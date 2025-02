A autenticação de dois fatores (2FA) adiciona uma camada extra de proteção às suas contas online, impedindo acessos não autorizados, mesmo que suas senhas sejam comprometidas.

Com o Keys, você pode adicionar códigos 2FA a contas compatíveis no aplicativo ExpressVPN para Android e iOS, bem como na extensão ExpressVPN Keys para Chrome. Assim como aplicativos de autenticação, como o Authy, o Keys pode gerar facilmente códigos 2FA — também conhecidos como senhas únicas baseadas em tempo (TOTPs) — para sites ou aplicativos com 2FA ativado.

Extensão ExpressVPN Keys para Chrome

Como ativar o 2FA em um site ou aplicativo

Importante: Você precisa ativar o 2FA em um site ou aplicativo para que o ExpressVPN Keys gere códigos 2FA.

Acesse as configurações de segurança do site ou aplicativo e ative o 2FA. Se tiver dificuldades para encontrar a opção, pesquise em 2fa.directory e consulte as instruções detalhadas na seção Docs. Depois de obter a chave de configuração, abra a extensão do ExpressVPN para Chrome. Desbloqueie o gerenciador de senhas.

Como adicionar um código 2FA a um novo login

Clique em > Adicionar Login > Configurar Código de Verificação 2FA. Siga as instruções na tela para inserir a chave de configuração. Para concluir a configuração, o site ou aplicativo solicitará que você insira uma senha única ou código de verificação. Copie e cole do ExpressVPN Keys ou insira manualmente.

Como adicionar um código 2FA a um login existente

Clique no login e selecione Editar > Configurar Código de Verificação 2FA. Siga as instruções na tela para inserir a chave de configuração. Para concluir a configuração, o site ou aplicativo solicitará que você insira uma senha única ou código de verificação. Copie e cole do ExpressVPN Keys ou insira manualmente.

ExpressVPN para Android

Como ativar o 2FA em um site ou aplicativo

Importante: Você precisa ativar o 2FA em um site ou aplicativo para que o ExpressVPN Keys gere códigos 2FA.

Acesse as configurações de segurança do site ou aplicativo e ative o 2FA. Se tiver dificuldades para encontrar a opção, pesquise em 2fa.directory e consulte as instruções detalhadas na seção Docs. Depois de obter o código QR ou a chave de configuração, abra o aplicativo ExpressVPN no seu dispositivo Android. (Certifique-se de que o código QR esteja sendo exibido em um dispositivo separado do que tem o ExpressVPN Keys.) Toque na guia Upgrades. Em Gerenciador de Senhas, toque em Keys. Desbloqueie o gerenciador de senhas.

Como adicionar um código 2FA a um novo login

Toque em Adicionar Login > Configurar Código de Verificação 2FA. Siga as instruções na tela para inserir a chave de configuração ou escanear o código QR. Para concluir a configuração, o site ou aplicativo solicitará que você insira uma senha única ou código de verificação. Copie e cole do ExpressVPN Keys ou insira manualmente.

Como adicionar um código 2FA a um login existente

Toque no login e selecione Editar > Configurar Código de Verificação 2FA. Siga as instruções na tela para inserir a chave de configuração ou escanear o código QR. Para concluir a configuração, o site ou aplicativo solicitará que você insira uma senha única ou código de verificação. Copie e cole do ExpressVPN Keys ou insira manualmente.

ExpressVPN para iOS

Como ativar o 2FA em um site ou aplicativo

Importante: Você precisa ativar o 2FA em um site ou aplicativo para que o ExpressVPN Keys gere códigos 2FA.

Acesse as configurações de segurança do site ou aplicativo e ative o 2FA. Se tiver dificuldades para encontrar a opção, pesquise em 2fa.directory e consulte as instruções detalhadas na seção Docs. Depois de obter o código QR ou a chave de configuração, abra o aplicativo ExpressVPN no seu dispositivo iOS. (Certifique-se de que o código QR esteja sendo exibido em um dispositivo separado do que tem o ExpressVPN Keys.) Toque na guia Upgrades. Em Gerenciador de Senhas, toque em Keys. Desbloqueie o gerenciador de senhas.

Como adicionar um código 2FA a um novo login

Toque em Adicionar Login > Configurar Código de Verificação 2FA. Siga as instruções na tela para inserir a chave de configuração ou escanear o código QR. Para concluir a configuração, o site ou aplicativo solicitará que você insira uma senha única ou código de verificação. Copie e cole do ExpressVPN Keys ou insira manualmente.

Como adicionar um código 2FA a um login existente

Toque no login e selecione Editar > Configurar Código de Verificação 2FA. Siga as instruções na tela para inserir a chave de configuração ou escanear o código QR. Para concluir a configuração, o site ou aplicativo solicitará que você insira uma senha única ou código de verificação. Copie e cole do ExpressVPN Keys ou insira manualmente.

Usar seus códigos 2FA

Se a opção de preenchimento automático estiver ativada, o Keys sugerirá preencher seu nome de usuário, senha e código 2FA em sites e aplicativos com autenticação de dois fatores.

Com problemas no preenchimento automático? Obtenha ajuda aqui.

Você também pode visualizar e copiar códigos 2FA no aplicativo ExpressVPN para iOS e Android, bem como na extensão ExpressVPN para Chrome.

