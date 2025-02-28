Bazı akış hizmetleri, yönlendiricinizde belirli IP adreslerini engellerseniz daha güvenilir şekilde çalışır.

Bu kılavuz size DD-WRT yönlendiricilerde belirli IP adreslerini nasıl engelleyeceğinizi gösterecektir.

DD-WRT yönlendiricinizde belirli IP adreslerini engellemek için, ağ trafiğinizin belirlediğiniz IP adresleri üzerinden akmadığından emin olmak için statik yönlendirme kuralları kullanmanız gerekecektir.

1. Yönlendiricinizin yönetim paneline giriş yapın

Yönlendirici yönetici panelinize erişmek için, bir web tarayıcısı açın ve adres çubuğuna 192.168.1.1 yazın.

Kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın (varsayılan olarak, kullanıcı adı root ve şifre admin). Yönlendiricinizin IP adresi geçmişte değiştirildiyse ve hatırlamıyorsanız, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.

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2. Yönlendiricinizin ağ ayarlarını değiştirin

Yönlendirici yönetici panelinizin üst gezinme çubuğunda, Kurulum > Gelişmiş Yönlendirme seçeneğine tıklayın.

Statik Yönlendirme altında, aşağıdakileri girin:

Set numarasını seçin: 1 ( ) seçin.

seçin. Yol Adı: Bu yolun tanınmasını sağlayacak bir ad girin.

Bu yolun tanınmasını sağlayacak bir ad girin. Metrik: 2 girin.

girin. Maskeleme Yolunu (NAT): Bu kutuyu işaretleyin.

Bu kutuyu işaretleyin. Hedef LAN Ağı: Engellemek istediğiniz IP adresini girin.

Engellemek istediğiniz IP adresini girin. Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.255 girin.

girin. Ağ Geçidi: Yönlendiricinizin varsayılan IP’sini girin. (Bunu cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz)

Yönlendiricinizin varsayılan IP’sini girin. (Bunu cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz) Arayüz: LAN & WLAN seçin.

Kaydet > Ayarları Uygula seçeneğine tıklayın.

Hangi yayın hizmetini kullandığınıza bağlı olarak birkaç IP adresini daha engellemeniz gerekebilir. Hangi IP adreslerini engellemeniz gerektiği hakkında daha fazla bilgi almak için .

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IP adreslerinin engellendiğini kontrol edin

IP adresini başarıyla engelleyip engellemediğinizi kontrol etmek için, bilgisayarınızdaki komut satırı sistemini açın:

Mac: Terminal

Windows: Komut İstemi

“ping” ve engellediğiniz IP adresini girin, örneğin,

ping 192.123.123.123

IP adresini başarıyla engellediyseniz, sonraki satırlarda “İstek zaman aşımına uğradı” veya “Hedef Ana Bilgisayar Ulaşılamıyor” mesajını göreceksiniz.

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