jobbet vårt ingeniørteam med å utvikle en fiks, som ble distribuert til alle kunder som bruker ExpressVPN-appen for iOS den 17. juli 2023.

Fiksen vi implementerte sender deg en varsling når ExpressVPN-appen for iOS oppdager at du er koblet til et usikret Wi-Fi-nettverk som er sårbart for TunnelCrack. Denne varslingen advarer deg om at enheten din er koblet til et usikret Wi-Fi-nettverk og i fare for TunnelCrack, og anbefaler at du skrur av lokal nettverkstilgang.

For å skru av lokal nettverkstilgang:

Åpne ExpressVPN-appen for iOS og trykk på Alternativer > Innstillinger > Nettverksbeskyttelse. Aktiver Blokker internett når VPN-forbindelsen avbrytes. Deaktiver Gi tilgang til enheter på lokalt nettverk.

