Alcuni servizi di streaming funzionano in modo più affidabile se blocchi indirizzi IP specifici sul tuo router.

Questa guida ti mostrerà come bloccare indirizzi IP specifici sui router DD-WRT.

Per bloccare indirizzi IP specifici sul tuo router DD-WRT, dovrai usare regole di routing statico per garantire che il traffico della tua rete non passi attraverso gli indirizzi IP che specifichi.

1. Accedi al pannello amministrativo del tuo router

Per accedere al pannello amministrativo del tuo router, apri un browser web e inserisci 192.168.1.1 nella barra degli indirizzi.

Accedi con il tuo nome utente e password (per impostazione predefinita, il nome utente è root e la password è admin). Se l’indirizzo IP del tuo router è stato modificato in passato e non riesci a ricordarlo, puoi trovarlo nelle impostazioni del tuo dispositivo.

2. Cambia le impostazioni di rete del tuo router

Nella barra di navigazione superiore della dashboard amministrativa del tuo router, fai clic su Setup > Advanced Routing.

Sotto Routing Statico, inserisci quanto segue:

Seleziona numero set: Seleziona 1 ( ) .

Seleziona . Nome del percorso: Inserisci un nome che ti aiuti a riconoscere questo percorso.

Inserisci un nome che ti aiuti a riconoscere questo percorso. Metrica: Inserisci 2 .

Inserisci . Maschera percorso (NAT): Seleziona questa casella.

Seleziona questa casella. LAN di destinazione NET: Inserisci l’indirizzo IP che desideri bloccare.

Inserisci l’indirizzo IP che desideri bloccare. Maschera di sottorete: Inserisca 255.255.255.255 .

Inserisca . Gateway: Inserisci l’IP predefinito del tuo router. (Puoi trovarlo nelle impostazioni del tuo dispositivo)

Inserisci l’IP predefinito del tuo router. (Puoi trovarlo nelle impostazioni del tuo dispositivo) Interfaccia: Seleziona LAN & WLAN.

Clicca su Salva > Applica impostazioni.

Potresti dover bloccare alcuni altri indirizzi IP, a seconda del servizio di streaming che stai utilizzando. Per saperne di più su quali indirizzi IP bloccare, .

Verifica se gli indirizzi IP sono bloccati

Per verificare se hai bloccato con successo l’indirizzo IP, apri il sistema a riga di comando sul tuo computer:

Mac: Terminale

Windows: Prompt dei comandi

Inserisci “ping” e l’indirizzo IP che hai bloccato, ad esempio,

ping 192.123.123.123

Se hai bloccato con successo l’indirizzo IP, vedrai “Timeout della richiesta” o “Host di destinazione non raggiungibile” nelle righe successive.

