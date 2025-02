Tofaktorautentisering (2FA) gir et ekstra lag med beskyttelse til dine nettkontoer, slik at uautorisert tilgang forhindres selv om passordene dine blir kompromittert.

Med Keys kan du legge til 2FA-koder for kompatible kontoer i ExpressVPN-appen for Android og iOS, samt i ExpressVPN Keys Chrome-utvidelsen. På samme måte som autentiseringsapper som Authy, kan Keys enkelt generere 2FA-koder—også kjent som tidsbaserte engangspassord (TOTP)—for nettsteder eller apper med 2FA aktivert.

ExpressVPN Keys Chrome-utvidelse

Slik aktiverer du 2FA på et nettsted eller en app

Viktig: Du må aktivere 2FA på et nettsted eller en app for at ExpressVPN Keys skal kunne generere 2FA-koder.

Gå til sikkerhetsinnstillingene for nettstedet eller appen og aktiver 2FA. Hvis du har problemer med å finne 2FA-innstillingene, kan du søke på 2fa.directory for å finne detaljerte instruksjoner under Docs. Når du har mottatt oppsettsnøkkelen, åpner du ExpressVPN Chrome-nettleserutvidelsen. Lås opp passordbehandleren.

Slik legger du til en 2FA-kode for en ny pålogging

Klikk > Legg til pålogging > Sett opp 2FA-verifiseringskode. Følg instruksjonene på skjermen for å angi oppsettsnøkkelen. For å fullføre oppsettet vil nettstedet eller appen be deg om å skrive inn et engangspassord eller en verifiseringskode. Kopier og lim den inn fra ExpressVPN Keys eller skriv den inn manuelt.

Slik legger du til en 2FA-kode for en eksisterende pålogging

Klikk på påloggingen og velg Rediger > Sett opp 2FA-verifiseringskode. Følg instruksjonene på skjermen for å angi oppsettsnøkkelen. For å fullføre oppsettet vil nettstedet eller appen be deg om å skrive inn et engangspassord eller en verifiseringskode. Kopier og lim den inn fra ExpressVPN Keys eller skriv den inn manuelt.

ExpressVPN for Android

Slik aktiverer du 2FA på et nettsted eller en app

Viktig: Du må aktivere 2FA på et nettsted eller en app for at ExpressVPN Keys skal kunne generere 2FA-koder.

Gå til sikkerhetsinnstillingene for nettstedet eller appen og aktiver 2FA. Hvis du har problemer med å finne 2FA-innstillingene, kan du søke på 2fa.directory for å finne detaljerte instruksjoner under Docs. Når du har mottatt QR-koden eller oppsettsnøkkelen, åpner du ExpressVPN-appen på Android-enheten din. (Pass på at QR-koden vises på en annen enhet enn den med ExpressVPN Keys.) Trykk på Oppgraderinger-fanen. Under Passordbehandler, trykk på Keys. Lås opp passordbehandleren.

Slik legger du til en 2FA-kode for en ny pålogging

Trykk på Legg til pålogging > Sett opp 2FA-verifiseringskode. Følg instruksjonene på skjermen for å angi oppsettsnøkkelen eller skanne QR-koden. For å fullføre oppsettet vil nettstedet eller appen be deg om å skrive inn et engangspassord eller en verifiseringskode. Kopier og lim den inn fra ExpressVPN Keys eller skriv den inn manuelt.

Slik legger du til en 2FA-kode for en eksisterende pålogging

Trykk på påloggingen og velg Rediger > Sett opp 2FA-verifiseringskode. Følg instruksjonene på skjermen for å angi oppsettsnøkkelen eller skanne QR-koden. For å fullføre oppsettet vil nettstedet eller appen be deg om å skrive inn et engangspassord eller en verifiseringskode. Kopier og lim den inn fra ExpressVPN Keys eller skriv den inn manuelt.

ExpressVPN for iOS

Slik aktiverer du 2FA på et nettsted eller en app

Viktig: Du må aktivere 2FA på et nettsted eller en app for at ExpressVPN Keys skal kunne generere 2FA-koder.

Gå til sikkerhetsinnstillingene for nettstedet eller appen og aktiver 2FA. Hvis du har problemer med å finne 2FA-innstillingene, kan du søke på 2fa.directory for å finne detaljerte instruksjoner under Docs. Når du har mottatt QR-koden eller oppsettsnøkkelen, åpner du ExpressVPN-appen på iOS-enheten din. (Pass på at QR-koden vises på en annen enhet enn den med ExpressVPN Keys.) Trykk på Oppgraderinger-fanen. Under Passordbehandler, trykk på Keys. Lås opp passordbehandleren.

Slik legger du til en 2FA-kode for en ny pålogging

Trykk på Legg til pålogging > Sett opp 2FA-verifiseringskode. Følg instruksjonene på skjermen for å angi oppsettsnøkkelen eller skanne QR-koden. For å fullføre oppsettet vil nettstedet eller appen be deg om å skrive inn et engangspassord eller en verifiseringskode. Kopier og lim den inn fra ExpressVPN Keys eller skriv den inn manuelt.

Slik legger du til en 2FA-kode for en eksisterende pålogging

Trykk på påloggingen og velg Rediger > Sett opp 2FA-verifiseringskode. Følg instruksjonene på skjermen for å angi oppsettsnøkkelen eller skanne QR-koden. For å fullføre oppsettet vil nettstedet eller appen be deg om å skrive inn et engangspassord eller en verifiseringskode. Kopier og lim den inn fra ExpressVPN Keys eller skriv den inn manuelt.

Bruk dine 2FA-koder

Hvis autofyll er aktivert, vil Keys foreslå å fylle inn brukernavn, passord og 2FA-kode på nettsteder og apper med tofaktorautentisering.

Har du problemer med autofyll? Få hjelp her.

Du kan også se og kopiere 2FA-koder i ExpressVPN-appen for iOS og Android, samt i ExpressVPN Chrome-nettleserutvidelsen.

