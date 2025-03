Visse streamingtjenester fungerer mere stabilt, hvis du blokerer specifikke IP-adresser på din router.

Denne guide vil vise dig hvordan man blokerer specifikke IP-adresser på DD-WRT-routere.

For at blokere specifikke IP-adresser på din DD-WRT-router skal du bruge statisk routing for at sikre, at din netværkstrafik ikke går gennem de IP-adresser, du angiver.

1. Log ind på dit router adminpanel

For at få adgang til din routers adminpanel, åbn en webbrowser og indtast 192.168.1.1 i adressefeltet.

Log ind med dit brugernavn og adgangskode (som standard er brugernavnet root og adgangskoden admin). Hvis din routers IP-adresse tidligere blev ændret, og du ikke kan huske den, kan du finde den i dine enhedsindstillinger.

2. Ændr dine routers netværksindstillinger

I den øverste navigationslinje på din routers adminpanel skal du klikke på Setup > Advanced Routing.

Under Statisk routing, indtast følgende:

Vælg sætnummer: Vælg 1 ( ) .

Vælg . Rutenavn: Indtast et navn, der hjælper dig med at genkende denne rute.

Indtast et navn, der hjælper dig med at genkende denne rute. Metrik: Indtast 2 .

Indtast . Maskerade-rute (NAT): Marker denne boks.

Marker denne boks. Destinations-LAN NET: Indtast IP-adressen, du ønsker at blokere.

Indtast IP-adressen, du ønsker at blokere. Subnetmaske: Indtast 255.255.255.255 .

Indtast . Gateway: Indtast din routers standard IP. (Du kan finde dette i dine enhedsindstillinger)

Indtast din routers standard IP. (Du kan finde dette i dine enhedsindstillinger) Interface: Vælg LAN & WLAN.

Klik på Gem > Anvend indstillinger.

Du kan have behov for at blokere et par flere IP-adresser, afhængigt af hvilken streamingtjeneste du bruger. For at lære mere om, hvilke IP-adresser du skal blokere, .

Tjek om IP-adresserne er blokeret

For at tjekke om du har succesfuldt blokeret IP-adressen, åbn kommandolinjesystemet på din computer:

Mac: Terminal

Windows: Kommandoprompt

Indtast “ping” og den IP-adresse, du har blokeret, f.eks.,

ping 192.123.123.123

Hvis du har succesfuldt blokeret IP-adressen, vil du se “Request timeout” eller “Destination Host Unreachable” på de næste par linjer.

