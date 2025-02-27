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Bu kılavuz size ExpressVPN Toplu Lisanslama aboneliklerinin nasıl satın alınacağını gösterecek.

<b>(</b>Toplu Lisanslama abonelik türü, beşten 50’den fazlasına kadar olan büyük sayıda lisansın aynı hesap altında kullanılmasına ve yönetilmesine olanak sağlar. Bu abonelik türü, ExpressVPN’i bireysel hesaplara kaydolmadan kullanmak isteyen şirket çalışanları için uygundur.

Ne kadar çok lisans satın alınırsa, tasarruf o kadar artar. Fiyatlandırma detayları için, .

Önemli: Hesabınızda dört veya daha az Hesabınızda dört veya daha az ek abonelik istiyorsanız, Toplu Lisanslama aboneliği satın almanıza gerek yoktur.

ExpressVPN Toplu Lisanslama aboneliği satın alın

Önemli: Toplu Lisanslama abonelikleri için sadece kredi kartı ödemeleri kabul edilmektedir.

Zaten bir ExpressVPN hesabınız olduğundan emin olun. (Eğer değilse, bir ExpressVPN hesabı satın alın.) Satın alma talebiniz hakkında . Talebiniz onaylandıktan sonra, ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Hesap panelinizde, toplu lisanslama için kaydolun seçeneğini seçin.

Satın almak istediğiniz lisans sayısını ve tercih ettiğiniz faturalandırma döngüsünü seçin. Siparişinizi tamamlayın seçeneğini seçin.

Siparişi tamamladıktan sonra, hesabınızın kontrol panelinde Toplu Lisanslama abonelik detaylarını görebilirsiniz. Daha fazla detay için, Lisans Yöneticisi’ne Git seçeneğini seçin.



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ExpressVPN Toplu Lisanslama abonelikleri için SSS

Toplu Lisanslama aboneliği alırsam, mevcut aboneliğim iptal edilir mi?

Hayır. Mevcut bir müşteriyseniz, Toplu Lisanslama aboneliği satın aldıktan sonra mevcut aboneliğiniz iptal edilmeyecektir. Bunun yerine, mevcut aboneliğinizden kalan kredi, yeni Toplu Lisanslama aboneliğinize taşınacaktır.

Zaten bir Toplu Lisanslama aboneliğim varsa ancak daha fazla lisans almak istiyorsam ne olur?

Zaten mevcut bir Toplu Lisanslama aboneliğiniz varsa, mevcut aboneliğinizin bitmesini beklemeden istediğiniz zaman daha fazla lisans satın alabilirsiniz. Bu, aboneliğinizin bitiş tarihini değiştirmeyecektir çünkü aynı abonelik altındaki tüm lisansların aynı yenileme tarihi olacaktır.

Mevcut Toplu Lisanslama aboneliğiniz için daha fazla lisans satın almak istiyorsanız, abonelik ücreti üzerinden orantılı bir tutar hesaplanacak, bu tutar aboneliğinizin yenileme tarihine kadar kalan süreye göre belirlenecektir.

Örneğin, 25 Haziran 2021 yenileme tarihli bir Toplu Lisanslama aboneliğiniz varsa ve 25 Ağustos 2020’de 12 aylık plan kapsamında beş ek lisans satın almak isterseniz, beş hesap için lisans başına aylık fiyat, 10 aylık süre ile çarpılarak hesaplanır. Aboneliğinizin yenileme tarihi (tüm lisanslar için) yine de 25 Haziran 2021 olacaktır.

Aynı Toplu Lisanslama aboneliğine ait lisanslar için farklı yenileme tarihlerine sahip olmak mümkün mü?

Hayır. Bir Toplu Lisanslama aboneliği altındaki tüm lisanslar aynı abonelik planını takip edecek ve aynı lisans yenileme tarihine sahip olacaktır.

Farklı lisanslar için farklı yenileme tarihlerine sahip olmak istiyorsanız, ayrı bir Toplu Lisanslama aboneliği satın almanız gerekecektir.

Toplu Lisanslama aboneliğinden aşağı düzeye geçebilir miyim?

Hayır. Toplu Lisanslama aboneliğinden normal bir aboneliğe geçmek mümkün değildir. Ayrıca, Toplu Lisanslama aboneliğinizin süresini (örneğin, 12 aydan altı aya) kısaltmak mümkün değildir.

Paypal, Bitcoin veya Paymentwall kullanarak Toplu Lisanslama aboneliği satın alabilir miyim?

Hayır. Toplu Lisanslama abonelikleri için sadece kredi kartı ödemeleri kabul edilmektedir.

Farklı kullanıcılara lisansları nasıl atayabilirim?

Bir Toplu Lisanslama aboneliği satın aldıktan sonra, ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Hesap panelinizde, Lisans Yöneticisi’ne Git seçeneğini seçin. Lisansı atamak istediğiniz kişinin adını ve e-posta adresini ekleyebilirsiniz.

Her lisanslı kullanıcı, ExpressVPN uygulamasına giriş yapmak için kendi şifresini oluşturabilir mi?

Hayır. Her lisanslı kullanıcıya uygulama giriş şifresi atanacaktır.

Her lisanslı hesabın uygulama giriş şifresini bulmak için:

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Hesap panelinizde, Lisans Yöneticisi’ne Git seçeneğini seçin. Herhangi bir lisansın yanında Kur seçeneğini seçin. Şifresini görmek istediğiniz platformu seçin.

Hesabın kullanıcı adı ve şifresi sağda görünecektir.

Bir lisansı farklı bir kullanıcıya yeniden atayabilir miyim?

Evet. Her zaman bir lisansı farklı bir kullanıcıya atayabilirsiniz.

Tüm lisanslarımı yenilemek istemiyorsam ne olur?

Mevcut abonelik döngünüz sona erdikten sonra yenilemek istemediğiniz lisansları seçebilirsiniz:

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Hesap panelinizde, Lisans Yöneticisi’ne Git seçeneğini seçin. Herhangi bir lisansın yanında, SONRAKİ FATURALANDIRMA DÖNGÜSÜNDE YENİLE altında, düzenle seçeneğini seçin. Otomatik yenilemeyi kapat seçeneğini seçin.

Toplu Lisanslama aboneliğimi iptal ettiğimde ne olur?

Toplu Lisanslama aboneliğiniz, abonelik döngünüzün sonuna kadar aktif kalacaktır. Abonelik döngüsünün sonunda yenilenmeyecektir.

Tüm önceki lisanslar iptal edilirse farklı bir plan alabilir miyim?

Evet. Önceki tüm lisanslarınızı iptal ettiyseniz, daha önce kullandığınız Toplu Lisanslama aboneliği kapsamında yeni bir plana kaydolabilirsiniz.

Mevcut aboneliği olan mevcut bir müşteriyim. Toplu Lisanslama aboneliği için ne kadar daha ödemem gerekecek?

Sistem, indirim uygulandıktan sonra ödeme tutarınızı otomatik olarak hesaplayacaktır.

Tüm lisanslar üzerinde kontrol kimde?

Toplu Lisanslama aboneliği için kayıtlı e-posta sahibi, tüm lisanslar üzerinde kontrol sahibi olacaktır.

Her lisanslı kullanıcı, ExpressVPN’e kaç cihaz bağlayabilir?

Lisanslı kullanıcı, bilgisayarlar, mobil cihazlar, medya konsolları ve kablosuz yönlendiriciler dahil olmak üzere herhangi bir sayıda cihaza ExpressVPN kurabilir. Ancak, aynı anda en fazla sekiz cihaz (sanal makineler dahil) ExpressVPN’e bağlanabilir.

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