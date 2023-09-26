İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), çevrimiçi hesaplarınıza ekstra bir güvenlik katmanı ekleyerek, şifreleriniz ele geçirilse bile yetkisiz erişimi engeller.

Keys ile, ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında ve ExpressVPN Keys Chrome uzantısında 2FA kodları ekleyebilirsiniz. Authy gibi kimlik doğrulama uygulamalarına benzer şekilde, Keys 2FA kodlarını—zaman bazlı tek kullanımlık şifreler (TOTP) olarak da bilinir—kolayca oluşturabilir ve 2FA etkinleştirilmiş web siteleri veya uygulamalar için kullanabilirsiniz.

ExpressVPN Keys Chrome uzantısı

Bir web sitesinde veya uygulamada 2FA nasıl etkinleştirilir?

Önemli: ExpressVPN Keys’in 2FA kodları oluşturabilmesi için önce bir web sitesinde veya uygulamada 2FA’yı etkinleştirmeniz gerekir.

Web sitesi veya uygulamanın güvenlik ayarlarına giderek 2FA’yı etkinleştirin. 2FA ayarını bulmakta zorlanıyorsanız, 2fa.directory adresinden ilgili web sitesi veya uygulamayı arayarak Docs bölümünde detaylı talimatları bulabilirsiniz. Kurulum anahtarını aldıktan sonra, ExpressVPN Chrome tarayıcı uzantısını açın. Şifre yöneticisini kilidini açın.

Yeni bir girişe 2FA kodu nasıl eklenir?

> Giriş Ekle > 2FA Doğrulama Kodunu Ayarla seçeneğine tıklayın. Ekrandaki talimatları takip ederek kurulum anahtarını girin. Kurulumu tamamlamak için, web sitesi veya uygulama sizden tek kullanımlık bir şifre veya doğrulama kodu girmenizi isteyecektir. Bunu ExpressVPN Keys’den kopyalayarak yapabilir veya manuel olarak girebilirsiniz.

Mevcut bir girişe 2FA kodu nasıl eklenir?

Girişi seçin ve Düzenle > 2FA Doğrulama Kodunu Ayarla seçeneğine tıklayın. Ekrandaki talimatları takip ederek kurulum anahtarını girin. Kurulumu tamamlamak için, web sitesi veya uygulama sizden tek kullanımlık bir şifre veya doğrulama kodu girmenizi isteyecektir. Bunu ExpressVPN Keys’den kopyalayarak yapabilir veya manuel olarak girebilirsiniz.

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ExpressVPN Android

Bir web sitesinde veya uygulamada 2FA nasıl etkinleştirilir?

Önemli: ExpressVPN Keys’in 2FA kodları oluşturabilmesi için önce bir web sitesinde veya uygulamada 2FA’yı etkinleştirmeniz gerekir.

Web sitesi veya uygulamanın güvenlik ayarlarına giderek 2FA’yı etkinleştirin. 2FA ayarını bulmakta zorlanıyorsanız, 2fa.directory adresinden ilgili web sitesi veya uygulamayı arayarak Docs bölümünde detaylı talimatları bulabilirsiniz. QR kodunu veya kurulum anahtarını aldıktan sonra, Android cihazınızda ExpressVPN uygulamasını açın. (QR kodunun, ExpressVPN Keys bulunan cihazdan farklı bir cihazda görüntülendiğinden emin olun.) Yükseltmeler sekmesine dokunun. Şifre Yöneticisi altında Keys seçeneğine dokunun. Şifre yöneticisini kilidini açın.

Yeni bir girişe 2FA kodu nasıl eklenir?

Giriş Ekle > 2FA Doğrulama Kodunu Ayarla seçeneğine dokunun.

Ekrandaki talimatları takip ederek kurulum anahtarını girin veya QR kodunu tarayın. Kurulumu tamamlamak için, web sitesi veya uygulama sizden tek kullanımlık bir şifre veya doğrulama kodu girmenizi isteyecektir. Bunu ExpressVPN Keys’den kopyalayarak yapabilir veya manuel olarak girebilirsiniz.



Mevcut bir girişe 2FA kodu nasıl eklenir?

Girişi seçin ve Düzenle > 2FA Doğrulama Kodunu Ayarla seçeneğine dokunun.

Ekrandaki talimatları takip ederek kurulum anahtarını girin veya QR kodunu tarayın. Kurulumu tamamlamak için, web sitesi veya uygulama sizden tek kullanımlık bir şifre veya doğrulama kodu girmenizi isteyecektir.



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ExpressVPN iOS

Bir web sitesinde veya uygulamada 2FA nasıl etkinleştirilir?

Önemli: ExpressVPN Keys’in 2FA kodları oluşturabilmesi için önce bir web sitesinde veya uygulamada 2FA’yı etkinleştirmeniz gerekir.

Web sitesi veya uygulamanın güvenlik ayarlarına giderek 2FA’yı etkinleştirin. 2FA ayarını bulmakta zorlanıyorsanız, 2fa.directory adresinden ilgili web sitesi veya uygulamayı arayarak Docs bölümünde detaylı talimatları bulabilirsiniz. QR kodunu veya kurulum anahtarını aldıktan sonra, iOS cihazınızda ExpressVPN uygulamasını açın. (QR kodunun, ExpressVPN Keys bulunan cihazdan farklı bir cihazda görüntülendiğinden emin olun.) Yükseltmeler sekmesine dokunun. Şifre Yöneticisi altında Keys seçeneğine dokunun. Şifre yöneticisini kilidini açın.

Yeni bir girişe 2FA kodu nasıl eklenir?

Giriş Ekle > 2FA Doğrulama Kodunu Ayarla seçeneğine dokunun.

Ekrandaki talimatları takip ederek kurulum anahtarını girin veya QR kodunu tarayın. Kurulumu tamamlamak için, web sitesi veya uygulama sizden tek kullanımlık bir şifre veya doğrulama kodu girmenizi isteyecektir. Bunu ExpressVPN Keys’den kopyalayarak yapabilir veya manuel olarak girebilirsiniz.



Mevcut bir girişe 2FA kodu nasıl eklenir?

Girişi seçin ve Düzenle > 2FA Doğrulama Kodunu Ayarla seçeneğine dokunun.

Ekrandaki talimatları takip ederek kurulum anahtarını girin veya QR kodunu tarayın. Kurulumu tamamlamak için, web sitesi veya uygulama sizden tek kullanımlık bir şifre veya doğrulama kodu girmenizi isteyecektir.



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2FA kodlarınızı kullanın

Eğer otomatik doldurma özelliği etkinse, Keys kullanıcı adı, şifre ve 2FA kodlarını iki faktörlü kimlik doğrulama etkinleştirilmiş web siteleri ve uygulamalarda doldurmayı önerir.

Otomatik doldurma ile ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Yardım almak için buraya tıklayın.

Ayrıca, ExpressVPN iOS ve Android uygulamalarında ve ExpressVPN Chrome tarayıcı uzantısında 2FA kodlarınızı görüntüleyebilir ve kopyalayabilirsiniz.

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