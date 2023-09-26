Двухфакторная аутентификация (2FA) добавляет дополнительный уровень защиты вашим онлайн-аккаунтам, предотвращая несанкционированный доступ, даже если ваши пароли скомпрометированы.
С помощью Keys вы можете добавлять 2FA-коды в совместимые аккаунты в приложении ExpressVPN для Android и iOS, а также в расширении ExpressVPN Key для Chrome. Подобно таким приложениям для аутентификации, как Authy, Keys может легко генерировать 2FA-коды — также известные как одноразовые пароли на основе времени (TOTP) — для сайтов и приложений с включенной 2FA.
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Расширение ExpressVPN Keys для Chrome
ExpressVPN для Android
ExpressVPN для iOS
Использование 2FA-кодов
Расширение ExpressVPN Keys для Chrome
Как включить 2FA на сайте или в приложении
- Перейдите в настройки безопасности сайта или приложения и включите 2FA. Если не удается найти настройки 2FA, воспользуйтесь 2fa.directory, чтобы найти подробные инструкции в разделе Docs.
- После получения ключа настройки откройте расширение ExpressVPN для браузера Chrome.
- Разблокируйте менеджер паролей.
Как добавить 2FA-код к новому логину
- Нажмите > Добавить логин > Настроить 2FA-код.
- Следуйте инструкциям на экране для ввода ключа настройки.
- Для завершения настройки сайт или приложение попросят ввести одноразовый пароль или код подтверждения. Скопируйте и вставьте его из ExpressVPN Keys или введите вручную.
Как добавить 2FA-код к существующему логину
- Нажмите на логин и выберите Редактировать > Настроить 2FA-код.
- Следуйте инструкциям на экране для ввода ключа настройки.
- Для завершения настройки сайт или приложение попросят ввести одноразовый пароль или код подтверждения. Скопируйте и вставьте его из ExpressVPN Keys или введите вручную.
Нужна помощь? Свяжитесь с командой поддержки ExpressVPN для немедленной помощи.
ExpressVPN для Android
Как включить 2FA на сайте или в приложении
- Перейдите в настройки безопасности сайта или приложения и включите 2FA. Если не удается найти настройки 2FA, воспользуйтесь 2fa.directory, чтобы найти подробные инструкции в разделе Docs.
- После получения QR-кода или ключа настройки откройте приложение ExpressVPN на Android-устройстве. (Убедитесь, что QR-код отображается на отдельном устройстве, отличном от того, где установлен ExpressVPN Keys.)
- Нажмите вкладку Обновления.
- В разделе Менеджер паролей нажмите Keys.
- Разблокируйте менеджер паролей.
Как добавить 2FA-код к новому логину
- Нажмите Добавить логин > Настроить 2FA-код.
- Следуйте инструкциям на экране для ввода ключа настройки или сканирования QR-кода.
- Для завершения настройки сайт или приложение попросят ввести одноразовый пароль или код подтверждения. Скопируйте и вставьте его из ExpressVPN Keys или введите вручную.
Как добавить 2FA-код к существующему логину
- Нажмите на логин и выберите Редактировать > Настроить 2FA-код.
- Следуйте инструкциям на экране для ввода ключа настройки или сканирования QR-кода.
- Для завершения настройки сайт или приложение попросят ввести одноразовый пароль или код подтверждения. Скопируйте и вставьте его из ExpressVPN Keys или введите вручную.
Нужна помощь? Свяжитесь с командой поддержки ExpressVPN для немедленной помощи.
ExpressVPN для iOS
Как включить 2FA на сайте или в приложении
- Перейдите в настройки безопасности сайта или приложения и включите 2FA. Если не удается найти настройки 2FA, воспользуйтесь 2fa.directory, чтобы найти подробные инструкции в разделе Docs.
- После получения QR-кода или ключа настройки откройте приложение ExpressVPN на вашем iOS-устройстве. (Убедитесь, что QR-код отображается на отдельном устройстве, отличном от того, где установлен ExpressVPN Keys.)
- Нажмите вкладку Обновления.
- В разделе Менеджер паролей нажмите Keys.
- Разблокируйте менеджер паролей.
Как добавить 2FA-код к новому логину
- Нажмите Добавить логин > Настроить 2FA-код.
- Следуйте инструкциям на экране для ввода ключа настройки или сканирования QR-кода.
- Для завершения настройки сайт или приложение попросят ввести одноразовый пароль или код подтверждения. Скопируйте и вставьте его из ExpressVPN Keys или введите вручную.
Как добавить 2FA-код к существующему логину
- Нажмите на логин и выберите Редактировать > Настроить 2FA-код.
- Следуйте инструкциям на экране для ввода ключа настройки или сканирования QR-кода.
- Для завершения настройки сайт или приложение попросят ввести одноразовый пароль или код подтверждения. Скопируйте и вставьте его из ExpressVPN Keys или введите вручную.
Нужна помощь? Свяжитесь с командой поддержки ExpressVPN для немедленной помощи.
Использование 2FA-кодов
Если функция автозаполнения включена, Keys предложит заполнить ваше имя пользователя, пароль и 2FA-код на сайтах и в приложениях с двухфакторной аутентификацией.
Проблемы с автозаполнением? Найдите решение здесь.
Вы также можете просматривать и копировать 2FA-коды в приложении ExpressVPN для iOS и Android, а также в расширении ExpressVPN для браузера Chrome.
Нужна помощь? Свяжитесь с командой поддержки ExpressVPN для немедленной помощи.