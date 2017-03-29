Bazı yayın hizmetleri, yönlendiricinizde belirli IP adreslerini engellediğinizde daha güvenilir çalışabilir.

Bu kılavuz, Asus yönlendiricilerde IP adreslerini nasıl engelleyeceğinizi gösterecektir.

Asus yönlendiricinizde IP adreslerini engellemek için, ağ trafiğinizin belirttiğiniz IP’ler üzerinden akmamasını sağlamak amacıyla özel yönlendirme kuralları belirlemeniz gerekecek.

Asus yönlendiricide IP adreslerini engelleme

Yönlendirici yönetici paneline giriş yapın

Yönlendiricinizin yönetici paneline erişmek için web tarayıcınızda 192.168.1.1 adresine gidin ve kullanıcı adı ile şifrenizle giriş yapın (varsayılan olarak her ikisi de admin’dir). Yönlendiricinizin IP adresi daha önce değiştirildiyse ve hatırlamıyorsanız, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.

Yönlendiricinizin ağ ayarlarını değiştirin

Yönetici panelinde LAN sekmesine tıklayın.

Route sekmesini seçin.

Aşağıdaki bilgileri girin:

Statik yönlendirmeleri etkinleştir: Evet olarak seçin.

olarak seçin. Ağ/Host IP: Engellemek istediğiniz IP adresini girin.

Engellemek istediğiniz IP adresini girin. Ağ maskesi: 255.255.255.255 olarak girin.

olarak girin. Ağ geçidi: 192.168.1.1 olarak girin. (Varsayılan ağ geçidiniz değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarında bulun.)

olarak girin. (Varsayılan ağ geçidiniz değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarında bulun.) Metrik: 2 olarak girin.

olarak girin. Arayüz: LAN olarak seçin.

Sağ tarafta simgesine tıklayın.

Sonrasında tekrar aşağıdaki bilgileri girin:

Ağ/Host IP: Engellemek istediğiniz IP adresini girin.

Engellemek istediğiniz IP adresini girin. Ağ maskesi: 255.255.255.255 olarak girin.

olarak girin. Ağ geçidi: 192.168.1.1 olarak girin. (Varsayılan ağ geçidiniz değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarında bulun.)

olarak girin. (Varsayılan ağ geçidiniz değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarında bulun.) Metrik: 2 olarak girin.

olarak girin. Arayüz: LAN olarak seçin.

Sağ tarafta simgesine tıklayın.

Kullandığınız yayın hizmetine bağlı olarak birkaç IP adresini daha engellemeniz gerekebilir. Hangi IP’leri engellemeniz gerektiğini öğrenmek için .

Uygula seçeneğine tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

IP adreslerinin engellenip engellenmediğini kontrol etme

Engellediğiniz IP adreslerinin başarılı bir şekilde bloke edilip edilmediğini kontrol etmek için Terminal (Mac) veya Komut İstemi (Windows) uygulamalarını açın.

Engellediğiniz IP adreslerini “ping” komutuyla test edin, örneğin:

ping 8.8.8.8

Eğer engelleme başarılıysa, “Zaman Aşımı” veya “Hedef Ana Bilgisayar Ulaşılamıyor” mesajlarını görmelisiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön