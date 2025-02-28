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Некоторые стриминговые сервисы работают более надежно, если вы заблокируете конкретные IP-адреса на вашем роутере.

Это руководство покажет вам как заблокировать конкретные IP-адреса на роутерах DD-WRT.

Чтобы заблокировать конкретные IP-адреса на вашем роутере DD-WRT, вам потребуется использовать правила статической маршрутизации, чтобы обеспечить отсутствие прохождения сетевого трафика через указанные вами IP-адреса.

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1. Войдите в панель администрирования вашего роутера
2. Измените настройки сети вашего роутера
Проверьте, заблокированы ли IP-адреса

1. Войдите в панель администрирования вашего роутера

Чтобы получить доступ к админ-панели вашего роутера, откройте браузер и введите 192.168.1.1 в адресной строке.

Войдите, используя свое имя пользователя и пароль (по умолчанию, имя пользователя — root, а пароль — admin). Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее и вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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2. Измените настройки сети вашего роутера

В верхней навигационной панели админ-панели вашего роутера нажмите Настройка > Расширенная маршрутизация.

Нажмите “Расширенная маршрутизация.”

В разделе Статическая маршрутизация введите следующее:

  • Выберите номер набора: Выберите 1 ( ).
  • Имя маршрута: Введите имя, которое поможет вам распознать этот маршрут.
  • Метрика: Введите 2.
  • Маршрутизация с маскировкой (NAT): Отметьте этот пункт.
  • Назначение LAN сети: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.
  • Маска подсети: Введите 255.255.255.255.
  • Шлюз: Введите стандартный IP вашего роутера. (Вы можете найти это в настройках вашего устройства)
  • Интерфейс: Выберите LAN & WLAN.

Нажмите Сохранить > Применить настройки.

Нажмите “Применить настройки.”

Вам может потребоваться заблокировать ещё несколько IP-адресов в зависимости от того, какой потоковый сервис вы используете. Чтобы узнать больше о том, какие IP-адреса нужно заблокировать, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Проверьте, заблокированы ли IP-адреса

Чтобы проверить, успешно ли вы заблокировали IP-адрес, откройте системную командную строку на вашем компьютере:

  • Mac: Терминал
  • Windows: Командная строка

Введите «ping» и IP-адрес, который вы заблокировали, например,
ping 192.123.123.123

Если вы успешно заблокировали IP-адрес, вы увидите «Превышено время ожидания запроса» или «Узел назначения недоступен» в следующих нескольких строках.

Результат ping в Терминале.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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