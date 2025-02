L’autenticazione a due fattori (2FA) aggiunge un ulteriore livello di protezione ai tuoi account online, impedendo accessi non autorizzati anche se le tue password vengono compromesse.

Con Keys, puoi aggiungere codici 2FA agli account compatibili sull’app ExpressVPN per Android e iOS e sull’estensione ExpressVPN Keys per Chrome. Simile ad app di autenticazione come Authy, Keys può generare facilmente codici 2FA—anche noti come password monouso basate sul tempo (TOTP)—per siti web o app con 2FA abilitata.

Estensione ExpressVPN Keys per Chrome

Come abilitare la 2FA su un sito web o un’app

Importante: Devi abilitare la 2FA su un sito web o un’app affinché ExpressVPN Keys possa generare i codici 2FA.

Vai alle impostazioni di sicurezza del sito web o dell’app e abilita la 2FA. Se hai difficoltà a trovare l’opzione, cerca su 2fa.directory per trovare istruzioni dettagliate nella sezione Docs. Una volta ottenuta la chiave di configurazione, apri l’estensione ExpressVPN per Chrome. Sblocca il gestore di password.

Come aggiungere un codice 2FA a un nuovo login

Clicca > Aggiungi login > Imposta codice di verifica 2FA. Segui le istruzioni sullo schermo per inserire la chiave di configurazione. Per completare la configurazione, il sito web o l’app ti chiederà di inserire una password monouso o un codice di verifica. Copialo e incollalo da ExpressVPN Keys o inseriscilo manualmente.

Come aggiungere un codice 2FA a un login esistente

Clicca sul login e seleziona Modifica > Imposta codice di verifica 2FA. Segui le istruzioni sullo schermo per inserire la chiave di configurazione. Per completare la configurazione, il sito web o l’app ti chiederà di inserire una password monouso o un codice di verifica. Copialo e incollalo da ExpressVPN Keys o inseriscilo manualmente.

ExpressVPN per Android

Come abilitare la 2FA su un sito web o un’app

Importante: Devi abilitare la 2FA su un sito web o un’app affinché ExpressVPN Keys possa generare i codici 2FA.

Vai alle impostazioni di sicurezza del sito web o dell’app e abilita la 2FA. Se hai difficoltà a trovare l’opzione, cerca su 2fa.directory per trovare istruzioni dettagliate nella sezione Docs. Una volta ottenuto il codice QR o la chiave di configurazione, apri l’app ExpressVPN sul tuo dispositivo Android. (Assicurati che il codice QR sia visualizzato su un dispositivo diverso da quello con ExpressVPN Keys.) Tocca la scheda Aggiornamenti. Sotto Gestore password, tocca Keys. Sblocca il gestore di password.

Come aggiungere un codice 2FA a un nuovo login

Tocca Aggiungi login > Imposta codice di verifica 2FA.

Segui le istruzioni sullo schermo per inserire la chiave di configurazione o scansionare il codice QR.



Per completare la configurazione, il sito web o l’app ti chiederà di inserire una password monouso o un codice di verifica. Copialo e incollalo da ExpressVPN Keys o inseriscilo manualmente.

Come aggiungere un codice 2FA a un login esistente

Tocca il login e seleziona Modifica > Imposta codice di verifica 2FA.

Segui le istruzioni sullo schermo per inserire la chiave di configurazione o scansionare il codice QR. Per completare la configurazione, il sito web o l’app ti chiederà di inserire una password monouso o un codice di verifica. Copialo e incollalo da ExpressVPN Keys o inseriscilo manualmente.

Usa i tuoi codici 2FA

Se la funzione di compilazione automatica è abilitata, Keys suggerirà di compilare automaticamente il tuo nome utente, la password e il codice 2FA su siti web e app con autenticazione a due fattori.

Puoi anche visualizzare e copiare i codici 2FA nell’app ExpressVPN per iOS e Android, così come nell’estensione ExpressVPN per Chrome.

