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Bazı yayın hizmetleri, yönlendiricinizde belirli IP adreslerini engellediğinizde daha güvenilir çalışabilir.

Bu kılavuz, Asus yönlendiricilerde IP adreslerini nasıl engelleyeceğinizi gösterecektir.

Asus yönlendiricinizde IP adreslerini engellemek için, ağ trafiğinizin belirttiğiniz IP’ler üzerinden akmamasını sağlamak amacıyla özel yönlendirme kuralları belirlemeniz gerekecek.

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Asus yönlendiricide IP adreslerini engelleme
IP adreslerinin engellenip engellenmediğini kontrol etme

Asus yönlendiricide IP adreslerini engelleme

Yönlendirici yönetici paneline giriş yapın

Yönlendiricinizin yönetici paneline erişmek için web tarayıcınızda 192.168.1.1 adresine gidin ve kullanıcı adı ile şifrenizle giriş yapın (varsayılan olarak her ikisi de admin’dir). Yönlendiricinizin IP adresi daha önce değiştirildiyse ve hatırlamıyorsanız, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.

Yönlendiricinizin ağ ayarlarını değiştirin

Yönetici panelinde LAN sekmesine tıklayın.

“LAN” seçeneğine tıklayın.

Route sekmesini seçin.

“Route” seçeneğine tıklayın.

Aşağıdaki bilgileri girin:

  • Statik yönlendirmeleri etkinleştir: Evet olarak seçin.
  • Ağ/Host IP: Engellemek istediğiniz IP adresini girin.
  • Ağ maskesi: 255.255.255.255 olarak girin.
  • Ağ geçidi: 192.168.1.1 olarak girin. (Varsayılan ağ geçidiniz değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarında bulun.)
  • Metrik: 2 olarak girin.
  • Arayüz: LAN olarak seçin.

Sağ tarafta Ekle simgesi. simgesine tıklayın.

Statik Yönlendirme Listesine bir ağ ekleyin.

Sonrasında tekrar aşağıdaki bilgileri girin:

  • Ağ/Host IP: Engellemek istediğiniz IP adresini girin.
  • Ağ maskesi: 255.255.255.255 olarak girin.
  • Ağ geçidi: 192.168.1.1 olarak girin. (Varsayılan ağ geçidiniz değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarında bulun.)
  • Metrik: 2 olarak girin.
  • Arayüz: LAN olarak seçin.

Sağ tarafta Ekle simgesi. simgesine tıklayın.

Kullandığınız yayın hizmetine bağlı olarak birkaç IP adresini daha engellemeniz gerekebilir. Hangi IP’leri engellemeniz gerektiğini öğrenmek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Uygula seçeneğine tıklayın.

“Uygula” seçeneğine tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.

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IP adreslerinin engellenip engellenmediğini kontrol etme

Engellediğiniz IP adreslerinin başarılı bir şekilde bloke edilip edilmediğini kontrol etmek için Terminal (Mac) veya Komut İstemi (Windows) uygulamalarını açın.

Engellediğiniz IP adreslerini “ping” komutuyla test edin, örneğin:
ping 8.8.8.8

Eğer engelleme başarılıysa, “Zaman Aşımı” veya “Hedef Ana Bilgisayar Ulaşılamıyor” mesajlarını görmelisiniz.

Ping testinde "Hedef Ana Bilgisayar Ulaşılamıyor" mesajını göreceksiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.

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