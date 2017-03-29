Некоторые стриминговые сервисы будут работать более стабильно, если вы заблокируете определённые IP-адреса на своём маршрутизаторе.

В этом руководстве вы узнаете, как заблокировать IP-адреса на маршрутизаторах Asus.

Чтобы заблокировать IP-адреса на вашем маршрутизаторе Asus, необходимо задать специальные правила маршрутизации, чтобы сетевой трафик не проходил через указанные IP.

Блокировка IP-адресов на маршрутизаторе Asus

Войдите в панель управления маршрутизатора

Чтобы открыть панель управления маршрутизатора, введите 192.168.1.1 в адресной строке браузера и войдите, используя имя пользователя и пароль (по умолчанию оба — admin). Если IP-адрес маршрутизатора был изменён, и вы не помните его, вы можете найти его в настройках устройства.

Измените сетевые настройки маршрутизатора

В панели управления маршрутизатора перейдите в раздел LAN.

Выберите вкладку Route.

Введите следующие параметры:

Enable static routes: выберите Yes .

выберите . Network/Host IP: введите IP-адрес, который хотите заблокировать.

введите IP-адрес, который хотите заблокировать. Netmask: введите 255.255.255.255 .

введите . Gateway: введите 192.168.1.1 . (Если ваш шлюз был изменён, найдите его в настройках устройства.)

введите . (Если ваш шлюз был изменён, найдите его в настройках устройства.) Metric: введите 2 .

введите . Interface: выберите LAN.

Нажмите справа.

Затем повторите ввод параметров:

Network/Host IP: введите IP-адрес, который хотите заблокировать.

введите IP-адрес, который хотите заблокировать. Netmask: введите 255.255.255.255 .

введите . Gateway: введите 192.168.1.1 . (Если ваш шлюз был изменён, найдите его в настройках устройства.)

введите . (Если ваш шлюз был изменён, найдите его в настройках устройства.) Metric: введите 2 .

введите . Interface: выберите LAN.

Нажмите справа.

Возможно, вам потребуется заблокировать несколько IP-адресов в зависимости от стримингового сервиса, который вы хотите использовать. Чтобы узнать, какие IP-адреса нужно заблокировать, .

Нажмите Apply.

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Проверка блокировки IP-адресов

Чтобы убедиться, что IP-адреса заблокированы, откройте Terminal (на Mac) или Command Prompt (на Windows).

Введите команду “ping” и заблокированные IP-адреса, например:

ping 8.8.8.8

Если блокировка сработала, тест ping должен показать сообщение “Timed Out” или “Destination Host Unreachable.”

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