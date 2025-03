Visse strømmetjenester vil fungere mer pålitelig hvis du blokkerer spesifikke IP-adresser på ruteren din.

Denne guiden viser deg hvordan du blokkerer IP-adresser på Asus-rutere.

For å blokkere IP-adresser på din Asus-ruter må du sette opp spesielle ruteringsregler for å sikre at nettverkstrafikken din ikke går gjennom de IP-adressene du spesifiserer.

Blokker IP-adresser på din Asus-ruter

Logg inn på ruterens administrasjonspanel

For å få tilgang til administrasjonspanelet, gå til 192.168.1.1 i nettleseren din og logg inn med brukernavn og passord (standard er admin for begge). Hvis IP-adressen til ruteren din har blitt endret tidligere og du ikke husker den, kan du finne den i enhetens innstillinger.

Endre ruterens nettverksinnstillinger

I administrasjonspanelet klikker du på LAN.

Velg Rute-fanen.

Skriv inn følgende:

Aktiver statiske ruter: Velg Ja .

Velg . Nettverk/Verts-IP: Skriv inn IP-adressen du vil blokkere.

Skriv inn IP-adressen du vil blokkere. Netmaske: Skriv inn 255.255.255.255 .

Skriv inn . Gateway: Skriv inn 192.168.1.1 . (Hvis standard gatewayen din ble endret tidligere, finn den i enhetens innstillinger.)

Skriv inn . (Hvis standard gatewayen din ble endret tidligere, finn den i enhetens innstillinger.) Metric: Skriv inn 2 .

Skriv inn . Grensesnitt: Velg LAN.

Klikk på til høyre.

Gjenta deretter følgende:

Nettverk/Verts-IP: Skriv inn IP-adressen du vil blokkere.

Skriv inn IP-adressen du vil blokkere. Netmaske: Skriv inn 255.255.255.255 .

Skriv inn . Gateway: Skriv inn 192.168.1.1 . (Hvis standard gatewayen din ble endret tidligere, finn den i enhetens innstillinger.)

Skriv inn . (Hvis standard gatewayen din ble endret tidligere, finn den i enhetens innstillinger.) Metric: Skriv inn 2 .

Skriv inn . Grensesnitt: Velg LAN.

Klikk på til høyre.

Avhengig av hvilken strømmetjeneste du prøver å få tilgang til, kan det være nødvendig å blokkere flere IP-adresser. For å finne ut hvilke IP-er du må blokkere, .

Klikk på Bruk.

Trenger du hjelp?

Sjekk om IP-adressene er blokkert

For å sjekke om du har blokkert IP-adressene, åpne Terminal (for Mac) eller Kommandoprompt (for Windows).

Skriv inn “ping” etterfulgt av IP-adressen du har blokkert, for eksempel:

ping 8.8.8.8

Ping-testene skal vise “Timed Out” eller “Destination Host Unreachable.”

Trenger du hjelp?

