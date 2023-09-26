Двухфакторная аутентификация (2FA) добавляет дополнительный уровень защиты вашим онлайн-аккаунтам, предотвращая несанкционированный доступ, даже если ваши пароли скомпрометированы.

С помощью Keys вы можете добавлять 2FA-коды в совместимые аккаунты в приложении ExpressVPN для Android и iOS, а также в расширении ExpressVPN Key для Chrome. Подобно таким приложениям для аутентификации, как Authy, Keys может легко генерировать 2FA-коды — также известные как одноразовые пароли на основе времени (TOTP) — для сайтов и приложений с включенной 2FA.

Расширение ExpressVPN Keys для Chrome

Как включить 2FA на сайте или в приложении

Важно: Чтобы ExpressVPN Keys мог генерировать 2FA-коды, вам нужно включить 2FA на сайте или в приложении.

Перейдите в настройки безопасности сайта или приложения и включите 2FA. Если не удается найти настройки 2FA, воспользуйтесь 2fa.directory , чтобы найти подробные инструкции в разделе Docs. После получения ключа настройки откройте расширение ExpressVPN для браузера Chrome. Разблокируйте менеджер паролей.

Как добавить 2FA-код к новому логину

Нажмите > Добавить логин > Настроить 2FA-код. Следуйте инструкциям на экране для ввода ключа настройки. Для завершения настройки сайт или приложение попросят ввести одноразовый пароль или код подтверждения. Скопируйте и вставьте его из ExpressVPN Keys или введите вручную.

Как добавить 2FA-код к существующему логину

Нажмите на логин и выберите Редактировать > Настроить 2FA-код. Следуйте инструкциям на экране для ввода ключа настройки. Для завершения настройки сайт или приложение попросят ввести одноразовый пароль или код подтверждения. Скопируйте и вставьте его из ExpressVPN Keys или введите вручную.

Нужна помощь?

Вернуться наверх

ExpressVPN для Android

Как включить 2FA на сайте или в приложении

Важно: Чтобы ExpressVPN Keys мог генерировать 2FA-коды, вам нужно включить 2FA на сайте или в приложении.

Перейдите в настройки безопасности сайта или приложения и включите 2FA. Если не удается найти настройки 2FA, воспользуйтесь 2fa.directory , чтобы найти подробные инструкции в разделе Docs. После получения QR-кода или ключа настройки откройте приложение ExpressVPN на Android-устройстве. (Убедитесь, что QR-код отображается на отдельном устройстве, отличном от того, где установлен ExpressVPN Keys.) Нажмите вкладку Обновления. В разделе Менеджер паролей нажмите Keys. Разблокируйте менеджер паролей.

Как добавить 2FA-код к новому логину

Нажмите Добавить логин > Настроить 2FA-код. Следуйте инструкциям на экране для ввода ключа настройки или сканирования QR-кода. Для завершения настройки сайт или приложение попросят ввести одноразовый пароль или код подтверждения. Скопируйте и вставьте его из ExpressVPN Keys или введите вручную.

Как добавить 2FA-код к существующему логину

Нажмите на логин и выберите Редактировать > Настроить 2FA-код. Следуйте инструкциям на экране для ввода ключа настройки или сканирования QR-кода. Для завершения настройки сайт или приложение попросят ввести одноразовый пароль или код подтверждения. Скопируйте и вставьте его из ExpressVPN Keys или введите вручную.

Нужна помощь?

Вернуться наверх

ExpressVPN для iOS

Как включить 2FA на сайте или в приложении

Важно: Чтобы ExpressVPN Keys мог генерировать 2FA-коды, вам нужно включить 2FA на сайте или в приложении.

Перейдите в настройки безопасности сайта или приложения и включите 2FA. Если не удается найти настройки 2FA, воспользуйтесь 2fa.directory , чтобы найти подробные инструкции в разделе Docs. После получения QR-кода или ключа настройки откройте приложение ExpressVPN на вашем iOS-устройстве. (Убедитесь, что QR-код отображается на отдельном устройстве, отличном от того, где установлен ExpressVPN Keys.) Нажмите вкладку Обновления. В разделе Менеджер паролей нажмите Keys. Разблокируйте менеджер паролей.

Как добавить 2FA-код к новому логину

Нажмите Добавить логин > Настроить 2FA-код. Следуйте инструкциям на экране для ввода ключа настройки или сканирования QR-кода. Для завершения настройки сайт или приложение попросят ввести одноразовый пароль или код подтверждения. Скопируйте и вставьте его из ExpressVPN Keys или введите вручную.

Как добавить 2FA-код к существующему логину

Нажмите на логин и выберите Редактировать > Настроить 2FA-код. Следуйте инструкциям на экране для ввода ключа настройки или сканирования QR-кода. Для завершения настройки сайт или приложение попросят ввести одноразовый пароль или код подтверждения. Скопируйте и вставьте его из ExpressVPN Keys или введите вручную.

Нужна помощь?

Вернуться наверх

Использование 2FA-кодов

Если функция автозаполнения включена, Keys предложит заполнить ваше имя пользователя, пароль и 2FA-код на сайтах и в приложениях с двухфакторной аутентификацией.

Проблемы с автозаполнением? Найдите решение здесь.

Вы также можете просматривать и копировать 2FA-коды в приложении ExpressVPN для iOS и Android, а также в расширении ExpressVPN для браузера Chrome.

Нужна помощь?

Вернуться наверх